https://ria.ru/20210911/ubiystvo-1749656370.html

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка - РИА Новости, 11.09.2021

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка

Тело 8-месячной девочки нашли в частном доме Чебаркульского района Челябинской области, по подозрению в ее убийстве задержали 30-летнего местного жителя,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:35

2021-09-11T13:35

2021-09-11T13:37

происшествия

челябинская область

чебаркульский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости. Тело 8-месячной девочки нашли в частном доме Чебаркульского района Челябинской области, по подозрению в ее убийстве задержали 30-летнего местного жителя, сообщило в субботу следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, днем 10 сентября в одном из частных домов Чебаркульского района обнаружено тело 8-месячной девочки с признаками насильственной смерти."Следственными органами СКРФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). …Сотрудниками регионального управления МВД России был задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления", - говорится в сообщении.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20210818/ekaterinburg-1746240166.html

https://ria.ru/20210812/prigovor-1745446942.html

челябинская область

чебаркульский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, чебаркульский район, следственный комитет россии (ск рф), россия