https://ria.ru/20210911/vaktsiny-1749672790.html

Доказана эффективность вакцин от COVID-19 при аутоиммунных заболеваниях

Доказана эффективность вакцин от COVID-19 при аутоиммунных заболеваниях - РИА Новости, 11.09.2021

Доказана эффективность вакцин от COVID-19 при аутоиммунных заболеваниях

Проведенное в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, пишет издание... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:21

2021-09-11T16:21

2021-09-11T16:22

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Проведенное в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, пишет издание Volkskrant.Об этом свидетельствуют предварительные результаты крупного национального исследования, проведенного в рамках сотрудничества между Медицинским центром университета Амстердама и сетью банков крови Sanquin. В исследовании изучалась эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.Исследование, как сообщает издание, показало, что организмы большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации от коронавируса вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организмы здоровых людей.По словам иммунолога Тако Кауперса, руководившего исследованием, его результаты намного "превзошли ожидания".Они уже переданы в Минздрав Нидерландов.Ожидается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге далее решит, какие пациенты имеют право на дополнительную бустерную дозу вакцины от COVID-19 (дополнительную инъекцию, призванную усилить защитный эффект вакцины). Кауперс ожидает, что лишь небольшой процент людей с аутоиммунным заболеванием будет вызван на дополнительную инъекцию.

https://ria.ru/20210331/epidemiya-1603505952.html

https://ria.ru/20210818/privivka-1746129943.html

амстердам

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в мире, амстердам, нидерланды, вакцины, коронавирус covid-19