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"Несколько световых лет": в Эстонии оценили расстояние между Украиной и ЕС
"Несколько световых лет": в Эстонии оценили расстояние между Украиной и ЕС - РИА Новости, 11.09.2021
"Несколько световых лет": в Эстонии оценили расстояние между Украиной и ЕС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:09
2021-09-11T16:10
в мире
украина
эстония
евросоюз
керсти кальюлайд
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев.Ранее Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в Евросоюз.Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Киев должен сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока он находится "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения. "К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - приводит интернет-издание "Украинская правда" слова Кальюлайд, которые она произнесла во время форума YES-Brainstorming.Она также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов на Украине. "Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций… Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - рассказала президент Эстонии.При этом Кальюлайд уверяет, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова. "Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это", - отметила президент Эстонии. Она также добавила, что возможно, однажды произойдет чудо и олигархи услышат этот месседж - тогда "Украина начнет приближаться к ЕС".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://radiosputnik.ria.ru/20210804/evrosoyuz-1744283265.html
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в мире, украина, эстония, евросоюз, керсти кальюлайд
16:09 11.09.2021 (обновлено: 16:10 11.09.2021)
 
"Несколько световых лет": в Эстонии оценили расстояние между Украиной и ЕС

Глава Эстонии Кальюлайд: Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления в Евросоюз Копенгагенских критериев.
Ранее Кальюлайд заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в Евросоюз.
Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Киев должен сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока он находится "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения. "К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - приводит интернет-издание "Украинская правда" слова Кальюлайд, которые она произнесла во время форума YES-Brainstorming.
Она также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов на Украине. "Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций… Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", - рассказала президент Эстонии.
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При этом Кальюлайд уверяет, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова. "Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это", - отметила президент Эстонии. Она также добавила, что возможно, однажды произойдет чудо и олигархи услышат этот месседж - тогда "Украина начнет приближаться к ЕС".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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