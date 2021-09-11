https://ria.ru/20210911/useknovenie-1749583918.html

Православные вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи

Православные вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи - РИА Новости, 11.09.2021

Православные вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи

Православные христиане вспоминают в субботу Усекновение главы Иоанна Предтечи, в этот день верующие соблюдают пост. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T00:01

2021-09-11T00:01

2021-09-11T00:01

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Православные христиане вспоминают в субботу Усекновение главы Иоанна Предтечи, в этот день верующие соблюдают пост.Согласно Евангелию, после Крещения Иисуса Христа пророк Иоанн продолжал учить и крестить народ, проповедуя приближение Царства Божия и призывая всех к покаянию. Он безбоязненно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего, в том числе и правителя Галилеи Ирода Антипу (сына Ирода Великого) за то, что тот, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, беззаконно сожительствовал с женой своего брата Филиппа ‑ Иродиадой.Разгневанный Ирод Антипа приказал заключить Святого Иоанна в темницу.Чере некоторое время после того как Иоанна арестовали, Ирод в день своего рождения устроил богатый пир, на который съехалось множество знатных гостей. Саломия, дочь Иродиады, своей пляской во время пира до того угодила Ироду и его гостям, что царь, в благодарность девице, поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила, даже половину своего царства. Саломия по совету своей матери Иродиады просила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя.Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он опечалился от такой просьбы. Однако постеснялся нарушить данную им клятву и послал стража в темницу, который отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а та отнесла голову своей матери.В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка. Как особая дата Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечалось еще учениками Иоанна Крестителя.В народе этот день известен как Иоанн Постник. В старину воздерживались от обильной пищи и увеселений - под особым запретом были танцы. Святой Иоанн Креститель в народе почитается целителем головной боли, а этот день считается концом лета и началом осени, как гласит народная мудрость: "Иван Постный пришел, лето красное увел".

https://ria.ru/20200308/1568290902.html

https://ria.ru/20200121/1563650831.html

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справки, религиозные праздники