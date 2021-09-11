Очевидица рассказала о том, как пережила теракт 11 сентября

КИТО, 11 сен – РИА Новости. Двадцать лет назад юная Адриана Наранхо из Эквадора планировала провести несколько чудесных дней в Нью-Йорке, однако судьба распорядилась по-другому – 11 сентября она проснулась от криков своей бабушки: "Дочка, дочка! Они закладывают бомбы!"Включив телевизор и увидев падение южной башни, первое, что пронеслось в ее голове, было – "этого не может быть"."Бабушка, это нереально, это фильм", - сказала она. "Это происходит сейчас!" - ответила бабушка.В разговоре с РИА Новости Наранхо вспоминает, что за несколько дней до теракта она вместе с мамой и тетей хотели посетить ряд культовых мест в Нью-Йорке, но некоторые из них, как назло, оказались закрыты, даже статуя Свободы. Тогда девушка решила отправиться к башням близнецам, но тетя сказала: "Уверена, они тоже закрыты. Башни никуда не денутся, сходим в другой день". Но на следующей неделе произошел теракт…Собеседница РИА Новости вспоминает, что через два дня после произошедшего все, что можно было услышать в городе, это сирены скорых и пожарных, сирены и аплодисменты людей, которые так выражали признательность за тяжелейший груз, упавший на плечи спасателей. И еще флаги – на улицах и в руках граждан, которые в столь скорбный момент хотели сказать о своем патриотизме.В последующие дни Наранхо побывала в больнице на Манхеттене и была поражена числу фотографий пропавших без вести и погибших, наполнявших все пространство рядом со зданием."Для меня было шокирующим видеть это повсюду, на разных улицах, видеть людей, молящихся, видеть слезы на их лицах, чувствовать глубокую печаль", - сказала она.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
КИТО, 11 сен – РИА Новости. Двадцать лет назад юная Адриана Наранхо из Эквадора планировала провести несколько чудесных дней в Нью-Йорке, однако судьба распорядилась по-другому – 11 сентября она проснулась от криков своей бабушки: "Дочка, дочка! Они закладывают бомбы!"
Включив телевизор и увидев падение южной башни, первое, что пронеслось в ее голове, было – "этого не может быть".
"Бабушка, это нереально, это фильм", - сказала она. "Это происходит сейчас!" - ответила бабушка.
В разговоре с РИА Новости Наранхо вспоминает, что за несколько дней до теракта она вместе с мамой и тетей хотели посетить ряд культовых мест в Нью-Йорке, но некоторые из них, как назло, оказались закрыты, даже статуя Свободы. Тогда девушка решила отправиться к башням близнецам, но тетя сказала: "Уверена, они тоже закрыты. Башни никуда не денутся, сходим в другой день". Но на следующей неделе произошел теракт…
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
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Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
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Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
"В жизни ничто не гарантировано, ты не знаешь, что произойдет в ближайшие минуты, ни на следующий день, ни на следующей неделе", - говорит теперь Наранхо.
Собеседница РИА Новости вспоминает, что через два дня после произошедшего все, что можно было услышать в городе, это сирены скорых и пожарных, сирены и аплодисменты людей, которые так выражали признательность за тяжелейший груз, упавший на плечи спасателей. И еще флаги – на улицах и в руках граждан, которые в столь скорбный момент хотели сказать о своем патриотизме.
В последующие дни Наранхо побывала в больнице на Манхеттене и была поражена числу фотографий пропавших без вести и погибших, наполнявших все пространство рядом со зданием.
"Для меня было шокирующим видеть это повсюду, на разных улицах, видеть людей, молящихся, видеть слезы на их лицах, чувствовать глубокую печаль", - сказала она.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
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