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Спасатель рассказал о спасательной операции при теракте 11 сентября
Спасатель рассказал о спасательной операции при теракте 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021
Спасатель рассказал о спасательной операции при теракте 11 сентября
Каждым момент спасательной операции при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был "самым тяжелым", спасатели знали, что под завалами могут быть люди, но не РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:18
2021-09-11T11:18
в мире
индиана
нью-йорк (город)
индианаполис
теракты 11 сентября (2001)
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Каждым момент спасательной операции при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был "самым тяжелым", спасатели знали, что под завалами могут быть люди, но не знали, как добраться до них, рассказал РИА Новости ветеран спасательной операции 11 сентября, пожарный из Индианаполиса Грэг Хесс.Атака на Башни-близнецы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке произошла 11 сентября 2001 года.Грэг Хесс прибыл на место трагедии в Нью-Йорке 16 часов спустя после падения Второй башни Всемирного торгового центра. Спасатель был отправлен на разбор завалов из Индианаполиса (штат Индиана) и оставался в Нью-Йорке восемь дней. "Было ощущение полного изумления от того, что под завалами все еще могут находиться живые люди, но мы не переставали гадать, каким образом мы можем до них добраться", - вспоминает пожарный. Хесс и его коллеги из Первой бригады специализируются на спасательных операциях в экстремальных условиях, но, по его признанию, каждый момент этой операции был "самым трудным"."Каждое мгновение было "самым тяжелым". Мы никогда не знали, что может поменяться, не сместятся ли развалины, кроме того, вокруг продолжалось горение", - вспоминает спасатель.По его мнению, трагедия изменила жизнь людей по всему миру, навсегда повлияла на то, как каждый из нас проживает свой день. При этом сам Хесс, как и тысячи его коллег, помимо психологической травмы, получили в ходе спасательных работ реальные физические увечья. Во время терактов и в результате обрушения небоскребов Нижний Манхэттен накрыли тонны асбестовой и цементной пыли, небо закрыли продукты горения, в том числе опасные химические вещества, мелкие осколки и строительный мусор. По имеющейся статистике, почти 10 тысяч занятых на ликвидации последствий теракта пожарных и спасателей позднее были диагностированы с различными онкологическими заболеваниями. Собеседник агентства - один из них. В 2007 году у него был выявлен рак толстой кишки 3 стадии, заболевание, ставшее следствием полученных в ходе спасательной операции отравлений организма.Среди 62 коллег Хесса различные раковые заболевания были выявлены у 26 человек, четверо - скончались. "Были выявлены 68 различных типов рака среди спасателей. По данным на октябрь 2019 года ушли из жизни больше спасателей, чем число тех, кто погиб при атаках 11 сентября, поэтому последствия от них все растут и растут", - отмечает пожарный.
https://ria.ru/20210911/terakty-1749636903.html
https://rsport.ria.ru/20210911/11sentyabrya-1748551746.html
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в мире, индиана, нью-йорк (город), индианаполис, теракты 11 сентября (2001)
11:18 11.09.2021
 
Спасатель рассказал о спасательной операции при теракте 11 сентября

Спасатель: каждый момент спасательной операции при теракте 11 сентября был самым тяжелым

© AP Photo / Suzanne PlunkettЛюди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Suzanne Plunkett
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Каждым момент спасательной операции при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был "самым тяжелым", спасатели знали, что под завалами могут быть люди, но не знали, как добраться до них, рассказал РИА Новости ветеран спасательной операции 11 сентября, пожарный из Индианаполиса Грэг Хесс.
Атака на Башни-близнецы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке произошла 11 сентября 2001 года.
Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
10:18
Хозяин собаки-поводыря вспомнил, как она спасла людей 11 сентября
Грэг Хесс прибыл на место трагедии в Нью-Йорке 16 часов спустя после падения Второй башни Всемирного торгового центра. Спасатель был отправлен на разбор завалов из Индианаполиса (штат Индиана) и оставался в Нью-Йорке восемь дней. "Было ощущение полного изумления от того, что под завалами все еще могут находиться живые люди, но мы не переставали гадать, каким образом мы можем до них добраться", - вспоминает пожарный. Хесс и его коллеги из Первой бригады специализируются на спасательных операциях в экстремальных условиях, но, по его признанию, каждый момент этой операции был "самым трудным".
"Каждое мгновение было "самым тяжелым". Мы никогда не знали, что может поменяться, не сместятся ли развалины, кроме того, вокруг продолжалось горение", - вспоминает спасатель.
Австралийский пловец Иан Торп - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
09:00
Опоздал на смерть: что спасло легенду Олимпиады от теракта 11 сентября
По его мнению, трагедия изменила жизнь людей по всему миру, навсегда повлияла на то, как каждый из нас проживает свой день. При этом сам Хесс, как и тысячи его коллег, помимо психологической травмы, получили в ходе спасательных работ реальные физические увечья. Во время терактов и в результате обрушения небоскребов Нижний Манхэттен накрыли тонны асбестовой и цементной пыли, небо закрыли продукты горения, в том числе опасные химические вещества, мелкие осколки и строительный мусор. По имеющейся статистике, почти 10 тысяч занятых на ликвидации последствий теракта пожарных и спасателей позднее были диагностированы с различными онкологическими заболеваниями. Собеседник агентства - один из них. В 2007 году у него был выявлен рак толстой кишки 3 стадии, заболевание, ставшее следствием полученных в ходе спасательной операции отравлений организма.
Среди 62 коллег Хесса различные раковые заболевания были выявлены у 26 человек, четверо - скончались. "Были выявлены 68 различных типов рака среди спасателей. По данным на октябрь 2019 года ушли из жизни больше спасателей, чем число тех, кто погиб при атаках 11 сентября, поэтому последствия от них все растут и растут", - отмечает пожарный.
"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября
© AFP 2021 / Seth McAllister

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
© AP Photo / Suzanne Plunkett

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
© AP Photo / Chao Soi Cheong

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
© AP Photo / Mark Lennihan

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
© AP Photo / Diane Bondareff

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
© REUTERS / Sara K. Schwittek

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
© AFP 2021 / Stan Honda

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

Мужчина во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
© REUTERS / Ray Stubblebine

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
© AFP 2021 / Eric Feferberg

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

Последствия теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
© AP Photo / Bill Farrington

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

Пожарный на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
© AFP 2021 / The White House/Eric Draper

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

Президент США Джордж Буш-младший разговаривает по телефону с вице-президентом Диком Чейни из Air Force One, после вылета с базы ВВС Оффатт в Небраске. 11 сентября 2001 года
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
© AFP 2021 / The White House

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

Президент США Джордж Буш-младший с сотрудниками перед своим обращение к нации в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
© REUTERS / U.S. Customs Service

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

На месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
© AFP 2021 / Doug Kanter

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

Женщины на Бруклинской набережной после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
 
В миреИндианаНью-Йорк (город)ИндианаполисТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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