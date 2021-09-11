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Хозяин собаки-поводыря вспомнил, как она спасла людей 11 сентября
Хозяин собаки-поводыря вспомнил, как она спасла людей 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021
Хозяин собаки-поводыря вспомнил, как она спасла людей 11 сентября
Жизни во время террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке спасали не только люди: в операции были задействованы около 300 собак. Невольной... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T10:18
2021-09-11T10:18
в мире
сша
теракты 11 сентября (2001)
нью-йорк
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Жизни во время террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке спасали не только люди: в операции были задействованы около 300 собак. Невольной участницей тех событий оказалась и трехлетняя лабрадор Розелль. Спустя 20 лет ее хозяин рассказал РИА Новости, как Розелль вывела из разрушающегося небоскреба более 30 человек.Утром того дня собака сопровождала на работу своего незрячего хозяина Майкла Хингсона, сотрудника компании Quantum. Он готовился к началу тренинга сотрудников, когда офис компании на 80-м этаже содрогнулся от удара, который многие тогда посчитали взрывом. "Вдруг здание тряхнуло, мы даже сместились все футов на 20 (около 6 метров), и крен этот все продолжал и продолжал расти. Высокие здания строятся таким образом, чтобы в случае удара как бы оседать, это уже происходило несколько раз раньше, но мы не знали, что происходит, никто не знал, что произошло", - вспоминает события того рокового дня мужчина.Его офис находился на противоположной стороне и на 18 этажей ниже того места, которое приняло на себя удар самолета. После удара Хингсон вернулся на свое рабочее место, где его спокойно ждала Розелль. Спокойствие животного помогало ему успокоить начавших паниковать коллег. "Я говорил успокоиться... потому что я чувствовал, что Розелль не показывала того, что боится, она не чувствовала страх и это говорило мне о том, что что бы ни происходило, это не было так близко, чтобы у нас не было возможности спокойно эвакуироваться, что мы и сделали", - рассказывает собеседник агентства. По его словам, уже по пути к пожарной лестнице он почувствовал запах горящего авиационного керосина – яркое воспоминание, навеянное многочисленными командировками по стране. "Когда я сказал об этом коллегам, они согласились, кто-то предположил, что в здание врезался самолет", - рассказывает Хингсон.Все время эвакуации Розелль была спокойна, никак не показывала страх и она действовала строго по командам хозяина. "В начале каждого лестничного пролета я говорил ей продолжать идти вперед и, если двигалась она, шли мы все. Если бы она не шла вперед, на то должна была быть причина, но Розелль шла вниз, это ее работа - сделать все, чтобы мы могли идти безопасно", - вспоминает эвакуацию из рушащегося окутанного дымом небоскреба Хингсон.Он и три десятка его коллег вышли на улицу за секунды до обрушения второй из двух башен Всемирного торгового центра. "Это было очень страшно, и мы побежали. Могу сказать, что лишь когда я узнал, что обрушилась вторая башня, я потерял дар речи, тогда никто не знал, что произошло и почему вдруг рухнула вторая башня, минуты спустя обрушилась первая", - вспоминает он. О том, что в действительности произошло, он узнает лишь позже, когда, уже в безопасности, сможет позвонить своей жене.Вернувшись домой, собака-спасатель, вела себя так, словно не произошло ничего героического с ее стороны. "Она сделала свою работу и, вернувшись домой, хотела лишь играть. Пережитое было позади, и она была счастлива, что хорошо отработала и сделала то, что от нее ждали. Я не переставал хвалить ее, но для нее по возвращении домой все это было в прошлом", - говорит мужчина.Как и людей-спасателей, собаку не обошли продолжительные последствия теракта. Если первое время она была совершенно здорова, то затем у нее была выявлена ​иммунная тромбоцитопения, аутоиммунное заболевание, приводящее к разрушению тромбоцитов в крови. "Обычно это генетическое заболевание, но не в случае с Розелль... Вторая причина болезни - вдыхание токсинов, и это именно то, что она получила 11 сентября просто это дало знать о себе не сразу", - объясняет он. Розелль прожила 14 лет, она умерла лишь в 2011 году, получив посмертно почетное звание "Собака-герой Америки". Хингсон, которого сегодня сопровождает пятилетний пес Аламо, посвятил своей спасительнице книгу и создал фонд ее имени для оказания помощи слабовидящим и незрячим.
https://ria.ru/20210911/terakt-1749631510.html
https://ria.ru/20210911/terakt-1749046504.html
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в мире, сша, теракты 11 сентября (2001), нью-йорк
10:18 11.09.2021
 
