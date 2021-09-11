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https://ria.ru/20210911/terakt-1749647511.html
Пожарный рассказал о теракте 11 сентября
Пожарный рассказал о теракте 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021
Пожарный рассказал о теракте 11 сентября
Колумбийский пожарный Луис Эдуардо Маруланда прибыл в Нью-Йорк 20 лет назад, чтобы пройти курс по методам борьбы с огнем, и стал свидетелем самого страшного... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:18
2021-09-11T12:18
в мире
манхэттен
нью-йорк (город)
гаити
аль-каида
теракты 11 сентября (2001)
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БОГОТА, 11 сен - РИА Новости. Колумбийский пожарный Луис Эдуардо Маруланда прибыл в Нью-Йорк 20 лет назад, чтобы пройти курс по методам борьбы с огнем, и стал свидетелем самого страшного теракта в истории США - атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, а также участником спасательных работ."То, что я увидел утром в новостях, показалось невероятным, и сперва я подумал, что это была просто авиакатастрофа", - рассказал РИА Новости Маруланда, который прилетел в Нью-Йорк накануне теракта и остановился у родных.Пожарный, которому в тот момент было 37 лет, немедленно связался с местной пожарной академией, организовавшей его образовательную поездку, и сообщил о прибытии. В академии уточнили наличие снаряжения и попросили присоединиться к команде спасателей из Нью-Джерси и метрополитена Майами, которые были в пути.Учитывая свой опыт спасательных операций и оказания помощи, Луис Эдуардо не раздумывал. Он доехал на метро до моста, соединяющего Манхэттен с Квинсом, где уже царил хаос. Пока он был в пути, второй самолет авиакомпании United, управляемый джихадистами "Аль-Каиды"*, врезался в южную башню ВТЦ."Левая сторона моста использовалась для пешеходной эвакуации людей, которые хотели покинуть Манхэттен, а другая сторона - для спасателей и властей, которые ехали к месту ЧС. Меня пропустили по значку пожарного, и через несколько минут ходьбы я тормознул грузовик, который довез меня до Всемирного торгового центра", - рассказал он.Всеобщий страхНа месте происшествия Маруланду приписали к первой поисково-спасательной группе из пятнадцати человек, которые отвечали за подъем оборудования весом до 45 кг в северную башню и оценку ущерба.К тому моменту люди в башне узнали, что это был теракт, и началась давка. В панике они пытались выбраться из здания."Находиться там было ужасно. Оглушительный топот смешивался с криками, началась давка. Люди пытались выбраться по головам, забыв о страхе получить травму, это было очень страшно. Товарищей, которые шли впереди, сбили с ног, другие тоже упали. Мы находились в хвосте, и нам пришлось отступить. Осознав, что мы тоже в опасности, начали возвращаться", - рассказал Луис Эдуардо.Крушение башенНа улице колумбиец с группой пожарных эвакуировал людей за периметр безопасности в четырех кварталах от ВТЦ, пока другие отряды пожарных оставались у входов. Южная башня обрушилась через несколько минут, унеся с собой тысячи жизней, включая пожарных, которые находились на передовой. Спустя 57 минут после удара самолета здание обратилось в пыль.Когда облако пыли рассеялось, он почувствовал морской бриз, который раньше отсекала южная башня, потом показались раненые - "люди в шоке, с кусками камней в головах, в спинах, на ногах. Люди лежали на улице и просили о помощи". Их приходилось тащить к пунктам медпомощи в семи кварталах от места крушения - "волоком или на том, что попадалось под руку".Неразбериха стала хаосомПосле крушения южной башни пожарных перегруппировали из-за всеобщей эвакуации на Манхэттене. Затем столпотворение превратилось в хаос - в 10:28 по местному времени упала и северная башня. Башни-близнецы всемирного торгового центра, которые простояли 28 лет, исчезли с панорамы Нью-Йорка."В очень тесном пространстве был хаос", - говорит Луис Эдуардо. Спасатели должны были тушить пожар, возникший в развалинах, и пытаться при этом спасти людей, которые, как полагалось, могли оставаться под завалами. Однако реальность была ошеломляющей.Луис 95 дней подряд работал на завалах в качестве спасателя. За это время он смог найти только одежду, обувь, пучки волос и останки, которые передавали судебно-медицинским экспертам для анализа ДНК и идентификации.РазочарованиеЗа время работ на завалах 3-месячная учебная виза Луиса истекла, с ним связалась иммиграционная служба США, и состоялся суд. Судья решил, что Маруланда работал без лицензии и должен покинуть страну в течение 6 дней под угрозой ареста и депортации в Колумбию, процесс которой может занимать до 18 месяцев.Луис Эдуардо больше не возвращался в США, но бережно хранит фотографии, сделанные в Башнях-близнецах за несколько лет до теракта, и те, что сделаны во время работ на Ground Zero. Показывая снимки, он рассказал, что, обсуждая события 11 сентября 2001 года, переживает катарсис - так спасателю удается очистить голову и не мучиться воспоминаниями.Маруланда женат, имеет двоих детей и работает волонтером в колумбийском Красном Кресте. В своей стране он принимает участие в спасательных операциях в Кундинамарке и Боготе. Среди его командировок - работа в Гаити (2010) и Эквадоре (2016) после разрушительных землетрясений, а также спасательная операция на карибском побережье страны после урагана Йота в 2020 году."Бог дал мне этот дар - ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, поэтому я все еще здесь, всегда готов сотрудничать", - сказал Луис.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210911/terakty-1749641653.html
https://ria.ru/20210911/terakty-1749636903.html
https://ria.ru/20210911/terakt-1749631642.html
https://rsport.ria.ru/20210911/11sentyabrya-1748551746.html
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в мире, манхэттен, нью-йорк (город), гаити, аль-каида, теракты 11 сентября (2001)
12:18 11.09.2021
 
