Экс-постпред Ямайки назвал условие победы над терроризмом
Экс-постпред Ямайки Уорд: терроризм невозможно победить без борьбы с онлайн-радикализацией
© AP Photo / Amy SancettaТеракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Amy Sancetta
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно сосредоточиться на борьбе с радикализацией в интернете, иначе оно никогда не сможет эффективно бороться с глобальным терроризмом, несмотря на определенный прогресс, достигнутый после событий 11 сентября 2001 года, заявил РИА Новости бывший постоянный представитель Ямайки при ООН Кертис Уорд.
"В 2005 году Организация Объединенных Наций приняла глобальную стратегию … Военный фактор подчеркивает, что … если не сосредоточиться на коренных причинах – радикализации в интернете – мы никогда не сможем справиться с этим", - заявил он.
По словам собеседника агентства, за последние годы усилия по борьбе с терроризмом позволили ослабить террористические группировки, которые с годами раскололись. Однако интернет стал мощным инструментом глобального распространения таких террористических группировок, как "Аль-Каида"* и ИГ*.
"Терроризм эволюционировал … Многие из группировок существовали до 11 сентября, но были локальными. Многие изменили верность "Аль-Каиде"* и действовали в Магрибе, Мали и других местах. Когда появилось ИГ*, некоторые группировки перешли на сторону ИГ", - подчеркнул Кертис Уорд.
Говоря о сегодняшнем дне, Уорд выразил обеспокоенность по поводу связей между "Талибаном"* и Пакистанской межведомственной разведкой, а также пакистанскими военными.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
* Запрещенная в России террористическая организация.