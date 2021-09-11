Митрополит рассказал, кого РПЦ поддержит на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Русская православная церковь никогда не участвует в политической борьбе партий напрямую, но поддержит все политические силы, которые стремятся к сохранению стабильности и мира в обществе, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Мы в Русской православной церкви никогда не участвуем напрямую в политической борьбе, мы не говорим нашим верующим - голосуйте за ту партию или иную партию. Единственное, о чем мы стараемся напоминать, - это о том, что мы как церковь заинтересованы в сохранении стабильности в нашем государстве, гражданского мира, межконфессионального мира, межнационального мира. И поэтому ту политическую силу, которая прилагает свои усилия к тому, чтобы этот мир сохранялся и упрочивался, мы будем поддерживать. Если есть несколько таких политических сил - то я думаю, что мы их все будем поддерживать", - сказал он в эфире "России 24".
Митрополит отметил, что сам, как правило, не смотрит предвыборные дебаты, в первую очередь из-за недостатка времени.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.