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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210911/vybory-1749651787.html
Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии
Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии - РИА Новости, 11.09.2021
Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии
Граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ 11 сентября в Боснии и Герцеговине и 11-12 сентября в Северной Македонии, сообщили РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:53
2021-09-11T12:53
выборы в государственную думу
босния и герцеговина
северная македония
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ 11 сентября в Боснии и Герцеговине и 11-12 сентября в Северной Македонии, сообщили российские посольства в этих странах."Одиннадцатого сентября 2021 года в городе Баня-Лука в здании предприятия "ОПТИМА Группа" с 10.00 (11.00 мск) до 15.00 (16.00 мск) будет организовано досрочное выездное голосование", - сообщило посольство РФ в Сараево на официальном сайте.В Северной Македонии для досрочного голосования отведены два дня."Досрочно, 11 сентября 2021 года, в помещении почетного консульства Российской Федерации в городе Охрид… с 10 (11.00 мск) до 14 (15.00 мск) часов. Досрочно, 12 сентября 2021 года, в помещении почетного консульства Российской Федерации в городе Битола… с 10 (11.00 мск) до 14 (15.00 мск) часов", - сообщило диппредставительство в Скопье в соцсетях.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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босния и герцеговина, северная македония, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
12:53 11.09.2021
 
Россияне смогут досрочно проголосовать в БиГ и Северной Македонии

Россияне смогут досрочно проголосовать на выборах в Госдуму в БиГ и Северной Македонии

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ 11 сентября в Боснии и Герцеговине и 11-12 сентября в Северной Македонии, сообщили российские посольства в этих странах.
"Одиннадцатого сентября 2021 года в городе Баня-Лука в здании предприятия "ОПТИМА Группа" с 10.00 (11.00 мск) до 15.00 (16.00 мск) будет организовано досрочное выездное голосование", - сообщило посольство РФ в Сараево на официальном сайте.
В Северной Македонии для досрочного голосования отведены два дня.
"Досрочно, 11 сентября 2021 года, в помещении почетного консульства Российской Федерации в городе Охрид… с 10 (11.00 мск) до 14 (15.00 мск) часов. Досрочно, 12 сентября 2021 года, в помещении почетного консульства Российской Федерации в городе Битола… с 10 (11.00 мск) до 14 (15.00 мск) часов", - сообщило диппредставительство в Скопье в соцсетях.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуБосния и ГерцеговинаСеверная МакедонияГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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