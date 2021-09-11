https://ria.ru/20210911/traur-1749648266.html

В Москве началось прощание с режиссером Мельником

В Москве началось прощание с режиссером Мельником - РИА Новости, 11.09.2021

В Москве началось прощание с режиссером Мельником

Прощание с трагически погибшим режиссером Александром Мельником началось в субботу в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:24

2021-09-11T12:24

2021-09-11T12:24

общество

свердловский район

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

арктика

фонд андрея первозванного

евгений зиничев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Прощание с трагически погибшим режиссером Александром Мельником началось в субботу в храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Кинематографист погиб в среду в Норильске, куда он прибыл, чтобы выбрать локацию для съемок нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути, сообщала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, режиссер сорвался с обрыва, вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который попытался его спасти.У входа в храм стоят венки от министра обороны Сергея Шойгу и его первого заместителя Руслана Цаликова, от правительства ЯНАО, фонда Андрея Первозванного. Проститься с режиссером пришли десятки людей.Режиссера похоронят в Подмосковье в поселке Афинеево, где он жил.Мельник родился 11 июня 1958 года в поселке Червонопартизанск Свердловского района Ворошиловградской области СССР. В 1980 году окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности инженер-гидролог. Работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В качестве режиссера Мельник снял два художественных фильма "Новая Земля" (2008) и "Территория" (2015), также участвовал в создании документальных фильмов. Мельник был одним из создателей Фонда Андрея Первозванного, а также его президентом с 1992 по 2006 год.

https://ria.ru/20210908/soboleznovaniya-1749234332.html

свердловский район

московская область (подмосковье)

арктика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свердловский район, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика, фонд андрея первозванного, евгений зиничев