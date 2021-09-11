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Воробьев посадил свое дерево на эко-акции в Краснознаменске
Воробьев посадил свое дерево на эко-акции в Краснознаменске - РИА Новости, 11.09.2021
Воробьев посадил свое дерево на эко-акции в Краснознаменске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Наш лес. Посади своё дерево" в подмосковном Краснознаменске, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:42
2021-09-11T17:20
общество
краснознаменск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Наш лес. Посади своё дерево" в подмосковном Краснознаменске, сообщается в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE"."Андрей Воробьёв вместе с краснознаменскими мальчишками и девчонками у городского пруда посадил липы и клены. Это новая зона отдыха, она станет подарком жителям к 40-летию города - водоём расчистили, построили скейт-парк и детскую площадку, зону для воркаута, проложили дорожки, установили современное освещение и видеонаблюдение, для удобства отдыхающих оборудовали деревянный амфитеатр-настил у воды. А высаженные сегодня липы и клёны стали финальным этапом благоустройства. Совсем скоро здесь смогут комфортно проводить время и дети, и взрослые. А чтобы местные жители могли посидеть поутру с удочкой, пруд наполнили рыбой", - говорится в сообщении."Традиционная акция, уже лет 9 мы объединяем большое количество жителей в самых разных уголках Подмосковья. Начиналось все с того, что была болезнь деревьев из-за короеда. Но благодаря нашим учёным, специалистам, мы её победили. Сейчас мы уже практически не высаживаем деревья в лесу, этим занимаются профессионалы. Акция вся ушла в города, потому что преображаются площади, общественные пространства, появляются скейт-парки - все это места очень любимые для жителей, здесь люди отдыхают. Поэтому они должны радовать глаз", - цитируются слова Воробьева в Telegram-канале.Также сообщается, что губернатор проверил, как идет ремонт стадиона "Заря". С такой просьбой к нему 2 года назад обращался президент федерации футбола Краснознаменска Андрей Чудаков вместе с жителями. Уже к октябрю спортивный объект снова откроется, здесь обновят беговые дорожки, на футбольное поле уложат покрытие последнего поколения, установят системы обогрева поля, современное освещение.
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краснознаменск
московская область (подмосковье)
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общество, краснознаменск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
14:42 11.09.2021 (обновлено: 17:20 11.09.2021)
 
Воробьев посадил свое дерево на эко-акции в Краснознаменске

Губернатор Московской области Воробьев посадил свое дерево на эко-акции в Краснознаменске

© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Наш лес. Посади своё дерево" в подмосковном Краснознаменске, сообщается в Telegram-канале губернатора "Воробьев LIVE".
"Андрей Воробьёв вместе с краснознаменскими мальчишками и девчонками у городского пруда посадил липы и клены. Это новая зона отдыха, она станет подарком жителям к 40-летию города - водоём расчистили, построили скейт-парк и детскую площадку, зону для воркаута, проложили дорожки, установили современное освещение и видеонаблюдение, для удобства отдыхающих оборудовали деревянный амфитеатр-настил у воды. А высаженные сегодня липы и клёны стали финальным этапом благоустройства. Совсем скоро здесь смогут комфортно проводить время и дети, и взрослые. А чтобы местные жители могли посидеть поутру с удочкой, пруд наполнили рыбой", - говорится в сообщении.
"Традиционная акция, уже лет 9 мы объединяем большое количество жителей в самых разных уголках Подмосковья. Начиналось все с того, что была болезнь деревьев из-за короеда. Но благодаря нашим учёным, специалистам, мы её победили. Сейчас мы уже практически не высаживаем деревья в лесу, этим занимаются профессионалы. Акция вся ушла в города, потому что преображаются площади, общественные пространства, появляются скейт-парки - все это места очень любимые для жителей, здесь люди отдыхают. Поэтому они должны радовать глаз", - цитируются слова Воробьева в Telegram-канале.
Также сообщается, что губернатор проверил, как идет ремонт стадиона "Заря". С такой просьбой к нему 2 года назад обращался президент федерации футбола Краснознаменска Андрей Чудаков вместе с жителями. Уже к октябрю спортивный объект снова откроется, здесь обновят беговые дорожки, на футбольное поле уложат покрытие последнего поколения, установят системы обогрева поля, современное освещение.
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Новости ПодмосковьяОбществоКраснознаменскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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