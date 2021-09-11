Спасатель рассказал о спасательной операции при теракте 11 сентября

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Каждым момент спасательной операции при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был "самым тяжелым", спасатели знали, что под завалами могут быть люди, но не знали, как добраться до них, рассказал РИА Новости ветеран спасательной операции 11 сентября, пожарный из Индианаполиса Грэг Хесс.Атака на Башни-близнецы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке произошла 11 сентября 2001 года.Грэг Хесс прибыл на место трагедии в Нью-Йорке 16 часов спустя после падения Второй башни Всемирного торгового центра. Спасатель был отправлен на разбор завалов из Индианаполиса (штат Индиана) и оставался в Нью-Йорке восемь дней. "Было ощущение полного изумления от того, что под завалами все еще могут находиться живые люди, но мы не переставали гадать, каким образом мы можем до них добраться", - вспоминает пожарный. Хесс и его коллеги из Первой бригады специализируются на спасательных операциях в экстремальных условиях, но, по его признанию, каждый момент этой операции был "самым трудным"."Каждое мгновение было "самым тяжелым". Мы никогда не знали, что может поменяться, не сместятся ли развалины, кроме того, вокруг продолжалось горение", - вспоминает спасатель.По его мнению, трагедия изменила жизнь людей по всему миру, навсегда повлияла на то, как каждый из нас проживает свой день. При этом сам Хесс, как и тысячи его коллег, помимо психологической травмы, получили в ходе спасательных работ реальные физические увечья. Во время терактов и в результате обрушения небоскребов Нижний Манхэттен накрыли тонны асбестовой и цементной пыли, небо закрыли продукты горения, в том числе опасные химические вещества, мелкие осколки и строительный мусор. По имеющейся статистике, почти 10 тысяч занятых на ликвидации последствий теракта пожарных и спасателей позднее были диагностированы с различными онкологическими заболеваниями. Собеседник агентства - один из них. В 2007 году у него был выявлен рак толстой кишки 3 стадии, заболевание, ставшее следствием полученных в ходе спасательной операции отравлений организма.Среди 62 коллег Хесса различные раковые заболевания были выявлены у 26 человек, четверо - скончались. "Были выявлены 68 различных типов рака среди спасателей. По данным на октябрь 2019 года ушли из жизни больше спасателей, чем число тех, кто погиб при атаках 11 сентября, поэтому последствия от них все растут и растут", - отмечает пожарный.
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Каждым момент спасательной операции при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был "самым тяжелым", спасатели знали, что под завалами могут быть люди, но не знали, как добраться до них, рассказал РИА Новости ветеран спасательной операции 11 сентября, пожарный из Индианаполиса Грэг Хесс.
Атака на Башни-близнецы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке произошла 11 сентября 2001 года.
Грэг Хесс прибыл на место трагедии в Нью-Йорке 16 часов спустя после падения Второй башни Всемирного торгового центра. Спасатель был отправлен на разбор завалов из Индианаполиса (штат Индиана) и оставался в Нью-Йорке восемь дней. "Было ощущение полного изумления от того, что под завалами все еще могут находиться живые люди, но мы не переставали гадать, каким образом мы можем до них добраться", - вспоминает пожарный. Хесс и его коллеги из Первой бригады специализируются на спасательных операциях в экстремальных условиях, но, по его признанию, каждый момент этой операции был "самым трудным".
"Каждое мгновение было "самым тяжелым". Мы никогда не знали, что может поменяться, не сместятся ли развалины, кроме того, вокруг продолжалось горение", - вспоминает спасатель.
По его мнению, трагедия изменила жизнь людей по всему миру, навсегда повлияла на то, как каждый из нас проживает свой день. При этом сам Хесс, как и тысячи его коллег, помимо психологической травмы, получили в ходе спасательных работ реальные физические увечья. Во время терактов и в результате обрушения небоскребов Нижний Манхэттен накрыли тонны асбестовой и цементной пыли, небо закрыли продукты горения, в том числе опасные химические вещества, мелкие осколки и строительный мусор. По имеющейся статистике, почти 10 тысяч занятых на ликвидации последствий теракта пожарных и спасателей позднее были диагностированы с различными онкологическими заболеваниями. Собеседник агентства - один из них. В 2007 году у него был выявлен рак толстой кишки 3 стадии, заболевание, ставшее следствием полученных в ходе спасательной операции отравлений организма.
Среди 62 коллег Хесса различные раковые заболевания были выявлены у 26 человек, четверо - скончались. "Были выявлены 68 различных типов рака среди спасателей. По данным на октябрь 2019 года ушли из жизни больше спасателей, чем число тех, кто погиб при атаках 11 сентября, поэтому последствия от них все растут и растут", - отмечает пожарный.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
3 из 15
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
6 из 15
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
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