https://ria.ru/20210911/vybory-1749648594.html
В Таиланде началось досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму
В Таиланде началось досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2021
В Таиланде началось досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму
Досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму началось в субботу в Таиланде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:29
2021-09-11T12:29
2021-09-11T12:29
выборы в государственную думу
в мире
таиланд
бангкок
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выборы в государственную думу
пхукет (остров)
россия
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БАНГКОК, 11 сен – РИА Новости. Досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму началось в субботу в Таиланде, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране.Первыми в Таиланде голосуют россияне, находящиеся и проживающие на острове Самуи, сообщили в дипмиссии."Сегодня,11 сентября, на острове Самуи в отеле W Retreat Koh Samui проходит досрочное выездное голосование для российских граждан, находящихся на территории Таиланда",- сказал собеседник агентства.В воскресенье досрочное выездное голосование пройдет в курортном городе Паттайя. В единый день голосования 19 сентября будут работать избирательные участки в посольстве РФ в столице Таиланда Бангкоке и в генеральном консульстве России на острове Пхукет, добавил дипломат."Выездное голосование на острове Самуи организуется в этот раз, потому что там достаточно наших граждан. Организация пунктов голосования у нас во многом отвечает запросам россиян, находящихся и проживающих в Таиланде, а с острова Самуи приходили обращения на эту тему", - сказал накануне досрочного голосования журналистам посол России в Таиланде Евгений Томихин."То, что и сейчас (в период пандемии COVID-19) на острове Самуи все еще остается много наших граждан, выяснилось, когда мы оформляли в очередной раз письма в иммиграционную полицию на продление виз в условиях пандемии, и пришлось готовить письма для россиян, находящихся не только на острове Самуи, но и на соседнем острове Пханган", - рассказал глава российской дипмиссии, добавив, что посольство тогда подготовило более 400 писем."Исходя из того, что есть районы более или менее плотного проживания россиян помимо Бангкогка и острова Пхукет – это Паттайя и острова Самуи и Пханган – в этих районах мы проводим досрочное выездное голосование", - подытожил Томихин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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в мире, таиланд, бангкок, госдума рф, выборы в государственную думу, пхукет (остров), россия
В Таиланде началось досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму
В Таиланде началось досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму
БАНГКОК, 11 сен – РИА Новости.
Досрочное голосование россиян на выборах в Госдуму
началось в субботу в Таиланде
, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране.
Первыми в Таиланде голосуют россияне, находящиеся и проживающие на острове Самуи, сообщили в дипмиссии.
"Сегодня,11 сентября, на острове Самуи в отеле W Retreat Koh Samui проходит досрочное выездное голосование для российских граждан, находящихся на территории Таиланда",- сказал собеседник агентства.
В воскресенье досрочное выездное голосование пройдет в курортном городе Паттайя. В единый день голосования 19 сентября будут работать избирательные участки в посольстве РФ в столице Таиланда Бангкоке и в генеральном консульстве России на острове Пхукет
, добавил дипломат.
"Выездное голосование на острове Самуи организуется в этот раз, потому что там достаточно наших граждан. Организация пунктов голосования у нас во многом отвечает запросам россиян, находящихся и проживающих в Таиланде, а с острова Самуи приходили обращения на эту тему", - сказал накануне досрочного голосования журналистам посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"То, что и сейчас (в период пандемии COVID-19) на острове Самуи все еще остается много наших граждан, выяснилось, когда мы оформляли в очередной раз письма в иммиграционную полицию на продление виз в условиях пандемии, и пришлось готовить письма для россиян, находящихся не только на острове Самуи, но и на соседнем острове Пханган", - рассказал глава российской дипмиссии, добавив, что посольство тогда подготовило более 400 писем.
"Исходя из того, что есть районы более или менее плотного проживания россиян помимо Бангкогка и острова Пхукет – это Паттайя и острова Самуи и Пханган – в этих районах мы проводим досрочное выездное голосование", - подытожил Томихин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.