https://ria.ru/20210911/vybory-1749687974.html

Митрополит рассказал, кого РПЦ поддержит на выборах в Госдуму

Митрополит рассказал, кого РПЦ поддержит на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2021

Митрополит рассказал, кого РПЦ поддержит на выборах в Госдуму

Русская православная церковь никогда не участвует в политической борьбе партий напрямую, но поддержит все политические силы, которые стремятся к сохранению... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T20:00

2021-09-11T20:00

2021-09-11T20:00

религия

госдума рф

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1920x0_80_0_0_733e7a7b2622455e86f5b0859d519c9f.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Русская православная церковь никогда не участвует в политической борьбе партий напрямую, но поддержит все политические силы, которые стремятся к сохранению стабильности и мира в обществе, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мы в Русской православной церкви никогда не участвуем напрямую в политической борьбе, мы не говорим нашим верующим - голосуйте за ту партию или иную партию. Единственное, о чем мы стараемся напоминать, - это о том, что мы как церковь заинтересованы в сохранении стабильности в нашем государстве, гражданского мира, межконфессионального мира, межнационального мира. И поэтому ту политическую силу, которая прилагает свои усилия к тому, чтобы этот мир сохранялся и упрочивался, мы будем поддерживать. Если есть несколько таких политических сил - то я думаю, что мы их все будем поддерживать", - сказал он в эфире "России 24".Митрополит отметил, что сам, как правило, не смотрит предвыборные дебаты, в первую очередь из-за недостатка времени.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210830/partiya-1747825904.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат