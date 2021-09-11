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Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии

Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии - РИА Новости, 11.09.2021

Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии

Граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ 11 сентября в Боснии и Герцеговине и 11-12 сентября в Северной Македонии, сообщили РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:53

2021-09-11T12:53

2021-09-11T12:53

выборы в государственную думу

босния и герцеговина

северная македония

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ 11 сентября в Боснии и Герцеговине и 11-12 сентября в Северной Македонии, сообщили российские посольства в этих странах."Одиннадцатого сентября 2021 года в городе Баня-Лука в здании предприятия "ОПТИМА Группа" с 10.00 (11.00 мск) до 15.00 (16.00 мск) будет организовано досрочное выездное голосование", - сообщило посольство РФ в Сараево на официальном сайте.В Северной Македонии для досрочного голосования отведены два дня."Досрочно, 11 сентября 2021 года, в помещении почетного консульства Российской Федерации в городе Охрид… с 10 (11.00 мск) до 14 (15.00 мск) часов. Досрочно, 12 сентября 2021 года, в помещении почетного консульства Российской Федерации в городе Битола… с 10 (11.00 мск) до 14 (15.00 мск) часов", - сообщило диппредставительство в Скопье в соцсетях.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

босния и герцеговина

северная македония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

босния и герцеговина, северная македония, госдума рф, выборы в государственную думу, россия