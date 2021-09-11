16:42 11.09.2021 (обновлено: 17:18 11.09.2021)
"Нас держат на крючке". Кулеба заявил об усталости от Евросоюза
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что устал от Евросоюза
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается. Его цитирует "Главред".
"Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ и внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в Европейский союз, а ЕС не готов принимать Украину", — посетовал он.
Как отметил министр, сейчас отношения Киева и Брюсселя выглядят как "стратегическая неопределенность". По его словам, вступление в организацию не чисто технический вопрос, но еще и политический.
"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше", — возмутился дипломат.
Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. Как считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев. А вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис подчеркнул, что запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.