18:20 11.09.2021 (обновлено: 18:28 11.09.2021)
Кириенко назвал главное конкурентное преимущество России
Замглавы администрации президента Кириенко назвал главное конкурентное преимущество России
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии подписания добровольных обязательств компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде
СУДАК, 11 сен - РИА Новости. Возможности самореализации для любого талантливого человека стали главным конкурентным преимуществом России в настоящее быстроменяющееся время, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Я считаю, что Россия и сегодня уже для каждого талантливого творческого человека стала страной возможностей. Такого количества возможностей для самореализации нет практически ни в одной стране. Все быстро меняется. У человека есть возможность стать кем он захочет. Мне кажется, что это и есть главное конкурентное преимущество России. Вот это вот быстроменяющееся время – это время России. Это же в нашем культурном коде, такая история нестандартных решений, поиска совершенно неожиданных подходов и в науке, да где угодно. Мне кажется, что Россия будущего - я вижу это уже в сегодняшней России - это страна, в которой каждый человек может открыть и полностью реализовать свой талант и свое призвание", - сказал Кириенко на форуме "Россия – страна возможностей".
По его словам, главным преимуществом молодежи России перед старшим поколением можно считать скорость адаптации.
"У меня ощущение, чем ребята моложе, тем они более интересные, более творческие и открытые. Они уже растут в этом динамичном цифровом мире, и их главным конкурентным преимуществом является открытость и скорость восприятия, скорость готовности к изменениям. Это точно их главное конкурентное преимущество", - заключил первый замглавы администрации президента РФ.