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"Нас держат на крючке". Кулеба заявил об усталости от Евросоюза
"Нас держат на крючке". Кулеба заявил об усталости от Евросоюза - РИА Новости, 11.09.2021
"Нас держат на крючке". Кулеба заявил об усталости от Евросоюза
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается. Его цитирует "Главред". РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:42
2021-09-11T17:18
в мире
украина
эстония
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
мид украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается. Его цитирует "Главред".Как отметил министр, сейчас отношения Киева и Брюсселя выглядят как "стратегическая неопределенность". По его словам, вступление в организацию не чисто технический вопрос, но еще и политический."Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше", — возмутился дипломат.Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. Как считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев. А вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис подчеркнул, что запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.
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в мире, украина, эстония, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, мид украины, дмитрий кулеба, керсти кальюлайд
16:42 11.09.2021 (обновлено: 17:18 11.09.2021)
 
"Нас держат на крючке". Кулеба заявил об усталости от Евросоюза

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что устал от Евросоюза

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается. Его цитирует "Главред".

"Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ и внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в Европейский союз, а ЕС не готов принимать Украину", — посетовал он.

Как отметил министр, сейчас отношения Киева и Брюсселя выглядят как "стратегическая неопределенность". По его словам, вступление в организацию не чисто технический вопрос, но еще и политический.
"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше", — возмутился дипломат.
Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. Как считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев. А вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис подчеркнул, что запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.
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В миреУкраинаЭстонияВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссияМИД УкраиныДмитрий КулебаКерсти Кальюлайд
 
 
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