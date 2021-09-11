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На учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М"
На учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М" - РИА Новости, 11.09.2021
На учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М"
На учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом впервые опробовали ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:19
2021-09-11T14:11
безопасность
калининград
белоруссия
россия
"запад-2021" (военные учения)
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ПОЛИГОН ПРАВДИНСКИЙ (Калининградская область), 11 сен — РИА Новости. На учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом впервые опробовали ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", сообщило Минобороны.Мотострелки и десантники использовали вооруженные гранатометами и пулеметом комплексы при отработке уничтожения боевиков в городских условиях. Роботов также применили для проделывания проходов в минных полях, по легенде маневров установленных противниками.Помимо "Платформ" военные задействовали беспилотники "Орлан" и "Форпост" для корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений."За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными", — подчеркнули в ведомстве.Практические действия"Запада-2021" разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский.Учения проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти объектах на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах белорусской армии. Совместные маневры партнеров по Союзному государству проходят раз в два года.Привлечены примерно 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Максимальное количество задействованного личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превысит 6400 военнослужащих.
https://ria.ru/20210911/ucheniya-1749619793.html
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безопасность, калининград, белоруссия, россия, "запад-2021" (военные учения)
12:19 11.09.2021 (обновлено: 14:11 11.09.2021)
 
На учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М"

Минобороны: на учениях "Запад-2021" впервые применили боевые роботы "Платформа-М"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на церемонии открытия стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
Знаменная группа на церемонии открытия стратегических учений Запад-2021 на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ПОЛИГОН ПРАВДИНСКИЙ (Калининградская область), 11 сен — РИА Новости. На учениях "Запад-2021" на военных полигонах под Калининградом впервые опробовали ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", сообщило Минобороны.
Мотострелки и десантники использовали вооруженные гранатометами и пулеметом комплексы при отработке уничтожения боевиков в городских условиях. Роботов также применили для проделывания проходов в минных полях, по легенде маневров установленных противниками.
Российский военнослужащий на учениях - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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В ВСУ не видят угрозы в учениях "Запад-2021"
Помимо "Платформ" военные задействовали беспилотники "Орлан" и "Форпост" для корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений.
"За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными", — подчеркнули в ведомстве.
Практические действия"Запада-2021" разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский.
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 15:59
Польша начала военные учения одновременно с "Запад-2021"
Учения проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти объектах на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах белорусской армии. Совместные маневры партнеров по Союзному государству проходят раз в два года.
Привлечены примерно 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Максимальное количество задействованного личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превысит 6400 военнослужащих.
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БезопасностьКалининградБелоруссияРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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