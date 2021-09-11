https://ria.ru/20210911/ucheniya-1749619793.html

В ВСУ не видят угрозы в учениях "Запад-2021"

В ВСУ не видят угрозы в учениях "Запад-2021" - РИА Новости, 11.09.2021

В ВСУ не видят угрозы в учениях "Запад-2021"

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что на данный момент учения "Запад 2021", которые проводят ВС РФ и Белоруссии, не... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T02:02

2021-09-11T02:02

2021-09-11T02:04

белоруссия

вооруженные силы рф

сергей наев

россия

"запад-2021" (военные учения)

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КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что на данный момент учения "Запад 2021", которые проводят ВС РФ и Белоруссии, не представляют непосредственной угрозы для Украины.По его словам, за ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши."Я лично общаюсь с командующим оперативного командования Польши. Мы следим за ситуацией, в том числе и обмениваемся информацией", - добавил Наев.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/ucheniya-1749544281.html

белоруссия

россия

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белоруссия, вооруженные силы рф, сергей наев, россия, "запад-2021" (военные учения)