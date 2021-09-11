https://ria.ru/20210911/ukraina-1749651479.html

В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ

В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ - РИА Новости, 11.09.2021

В Киеве началась акция протеста сотрудников попавших под санкции СМИ

Сотрудники попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины средств массовой информации проводят акцию протеста в Киеве у здания... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:50

2021-09-11T12:50

2021-09-11T13:33

в мире

украина

киев

виктор медведчук

112 украина

страна.ua

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Сотрудники попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины средств массовой информации проводят акцию протеста в Киеве у здания Художественного арсенала, где проходит форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES), сообщило издание "Страна.UA"."Несколько десятков сотрудников телеканалов "112 Украина, NewsOne и ZIK и других СМИ, работа которых была заблокирована решением СНБО, проводят акцию протеста возле Художественного арсенала, где сегодня проходит Ялтинская европейская стратегия", - пишет издание в своем Telegram-канале.У некоторых участников акции заклеен рот в знак того, что санкции против СМИ, по их мнению, стали борьбой со свободой слова. Плакаты в их руках напечатаны на английском языке."Мы пришли сюда, чтобы обратить внимание европейских партнеров Украины, которые сегодня посещают данный форум, что президент Украины Владимир Зеленский пошел не по тому пути. В Украине закрывают телеканалы и сайты. Зеленский хочет зачистить информационные поле, а для этого ему нужно закрыть все СМИ, которые говорят правду. Зеленский превращается в диктатора", - цитирует издание участника акции.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20210816/smi-1745900220.html

https://ria.ru/20210419/ukraina-1728920705.html

украина

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в мире, украина, киев, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь