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В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре - РИА Новости, 11.09.2021
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
Такси в Токио выехало на тротуар в субботу, в результате два человека находятся без сознания, четыре получили ранения, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:08
2021-09-11T13:08
в мире
токио
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ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Такси в Токио выехало на тротуар в субботу, в результате два человека находятся без сознания, четыре получили ранения, сообщил телеканал NHK.Среди пострадавших есть ребенок. Все направлены в больницу.Полиция выясняет причины происшествия.
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в мире, токио
13:08 11.09.2021
 
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре

В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре, четыре человека получили ранения

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Такси в Токио выехало на тротуар в субботу, в результате два человека находятся без сознания, четыре получили ранения, сообщил телеканал NHK.
Среди пострадавших есть ребенок. Все направлены в больницу.
Полиция выясняет причины происшествия.
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