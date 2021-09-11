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Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в России
Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в России - РИА Новости, 11.09.2021
Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в России
Вмешательство США во внутренние дела России, в том числе в выборы, подтверждено документально, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:42
2021-09-11T21:15
выборы
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
мария захарова
джон салливан
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вмешательство США во внутренние дела России, в том числе в выборы, подтверждено документально, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.Накануне американского посла Джона Салливана вызвали в МИД. Дипломату заявили, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами". В дипведомстве подчеркнули недопустимость таких действий."Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты &lt;...&gt; вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она отметила, что американская сторона пока никак не отреагировала на вчерашний визит Салливана в МИД.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.
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выборы, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, мария захарова, джон салливан
20:42 11.09.2021 (обновлено: 21:15 11.09.2021)
 
Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в России

Захарова: вмешательство США в дела и выборы в России подтверждено документально

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вмешательство США во внутренние дела России, в том числе в выборы, подтверждено документально, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Накануне американского посла Джона Салливана вызвали в МИД. Дипломату заявили, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами". В дипведомстве подчеркнули недопустимость таких действий.
"Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты <...> вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Она отметила, что американская сторона пока никак не отреагировала на вчерашний визит Салливана в МИД.
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Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.
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ВыборыСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреМария ЗахароваДжон Салливан
 
 
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