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https://ria.ru/20210911/terakt-1749668908.html
Теракт 9/11 повлиял на отношение к правам человека, заявили в СПЧ
Теракт 9/11 повлиял на отношение к правам человека, заявили в СПЧ - РИА Новости, 11.09.2021
Теракт 9/11 повлиял на отношение к правам человека, заявили в СПЧ
Теракты в США 11 сентября оказали существенное влияние на изменение отношения ко многим базовым правам человека во всем мире, но это не значит, что можно... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T15:50
2021-09-11T15:54
в мире
каспийск
сша
беслан
министерство обороны сша
теракты 11 сентября (2001)
александр точенов
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Теракты в США 11 сентября оказали существенное влияние на изменение отношения ко многим базовым правам человека во всем мире, но это не значит, что можно переходить грани дозволенного, - необходимо нащупать баланс, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Точенов.Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авиалайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека."Вопрос о том, как соблюсти грань между правами человека и интересами общества, очень сложен. Точный ответ не могут дать ни на Западе, ни у нас, ни на Востоке. Мне кажется, что эта грань во многом зависит от менталитета. Скажем, на Востоке она находится в одной стороне, на Западе – в противоположной, а у нас – где-то посередине между ними. Несмотря ни на что, мы должны соблюдать права человека, чтобы не влезать в жизнь каждого гражданина", - сказал Точенов.Он отметил, что спецслужбы должны заниматься предотвращением терактов, "но это не значит, что им можно переходить грани дозволенного, выходить за рамки здравого смысла - нужно нащупать баланс".По его мнению, этому должна способствовать и работа уполномоченного по правам человека, а также деятельность СПЧ. "Мои коллеги по СПЧ плотно работали по теме терроризма. Нужно понимать, что не только в США происходили трагические события. Мы совсем недавно вспоминали о годовщине трагедии в Беслане, а были еще Каспийск, "Норд-ост" и многие другие. Это трагедии, которые повлияли на весь мир. Отношение к правам человека было скорректировано", - считает Точенов.Член СПЧ также рассказал, как узнал о трагедии в США. "Я хорошо помню тот день. Я был в офисе, где мы работали с коллегами. Один из них выразился примерно так: "Так им и надо. Америкосам". После этого мы больше не общались. Это люди. Это большое горе. И это проблема, которую нужно решать всем миром", – добавил Точенов.
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в мире, каспийск, сша, беслан, министерство обороны сша, теракты 11 сентября (2001), александр точенов
15:50 11.09.2021 (обновлено: 15:54 11.09.2021)
 
Теракт 9/11 повлиял на отношение к правам человека, заявили в СПЧ

Член СПЧ Точенов: теракты 11 сентября повлияли на отношение к базовым правам человека

© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Gene Boyars
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Теракты в США 11 сентября оказали существенное влияние на изменение отношения ко многим базовым правам человека во всем мире, но это не значит, что можно переходить грани дозволенного, - необходимо нащупать баланс, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Точенов.
Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авиалайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 14:23
Экс-посол Аргентины проанализировал влияние теракта 11 сентября на мир
"Вопрос о том, как соблюсти грань между правами человека и интересами общества, очень сложен. Точный ответ не могут дать ни на Западе, ни у нас, ни на Востоке. Мне кажется, что эта грань во многом зависит от менталитета. Скажем, на Востоке она находится в одной стороне, на Западе – в противоположной, а у нас – где-то посередине между ними. Несмотря ни на что, мы должны соблюдать права человека, чтобы не влезать в жизнь каждого гражданина", - сказал Точенов.
Он отметил, что спецслужбы должны заниматься предотвращением терактов, "но это не значит, что им можно переходить грани дозволенного, выходить за рамки здравого смысла - нужно нащупать баланс".
По его мнению, этому должна способствовать и работа уполномоченного по правам человека, а также деятельность СПЧ. "Мои коллеги по СПЧ плотно работали по теме терроризма. Нужно понимать, что не только в США происходили трагические события. Мы совсем недавно вспоминали о годовщине трагедии в Беслане, а были еще Каспийск, "Норд-ост" и многие другие. Это трагедии, которые повлияли на весь мир. Отношение к правам человека было скорректировано", - считает Точенов.
Член СПЧ также рассказал, как узнал о трагедии в США. "Я хорошо помню тот день. Я был в офисе, где мы работали с коллегами. Один из них выразился примерно так: "Так им и надо. Америкосам". После этого мы больше не общались. Это люди. Это большое горе. И это проблема, которую нужно решать всем миром", – добавил Точенов.
"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября
© AFP 2021 / Seth McAllister

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
© AP Photo / Suzanne Plunkett

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
© AP Photo / Chao Soi Cheong

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
© AP Photo / Mark Lennihan

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
© AP Photo / Diane Bondareff

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
© REUTERS / Sara K. Schwittek

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
© AFP 2021 / Stan Honda

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

Мужчина во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
© REUTERS / Ray Stubblebine

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
© AFP 2021 / Eric Feferberg

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

Последствия теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
© AP Photo / Bill Farrington

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

Пожарный на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
© AFP 2021 / The White House/Eric Draper

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

Президент США Джордж Буш-младший разговаривает по телефону с вице-президентом Диком Чейни из Air Force One, после вылета с базы ВВС Оффатт в Небраске. 11 сентября 2001 года
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
© AFP 2021 / The White House

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

Президент США Джордж Буш-младший с сотрудниками перед своим обращение к нации в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
© REUTERS / U.S. Customs Service

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

На месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
© AFP 2021 / Doug Kanter

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

Женщины на Бруклинской набережной после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
 
В миреКаспийскСШАБесланМинистерство обороны СШАТеракты 11 сентября (2001)Александр Точенов
 
 
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