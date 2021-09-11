https://ria.ru/20210911/ustalost-1749675868.html

"Нас держат на крючке". Кулеба заявил об усталости от Евросоюза

"Нас держат на крючке". Кулеба заявил об усталости от Евросоюза - РИА Новости, 11.09.2021

"Нас держат на крючке". Кулеба заявил об усталости от Евросоюза

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается. Его цитирует "Главред". РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:42

2021-09-11T16:42

2021-09-11T17:18

в мире

украина

эстония

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

мид украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается. Его цитирует "Главред".Как отметил министр, сейчас отношения Киева и Брюсселя выглядят как "стратегическая неопределенность". По его словам, вступление в организацию не чисто технический вопрос, но еще и политический."Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше", — возмутился дипломат.Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. Как считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев. А вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис подчеркнул, что запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.

https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

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в мире, украина, эстония, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, мид украины, дмитрий кулеба, керсти кальюлайд