Хозяин собаки-поводыря вспомнил, как она спасла людей 11 сентября

Хозяин собаки-поводыря вспомнил, как она 11 сентября спасла людей из рушащегося небоскреба

© AP Photo / Bill FarringtonПоисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Bill Farrington
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Жизни во время террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке спасали не только люди: в операции были задействованы около 300 собак. Невольной участницей тех событий оказалась и трехлетняя лабрадор Розелль. Спустя 20 лет ее хозяин рассказал РИА Новости, как Розелль вывела из разрушающегося небоскреба более 30 человек.
Утром того дня собака сопровождала на работу своего незрячего хозяина Майкла Хингсона, сотрудника компании Quantum. Он готовился к началу тренинга сотрудников, когда офис компании на 80-м этаже содрогнулся от удара, который многие тогда посчитали взрывом. "Вдруг здание тряхнуло, мы даже сместились все футов на 20 (около 6 метров), и крен этот все продолжал и продолжал расти. Высокие здания строятся таким образом, чтобы в случае удара как бы оседать, это уже происходило несколько раз раньше, но мы не знали, что происходит, никто не знал, что произошло", - вспоминает события того рокового дня мужчина.
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Его офис находился на противоположной стороне и на 18 этажей ниже того места, которое приняло на себя удар самолета. После удара Хингсон вернулся на свое рабочее место, где его спокойно ждала Розелль. Спокойствие животного помогало ему успокоить начавших паниковать коллег. "Я говорил успокоиться... потому что я чувствовал, что Розелль не показывала того, что боится, она не чувствовала страх и это говорило мне о том, что что бы ни происходило, это не было так близко, чтобы у нас не было возможности спокойно эвакуироваться, что мы и сделали", - рассказывает собеседник агентства. По его словам, уже по пути к пожарной лестнице он почувствовал запах горящего авиационного керосина – яркое воспоминание, навеянное многочисленными командировками по стране. "Когда я сказал об этом коллегам, они согласились, кто-то предположил, что в здание врезался самолет", - рассказывает Хингсон.
Все время эвакуации Розелль была спокойна, никак не показывала страх и она действовала строго по командам хозяина. "В начале каждого лестничного пролета я говорил ей продолжать идти вперед и, если двигалась она, шли мы все. Если бы она не шла вперед, на то должна была быть причина, но Розелль шла вниз, это ее работа - сделать все, чтобы мы могли идти безопасно", - вспоминает эвакуацию из рушащегося окутанного дымом небоскреба Хингсон.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
09:00
"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября
Он и три десятка его коллег вышли на улицу за секунды до обрушения второй из двух башен Всемирного торгового центра. "Это было очень страшно, и мы побежали. Могу сказать, что лишь когда я узнал, что обрушилась вторая башня, я потерял дар речи, тогда никто не знал, что произошло и почему вдруг рухнула вторая башня, минуты спустя обрушилась первая", - вспоминает он. О том, что в действительности произошло, он узнает лишь позже, когда, уже в безопасности, сможет позвонить своей жене.
Вернувшись домой, собака-спасатель, вела себя так, словно не произошло ничего героического с ее стороны. "Она сделала свою работу и, вернувшись домой, хотела лишь играть. Пережитое было позади, и она была счастлива, что хорошо отработала и сделала то, что от нее ждали. Я не переставал хвалить ее, но для нее по возвращении домой все это было в прошлом", - говорит мужчина.
Как и людей-спасателей, собаку не обошли продолжительные последствия теракта. Если первое время она была совершенно здорова, то затем у нее была выявлена ​иммунная тромбоцитопения, аутоиммунное заболевание, приводящее к разрушению тромбоцитов в крови. "Обычно это генетическое заболевание, но не в случае с Розелль... Вторая причина болезни - вдыхание токсинов, и это именно то, что она получила 11 сентября просто это дало знать о себе не сразу", - объясняет он. Розелль прожила 14 лет, она умерла лишь в 2011 году, получив посмертно почетное звание "Собака-герой Америки". Хингсон, которого сегодня сопровождает пятилетний пес Аламо, посвятил своей спасительнице книгу и создал фонд ее имени для оказания помощи слабовидящим и незрячим.
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