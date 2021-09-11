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Религия
https://ria.ru/20210911/vybory-1749687974.html
Митрополит рассказал, кого РПЦ поддержит на выборах в Госдуму
Митрополит рассказал, кого РПЦ поддержит на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2021
Митрополит рассказал, кого РПЦ поддержит на выборах в Госдуму
Русская православная церковь никогда не участвует в политической борьбе партий напрямую, но поддержит все политические силы, которые стремятся к сохранению... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:00
2021-09-11T20:00
религия
госдума рф
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Русская православная церковь никогда не участвует в политической борьбе партий напрямую, но поддержит все политические силы, которые стремятся к сохранению стабильности и мира в обществе, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мы в Русской православной церкви никогда не участвуем напрямую в политической борьбе, мы не говорим нашим верующим - голосуйте за ту партию или иную партию. Единственное, о чем мы стараемся напоминать, - это о том, что мы как церковь заинтересованы в сохранении стабильности в нашем государстве, гражданского мира, межконфессионального мира, межнационального мира. И поэтому ту политическую силу, которая прилагает свои усилия к тому, чтобы этот мир сохранялся и упрочивался, мы будем поддерживать. Если есть несколько таких политических сил - то я думаю, что мы их все будем поддерживать", - сказал он в эфире "России 24".Митрополит отметил, что сам, как правило, не смотрит предвыборные дебаты, в первую очередь из-за недостатка времени.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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госдума рф, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат
20:00 11.09.2021
 

Митрополит рассказал, кого РПЦ поддержит на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Русская православная церковь никогда не участвует в политической борьбе партий напрямую, но поддержит все политические силы, которые стремятся к сохранению стабильности и мира в обществе, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Мы в Русской православной церкви никогда не участвуем напрямую в политической борьбе, мы не говорим нашим верующим - голосуйте за ту партию или иную партию. Единственное, о чем мы стараемся напоминать, - это о том, что мы как церковь заинтересованы в сохранении стабильности в нашем государстве, гражданского мира, межконфессионального мира, межнационального мира. И поэтому ту политическую силу, которая прилагает свои усилия к тому, чтобы этот мир сохранялся и упрочивался, мы будем поддерживать. Если есть несколько таких политических сил - то я думаю, что мы их все будем поддерживать", - сказал он в эфире "России 24".
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Митрополит отметил, что сам, как правило, не смотрит предвыборные дебаты, в первую очередь из-за недостатка времени.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
 
РелигияГосдума РФОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский Патриархат
 
 
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