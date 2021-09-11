Бывший посол Италии в США услышал "эхо 11 сентября" в афганском кризисе

РИМ, 11 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Последствия террористической атаки 11 сентября 2001 года ощущаются и сегодня, таким "эхом" стала нынешняя ситуация в Афганистане, заявил РИА Новости бывший посол Италии Фердинандо Саллео, который проработал в США с 1995 по 2003 годы.По его словам, о столкновении самолета с башней Всемирного торгового центра он узнал в машине по дороге на работу."Я сразу понял, что это теракт. Выглядело это как разрушительный катаклизм с тремя тысячами жертв", - заявил собеседник агентства.Саллео рассказал об итальянском предпринимателе, который оказался последним покинувшим башню. Тот пожилой мужчина увидел дым в районов лифтов и вернулся домой, намотал на голову мокрое полотенце и пешком прошел несколько десятков этажей.Дипломат в отставке также указал на "иронию истории", вспомнив, что один из террористов, захвативших самолеты, обучался в летной школе в одном из штатов на Среднем Западе."Полгода спустя в школу пришло оповещение о продлении его удостоверения пилота. В таком мире мы сейчас живем", - рассказал Саллео.Он рассказал, что как посол Италии немедленно передал США сигнал готовности об оказании любой возможной помощи. "Но сделать ничего было нельзя", - сказал бывший посол. Год спустя своеобразным вкладом Италии в восстановление стал концерт оркестра c хором под управлением прославленного режиссера Риккардо Мути, который состоялся на площадке Ground Zero - участке в Нижнем Манхэттене, где располагался комплекс зданий Всемирного торгового центра.По его словам, "урок 11 сентября" сравним по исторической значимости с атакой японцев на Перл-Харбор". "США не знали феномена терроризма, в отличие от Европы. После него последовали все политические решения, например, операция в Ираке. Это эхо, которым нас всегда наказывает история, мы сейчас слышим в Афганистане", - сказал бывший итальянский посол.
РИМ, 11 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Последствия террористической атаки 11 сентября 2001 года ощущаются и сегодня, таким "эхом" стала нынешняя ситуация в Афганистане, заявил РИА Новости бывший посол Италии Фердинандо Саллео, который проработал в США с 1995 по 2003 годы.
По его словам, о столкновении самолета с башней Всемирного торгового центра он узнал в машине по дороге на работу.
"Я сразу понял, что это теракт. Выглядело это как разрушительный катаклизм с тремя тысячами жертв", - заявил собеседник агентства.
Саллео рассказал об итальянском предпринимателе, который оказался последним покинувшим башню. Тот пожилой мужчина увидел дым в районов лифтов и вернулся домой, намотал на голову мокрое полотенце и пешком прошел несколько десятков этажей.
"В районе 16-го этажа он встретил пожарных, которые слали людей наверх", - рассказал Саллео. Его знакомый успел выйти на улицу перед самым обрушением башни, в последний момент передумав спускаться за машиной в гараж.
Дипломат в отставке также указал на "иронию истории", вспомнив, что один из террористов, захвативших самолеты, обучался в летной школе в одном из штатов на Среднем Западе.
"Полгода спустя в школу пришло оповещение о продлении его удостоверения пилота. В таком мире мы сейчас живем", - рассказал Саллео.
Он рассказал, что как посол Италии немедленно передал США сигнал готовности об оказании любой возможной помощи. "Но сделать ничего было нельзя", - сказал бывший посол. Год спустя своеобразным вкладом Италии в восстановление стал концерт оркестра c хором под управлением прославленного режиссера Риккардо Мути, который состоялся на площадке Ground Zero - участке в Нижнем Манхэттене, где располагался комплекс зданий Всемирного торгового центра.
"Последствия 11 сентября мы ощущаем и сегодня. Вплоть до конца правления Трампа в Америке чувствовалась обсессивная враждебность в отношении ислама. Это было травмой, которую породило отрицание самой возможности нарушения неприкосновенности страны. Американцы считали себя неуязвимыми, но оказались поражены у себя дома, в городе-символе и здании-символе индустриальной и финансовой культуры страны", - сказал Саллео.
По его словам, "урок 11 сентября" сравним по исторической значимости с атакой японцев на Перл-Харбор". "США не знали феномена терроризма, в отличие от Европы. После него последовали все политические решения, например, операция в Ираке. Это эхо, которым нас всегда наказывает история, мы сейчас слышим в Афганистане", - сказал бывший итальянский посол.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
3 из 15
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
6 из 15
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
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