https://ria.ru/20210911/terakt-1749683265.html
Названы альтернативные планы теракта 11 сентября
Названы альтернативные планы теракта 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021
Названы альтернативные планы теракта 11 сентября
Организаторы террористической атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения, рассказал в эфире НТВ бывший замглавы МИД Андрей... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:43
2021-09-11T17:43
2021-09-11T17:43
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Организаторы террористической атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения, рассказал в эфире НТВ бывший замглавы МИД Андрей Федоров.По словам дипломата, однажды он встречался с осведомленным источником, и тот ему рассказал, что группировка "Аль-Каида*" планировала нападение за год и рассматривала различные сценарии."Первым вариантом, который проработала "Аль-Каида" был одновременный взрыв на всех основных линиях нью-йоркского метро. <…> Второй вариант <…> — это взрыв в центре города, на Манхеттене, взрывного устройства с радиоактивным материалом", — рассказал Федоров.По его оценке, реализация второго сценария привела бы к закрытию экономики Нью-Йорка на многие годы. Однако террористы за несколько месяцев до атаки пришли к выводу, что самым эффективным вариантом будет применение самолетов.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.* Запрещенное в России террористическое движение
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в мире, сша, аль-каида
Названы альтернативные планы теракта 11 сентября
Бывший замглавы МИД России Федоров назвал два альтернативных плана терактов 11 сентября
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Организаторы террористической атаки на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года готовили альтернативные планы нападения, рассказал в эфире НТВ
бывший замглавы МИД Андрей Федоров.
По словам дипломата, однажды он встречался с осведомленным источником, и тот ему рассказал, что группировка "Аль-Каида*" планировала нападение за год и рассматривала различные сценарии.
"Первым вариантом, который проработала "Аль-Каида" был одновременный взрыв на всех основных линиях нью-йоркского метро. <…> Второй вариант <…> — это взрыв в центре города, на Манхеттене, взрывного устройства с радиоактивным материалом", — рассказал Федоров.
По его оценке, реализация второго сценария привела бы к закрытию экономики Нью-Йорка на многие годы. Однако террористы за несколько месяцев до атаки пришли к выводу, что самым эффективным вариантом будет применение самолетов.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189 человек, в Пенсильвании — 44 человека.
* Запрещенное в России террористическое движение