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В Москве началось прощание с режиссером Мельником
В Москве началось прощание с режиссером Мельником - РИА Новости, 11.09.2021
В Москве началось прощание с режиссером Мельником
Прощание с трагически погибшим режиссером Александром Мельником началось в субботу в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:24
2021-09-11T12:24
общество
свердловский район
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арктика
фонд андрея первозванного
евгений зиничев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прощание с трагически погибшим режиссером Александром Мельником началось в субботу в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Кинематографист погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, режиссер сорвался с обрыва, вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который попытался его спасти.У входа в храм стоят венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, от правительства ЯНАО, фонда Андрея Первозванного. Проститься с режиссером пришли десятки людей.Режиссера похоронят в Подмосковье в поселке Афинеево, где он жил.Мельник родился 11 июня 1958 года в поселке Червонопартизанск Свердловского района Ворошиловградской области СССР. В 1980 году окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог. Работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В качестве режиссера Мельник снял два художественных фильма "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015), также участвовал в создании документальных фильмов. Мельник был одним из создателей Фонда Андрея Первозванного, а также его президентом с 1992 по 2006 год.
https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749234332.html
свердловский район
московская область (подмосковье)
арктика
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общество, свердловский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, фонд андрея первозванного, евгений зиничев
12:24 11.09.2021
 
В Москве началось прощание с режиссером Мельником

В Москве началось прощание с трагически погибшим режиссером Александром Мельником

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Мельник
Режиссер Александр Мельник - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прощание с трагически погибшим режиссером Александром Мельником началось в субботу в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Кинематографист погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, режиссер сорвался с обрыва, вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который попытался его спасти.
У входа в храм стоят венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, от правительства ЯНАО, фонда Андрея Первозванного. Проститься с режиссером пришли десятки людей.
Режиссера похоронят в Подмосковье в поселке Афинеево, где он жил.
Мельник родился 11 июня 1958 года в поселке Червонопартизанск Свердловского района Ворошиловградской области СССР. В 1980 году окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог. Работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В качестве режиссера Мельник снял два художественных фильма "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015), также участвовал в создании документальных фильмов. Мельник был одним из создателей Фонда Андрея Первозванного, а также его президентом с 1992 по 2006 год.
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ОбществоСвердловский районМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АрктикаФонд Андрея ПервозванногоЕвгений Зиничев
 
 
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