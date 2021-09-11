https://ria.ru/20210911/tokio-1749653947.html

В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре

В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре - РИА Новости, 11.09.2021

В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре

Такси в Токио выехало на тротуар в субботу, в результате два человека находятся без сознания, четыре получили ранения, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T13:08

2021-09-11T13:08

2021-09-11T13:08

в мире

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Такси в Токио выехало на тротуар в субботу, в результате два человека находятся без сознания, четыре получили ранения, сообщил телеканал NHK.Среди пострадавших есть ребенок. Все направлены в больницу.Полиция выясняет причины происшествия.

https://ria.ru/20210711/avstriya-1740806413.html

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио