https://ria.ru/20210911/tranzit-1749664193.html

Украина хочет жить за счет России, заявил сенатор Цеков

Украина хочет жить за счет России, заявил сенатор Цеков - РИА Новости, 11.09.2021

Украина хочет жить за счет России, заявил сенатор Цеков

Украина должна договариваться по транзиту газа с Россией без посредников, обвиняя Москву, но требуя поставок энергоресурсов, Киев хочет жить за счёт РФ, заявил... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T15:03

2021-09-11T15:03

2021-09-11T15:03

экономика

франция

владимир зеленский

газпром

балтийское море

wintershall

юрий витренко

северный поток — 2

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украина должна договариваться по транзиту газа с Россией без посредников, обвиняя Москву, но требуя поставок энергоресурсов, Киев хочет жить за счёт РФ, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Киев считает, что тему транзита газа через Украину нужно включить в повестку "нормандского формата" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по Донбассу, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. В свою очередь глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что санкции США могут заблокировать работу газопровода "Северный поток — 2"."Причем тут транзит газа и "нормандский формат"? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников", - сказал Цеков.По его мнению, подобные предложения "неуместны", как и позиция, что какая-то третья сторона может подвигнуть Россию к решению по этой теме. "Они просто хотят жить за наш счёт", - сказал политик, отметив агрессивную риторику Киева по отношению к Москве.Цеков также подчеркнул, что линия Киева по противодействию запуску проекта "Северный поток — 2" "уже раздражает Европу". "Европейцы заинтересованы в запуске газопровода", - сказал парламентарий."Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено в пятницу утром. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в МИД России ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210911/oruzhie-1749644093.html

https://ria.ru/20210911/gaz-1749638116.html

франция

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, франция, владимир зеленский, газпром, балтийское море, wintershall, юрий витренко, северный поток — 2, андрей ермак, uniper, россия