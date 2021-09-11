https://ria.ru/20210911/vozmozhnosti-1749686481.html

Кириенко назвал главное конкурентное преимущество России

Кириенко назвал главное конкурентное преимущество России - РИА Новости, 11.09.2021

Кириенко назвал главное конкурентное преимущество России

Возможности самореализации для любого талантливого человека стали главным конкурентным преимуществом России в настоящее быстроменяющееся время, считает первый... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T18:20

2021-09-11T18:20

2021-09-11T18:28

общество

технологии

сергей кириенко

развитие

россия

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СУДАК, 11 сен - РИА Новости. Возможности самореализации для любого талантливого человека стали главным конкурентным преимуществом России в настоящее быстроменяющееся время, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Я считаю, что Россия и сегодня уже для каждого талантливого творческого человека стала страной возможностей. Такого количества возможностей для самореализации нет практически ни в одной стране. Все быстро меняется. У человека есть возможность стать кем он захочет. Мне кажется, что это и есть главное конкурентное преимущество России. Вот это вот быстроменяющееся время – это время России. Это же в нашем культурном коде, такая история нестандартных решений, поиска совершенно неожиданных подходов и в науке, да где угодно. Мне кажется, что Россия будущего - я вижу это уже в сегодняшней России - это страна, в которой каждый человек может открыть и полностью реализовать свой талант и свое призвание", - сказал Кириенко на форуме "Россия – страна возможностей".По его словам, главным преимуществом молодежи России перед старшим поколением можно считать скорость адаптации."У меня ощущение, чем ребята моложе, тем они более интересные, более творческие и открытые. Они уже растут в этом динамичном цифровом мире, и их главным конкурентным преимуществом является открытость и скорость восприятия, скорость готовности к изменениям. Это точно их главное конкурентное преимущество", - заключил первый замглавы администрации президента РФ.

https://ria.ru/20210717/molodezh-1741668192.html

россия

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общество, технологии, сергей кириенко, развитие, россия