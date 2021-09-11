https://ria.ru/20210911/ubiystvo-1749656370.html
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка - РИА Новости, 11.09.2021
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
Тело 8-месячной девочки нашли в частном доме Чебаркульского района Челябинской области, по подозрению в ее убийстве задержали 30-летнего местного жителя,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:35
2021-09-11T13:35
2021-09-11T13:37
происшествия
челябинская область
чебаркульский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен – РИА Новости. Тело 8-месячной девочки нашли в частном доме Чебаркульского района Челябинской области, по подозрению в ее убийстве задержали 30-летнего местного жителя, сообщило в субботу следственное управление СК РФ по региону.По данным СК, днем 10 сентября в одном из частных домов Чебаркульского района обнаружено тело 8-месячной девочки с признаками насильственной смерти."Следственными органами СКРФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). …Сотрудниками регионального управления МВД России был задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления", - говорится в сообщении.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20210818/ekaterinburg-1746240166.html
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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:35 11.09.2021 (обновлено: 13:37 11.09.2021)
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве восьмимесячного ребенка