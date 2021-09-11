Теракт 9/11 повлиял на отношение к правам человека, заявили в СПЧ

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Теракты в США 11 сентября оказали существенное влияние на изменение отношения ко многим базовым правам человека во всем мире, но это не значит, что можно переходить грани дозволенного, - необходимо нащупать баланс, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Точенов.Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авиалайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека."Вопрос о том, как соблюсти грань между правами человека и интересами общества, очень сложен. Точный ответ не могут дать ни на Западе, ни у нас, ни на Востоке. Мне кажется, что эта грань во многом зависит от менталитета. Скажем, на Востоке она находится в одной стороне, на Западе – в противоположной, а у нас – где-то посередине между ними. Несмотря ни на что, мы должны соблюдать права человека, чтобы не влезать в жизнь каждого гражданина", - сказал Точенов.Он отметил, что спецслужбы должны заниматься предотвращением терактов, "но это не значит, что им можно переходить грани дозволенного, выходить за рамки здравого смысла - нужно нащупать баланс".По его мнению, этому должна способствовать и работа уполномоченного по правам человека, а также деятельность СПЧ. "Мои коллеги по СПЧ плотно работали по теме терроризма. Нужно понимать, что не только в США происходили трагические события. Мы совсем недавно вспоминали о годовщине трагедии в Беслане, а были еще Каспийск, "Норд-ост" и многие другие. Это трагедии, которые повлияли на весь мир. Отношение к правам человека было скорректировано", - считает Точенов.Член СПЧ также рассказал, как узнал о трагедии в США. "Я хорошо помню тот день. Я был в офисе, где мы работали с коллегами. Один из них выразился примерно так: "Так им и надо. Америкосам". После этого мы больше не общались. Это люди. Это большое горе. И это проблема, которую нужно решать всем миром", – добавил Точенов.
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Теракты в США 11 сентября оказали существенное влияние на изменение отношения ко многим базовым правам человека во всем мире, но это не значит, что можно переходить грани дозволенного, - необходимо нащупать баланс, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Точенов.
Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авиалайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.
"Вопрос о том, как соблюсти грань между правами человека и интересами общества, очень сложен. Точный ответ не могут дать ни на Западе, ни у нас, ни на Востоке. Мне кажется, что эта грань во многом зависит от менталитета. Скажем, на Востоке она находится в одной стороне, на Западе – в противоположной, а у нас – где-то посередине между ними. Несмотря ни на что, мы должны соблюдать права человека, чтобы не влезать в жизнь каждого гражданина", - сказал Точенов.
Он отметил, что спецслужбы должны заниматься предотвращением терактов, "но это не значит, что им можно переходить грани дозволенного, выходить за рамки здравого смысла - нужно нащупать баланс".
По его мнению, этому должна способствовать и работа уполномоченного по правам человека, а также деятельность СПЧ. "Мои коллеги по СПЧ плотно работали по теме терроризма. Нужно понимать, что не только в США происходили трагические события. Мы совсем недавно вспоминали о годовщине трагедии в Беслане, а были еще Каспийск, "Норд-ост" и многие другие. Это трагедии, которые повлияли на весь мир. Отношение к правам человека было скорректировано", - считает Точенов.
Член СПЧ также рассказал, как узнал о трагедии в США. "Я хорошо помню тот день. Я был в офисе, где мы работали с коллегами. Один из них выразился примерно так: "Так им и надо. Америкосам". После этого мы больше не общались. Это люди. Это большое горе. И это проблема, которую нужно решать всем миром", – добавил Точенов.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
3 из 15
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
6 из 15
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
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