https://ria.ru/20210911/terakty-1749641137.html

Бывший посол Италии в США услышал "эхо 11 сентября" в афганском кризисе

Бывший посол Италии в США услышал "эхо 11 сентября" в афганском кризисе - РИА Новости, 11.09.2021

Бывший посол Италии в США услышал "эхо 11 сентября" в афганском кризисе

Последствия террористической атаки 11 сентября 2001 года ощущаются и сегодня, таким "эхом" стала нынешняя ситуация в Афганистане, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:12

2021-09-11T11:12

2021-09-11T11:12

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италия

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теракты 11 сентября (2001)

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РИМ, 11 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Последствия террористической атаки 11 сентября 2001 года ощущаются и сегодня, таким "эхом" стала нынешняя ситуация в Афганистане, заявил РИА Новости бывший посол Италии Фердинандо Саллео, который проработал в США с 1995 по 2003 годы.По его словам, о столкновении самолета с башней Всемирного торгового центра он узнал в машине по дороге на работу."Я сразу понял, что это теракт. Выглядело это как разрушительный катаклизм с тремя тысячами жертв", - заявил собеседник агентства.Саллео рассказал об итальянском предпринимателе, который оказался последним покинувшим башню. Тот пожилой мужчина увидел дым в районов лифтов и вернулся домой, намотал на голову мокрое полотенце и пешком прошел несколько десятков этажей.Дипломат в отставке также указал на "иронию истории", вспомнив, что один из террористов, захвативших самолеты, обучался в летной школе в одном из штатов на Среднем Западе."Полгода спустя в школу пришло оповещение о продлении его удостоверения пилота. В таком мире мы сейчас живем", - рассказал Саллео.Он рассказал, что как посол Италии немедленно передал США сигнал готовности об оказании любой возможной помощи. "Но сделать ничего было нельзя", - сказал бывший посол. Год спустя своеобразным вкладом Италии в восстановление стал концерт оркестра c хором под управлением прославленного режиссера Риккардо Мути, который состоялся на площадке Ground Zero - участке в Нижнем Манхэттене, где располагался комплекс зданий Всемирного торгового центра.По его словам, "урок 11 сентября" сравним по исторической значимости с атакой японцев на Перл-Харбор". "США не знали феномена терроризма, в отличие от Европы. После него последовали все политические решения, например, операция в Ираке. Это эхо, которым нас всегда наказывает история, мы сейчас слышим в Афганистане", - сказал бывший итальянский посол.

https://ria.ru/20210911/terakt-1749631642.html

https://rsport.ria.ru/20210911/11sentyabrya-1748551746.html

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в мире, сша, италия, европа, теракты 11 сентября (2001)