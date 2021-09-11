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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210911/vaktsiny-1749672790.html
Доказана эффективность вакцин от COVID-19 при аутоиммунных заболеваниях
Доказана эффективность вакцин от COVID-19 при аутоиммунных заболеваниях - РИА Новости, 11.09.2021
Доказана эффективность вакцин от COVID-19 при аутоиммунных заболеваниях
Проведенное в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, пишет издание... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:21
2021-09-11T16:22
распространение коронавируса
в мире
амстердам
нидерланды
вакцины
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Проведенное в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, пишет издание Volkskrant.Об этом свидетельствуют предварительные результаты крупного национального исследования, проведенного в рамках сотрудничества между Медицинским центром университета Амстердама и сетью банков крови Sanquin. В исследовании изучалась эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.Исследование, как сообщает издание, показало, что организмы большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации от коронавируса вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организмы здоровых людей.По словам иммунолога Тако Кауперса, руководившего исследованием, его результаты намного "превзошли ожидания".Они уже переданы в Минздрав Нидерландов.Ожидается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге далее решит, какие пациенты имеют право на дополнительную бустерную дозу вакцины от COVID-19 (дополнительную инъекцию, призванную усилить защитный эффект вакцины). Кауперс ожидает, что лишь небольшой процент людей с аутоиммунным заболеванием будет вызван на дополнительную инъекцию.
https://ria.ru/20210331/epidemiya-1603505952.html
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в мире, амстердам, нидерланды, вакцины, коронавирус covid-19
16:21 11.09.2021 (обновлено: 16:22 11.09.2021)
 
Доказана эффективность вакцин от COVID-19 при аутоиммунных заболеваниях

Исследование: вакцины от коронавируса эффективны для людей с аутоиммунными заболеваниями

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Проведенное в Нидерландах исследование впервые показало, что вакцины от COVID-19 эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями, пишет издание Volkskrant.
Об этом свидетельствуют предварительные результаты крупного национального исследования, проведенного в рамках сотрудничества между Медицинским центром университета Амстердама и сетью банков крови Sanquin. В исследовании изучалась эффективность вакцины для людей с ослабленной иммунной системой.
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Исследование, как сообщает издание, показало, что организмы большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации от коронавируса вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организмы здоровых людей.
По словам иммунолога Тако Кауперса, руководившего исследованием, его результаты намного "превзошли ожидания".
Они уже переданы в Минздрав Нидерландов.
Ожидается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге далее решит, какие пациенты имеют право на дополнительную бустерную дозу вакцины от COVID-19 (дополнительную инъекцию, призванную усилить защитный эффект вакцины). Кауперс ожидает, что лишь небольшой процент людей с аутоиммунным заболеванием будет вызван на дополнительную инъекцию.
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Распространение коронавирусаВ миреАмстердамНидерландыВакциныКоронавирус COVID-19
 
 
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