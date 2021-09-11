https://ria.ru/20210911/ukraina-1749671179.html

"Несколько световых лет": в Эстонии оценили расстояние между Украиной и ЕС

"Несколько световых лет": в Эстонии оценили расстояние между Украиной и ЕС - РИА Новости, 11.09.2021

"Несколько световых лет": в Эстонии оценили расстояние между Украиной и ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:09

2021-09-11T16:09

2021-09-11T16:10

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украина

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керсти кальюлайд

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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев.Ранее Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в Евросоюз.Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Киев должен сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока он находится "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения. "К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - приводит интернет-издание "Украинская правда" слова Кальюлайд, которые она произнесла во время форума YES-Brainstorming.Она также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов на Украине. "Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций… Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - рассказала президент Эстонии.При этом Кальюлайд уверяет, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова. "Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это", - отметила президент Эстонии. Она также добавила, что возможно, однажды произойдет чудо и олигархи услышат этот месседж - тогда "Украина начнет приближаться к ЕС".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/evrosoyuz-1744283265.html

https://ria.ru/20210910/evrosoyuz-1749465420.html

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в мире, украина, эстония, евросоюз, керсти кальюлайд