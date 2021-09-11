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В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму

В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2021

В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму

Единственное в Японии досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму прошло в городе Тояма от избирательного участка №8368, расположенного в городе... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:32

2021-09-11T13:32

2021-09-11T13:32

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ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Единственное в Японии досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму прошло в городе Тояма от избирательного участка №8368, расположенного в городе Ниигата, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Ниигате Михаил Сергеев, возглавляющий избирательную комиссию в этом районе."Мы провели единственное в Японии досрочное выездное голосование в городе Тояма – административном центре одноименной префектуры. Это место было выбрано потому, что здесь значительно более спокойная эпидемиологическая ситуация, чем в Токио или Осаке. Кроме того, процент проживающих в этой префектуре россиян самый высокий среди всех японских префектур, если посчитать соотношение проживающих здесь граждан России к общему числу населения. Это 495 человек на 1,045 миллиона человек. Явка в этом году была ниже, чем на голосовании в прошлом июле. Вероятно, это связано с эпидемиологической ситуацией", - сказал генеральный консул.В настоящее время почти в половине регионов Японии действует режим чрезвычайной ситуации. До 30 сентября режим ЧС распространяется на 19 префектур из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава.

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фукуока (город)

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в мире, токио, фукуока (город), госдума рф, россия