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В ВСУ не видят угрозы в учениях "Запад-2021"
В ВСУ не видят угрозы в учениях "Запад-2021" - РИА Новости, 11.09.2021
В ВСУ не видят угрозы в учениях "Запад-2021"
Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что на данный момент учения "Запад 2021", которые проводят ВС РФ и Белоруссии, не... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T02:02
2021-09-11T02:04
белоруссия
вооруженные силы рф
сергей наев
россия
"запад-2021" (военные учения)
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что на данный момент учения "Запад 2021", которые проводят ВС РФ и Белоруссии, не представляют непосредственной угрозы для Украины.По его словам, за ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши."Я лично общаюсь с командующим оперативного командования Польши. Мы следим за ситуацией, в том числе и обмениваемся информацией", - добавил Наев.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
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белоруссия, вооруженные силы рф, сергей наев, россия, "запад-2021" (военные учения)
02:02 11.09.2021 (обновлено: 02:04 11.09.2021)
 
В ВСУ не видят угрозы в учениях "Запад-2021"

Командующий Объединенных сил ВСУ Наев: учения "Запад 2021" не представляют угрозы

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий на учениях
Российский военнослужащий на учениях - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что на данный момент учения "Запад 2021", которые проводят ВС РФ и Белоруссии, не представляют непосредственной угрозы для Украины.

"Вероятность угрозы широкомасштабного наступления РФ существует с 2014 года. Соответственно мы отрабатываем планы, как это делают во всех странах мира. Что касается конкретно этих учений, они задекларированы как совместные учения вооруженных сил РФ и Белоруссии. Они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск. И на данный момент непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок и подготовительных мероприятий, включающих агрессию против Украины, не видно. Однако, ситуация динамическая, она меняется", - заявил Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

По его словам, за ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши.
"Я лично общаюсь с командующим оперативного командования Польши. Мы следим за ситуацией, в том числе и обмениваемся информацией", - добавил Наев.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
Церемония открытия учений Запад-2021 на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
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БелоруссияВооруженные силы РФСергей НаевРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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