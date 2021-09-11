https://ria.ru/20210911/tokio-1749653947.html
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре - РИА Новости, 11.09.2021
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
Такси в Токио выехало на тротуар в субботу, в результате два человека находятся без сознания, четыре получили ранения, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T13:08
2021-09-11T13:08
2021-09-11T13:08
в мире
токио
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ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Такси в Токио выехало на тротуар в субботу, в результате два человека находятся без сознания, четыре получили ранения, сообщил телеканал NHK.Среди пострадавших есть ребенок. Все направлены в больницу.Полиция выясняет причины происшествия.
https://ria.ru/20210711/avstriya-1740806413.html
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в мире, токио
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре, четыре человека получили ранения