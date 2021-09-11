https://ria.ru/20210911/vmeshatelstvo-1749700178.html

Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в России

Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в России - РИА Новости, 11.09.2021

Захарова заявила о доказательствах вмешательства США в выборы в России

Вмешательство США во внутренние дела России, в том числе в выборы, подтверждено документально, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T20:42

2021-09-11T20:42

2021-09-11T21:15

выборы

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

мария захарова

джон салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736533741_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_7f8f4d507ccefb42db101b62b6413b71.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вмешательство США во внутренние дела России, в том числе в выборы, подтверждено документально, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.Накануне американского посла Джона Салливана вызвали в МИД. Дипломату заявили, что у Москвы есть неопровержимые доказательства нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами". В дипведомстве подчеркнули недопустимость таких действий."Мы на конкретных фактах изложили американской стороне ситуацию, которая доказывает, что с территории Соединенных Штатов Америки с задействованием интернет-платформ, которые принадлежат и модерируются американскими интернет-монополиями, происходят явные акты <...> вмешательства в наши внутренние процессы — политические процессы, электоральные процессы", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она отметила, что американская сторона пока никак не отреагировала на вчерашний визит Салливана в МИД.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.С июля количество потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК и сайты избиркомов выросло в два с половиной раза, сообщала председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, примерно треть из них имеют очень высокий уровень критичности и при успешной реализации могут нанести значительный вред. Специалисты принимают все необходимые меры по защите от таких атак.

https://ria.ru/20210910/lavrov-1749600141.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, мария захарова, джон салливан