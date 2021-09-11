12:50 11.09.2021 (обновлено: 13:33 11.09.2021)
В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ
"Страна.UA": сотрудники попавших под санкции СМИ проводят акцию протеста в Киеве
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины средств массовой информации проводят акцию протеста в Киеве у здания Художественного арсенала, где проходит форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщило издание "Страна.UA".
"Несколько десятков сотрудников телеканалов "112 Украина, NewsOne и ZIK и других СМИ, работа которых была заблокирована решением СНБО, проводят акцию протеста возле Художественного арсенала, где сегодня проходит Ялтинская европейская стратегия", - пишет издание в своем Telegram-канале.
У некоторых участников акции заклеен рот в знак того, что санкции против СМИ, по их мнению, стали борьбой со свободой слова. Плакаты в их руках напечатаны на английском языке.
"Мы пришли сюда, чтобы обратить внимание европейских партнеров Украины, которые сегодня посещают данный форум, что президент Украины Владимир Зеленский пошел не по тому пути. В Украине закрывают телеканалы и сайты. Зеленский хочет зачистить информационные поле, а для этого ему нужно закрыть все СМИ, которые говорят правду. Зеленский превращается в диктатора", - цитирует издание участника акции.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".