Пожарный рассказал о теракте 11 сентября

Пожарный из Колумбии рассказал о теракте и спасательной операции 11 сентября

© REUTERS / Peter MorganПожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Пожарные на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Peter Morgan
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БОГОТА, 11 сен - РИА Новости. Колумбийский пожарный Луис Эдуардо Маруланда прибыл в Нью-Йорк 20 лет назад, чтобы пройти курс по методам борьбы с огнем, и стал свидетелем самого страшного теракта в истории США - атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, а также участником спасательных работ.
"То, что я увидел утром в новостях, показалось невероятным, и сперва я подумал, что это была просто авиакатастрофа", - рассказал РИА Новости Маруланда, который прилетел в Нью-Йорк накануне теракта и остановился у родных.
"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября
© AFP 2021 / Seth McAllister

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
© AP Photo / Suzanne Plunkett

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
© AP Photo / Chao Soi Cheong

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
© AP Photo / Mark Lennihan

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
© AP Photo / Diane Bondareff

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
© REUTERS / Sara K. Schwittek

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
© AFP 2021 / Stan Honda

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

Мужчина во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
© REUTERS / Ray Stubblebine

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
© AFP 2021 / Eric Feferberg

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

Последствия теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
© AP Photo / Bill Farrington

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

Пожарный на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
© AFP 2021 / The White House/Eric Draper

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

Президент США Джордж Буш-младший разговаривает по телефону с вице-президентом Диком Чейни из Air Force One, после вылета с базы ВВС Оффатт в Небраске. 11 сентября 2001 года
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
© AFP 2021 / The White House

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

Президент США Джордж Буш-младший с сотрудниками перед своим обращение к нации в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
© REUTERS / U.S. Customs Service

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

На месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
© AFP 2021 / Doug Kanter

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

Женщины на Бруклинской набережной после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
Пожарный, которому в тот момент было 37 лет, немедленно связался с местной пожарной академией, организовавшей его образовательную поездку, и сообщил о прибытии. В академии уточнили наличие снаряжения и попросили присоединиться к команде спасателей из Нью-Джерси и метрополитена Майами, которые были в пути.
Учитывая свой опыт спасательных операций и оказания помощи, Луис Эдуардо не раздумывал. Он доехал на метро до моста, соединяющего Манхэттен с Квинсом, где уже царил хаос. Пока он был в пути, второй самолет авиакомпании United, управляемый джихадистами "Аль-Каиды"*, врезался в южную башню ВТЦ.
"Левая сторона моста использовалась для пешеходной эвакуации людей, которые хотели покинуть Манхэттен, а другая сторона - для спасателей и властей, которые ехали к месту ЧС. Меня пропустили по значку пожарного, и через несколько минут ходьбы я тормознул грузовик, который довез меня до Всемирного торгового центра", - рассказал он.
Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11:18
Спасатель рассказал о спасательной операции при теракте 11 сентября

Всеобщий страх

На месте происшествия Маруланду приписали к первой поисково-спасательной группе из пятнадцати человек, которые отвечали за подъем оборудования весом до 45 кг в северную башню и оценку ущерба.
"Мы хотели определить работоспособность систем пожаротушения. План состоял в том, чтобы подняться по лестнице на 30 или 40 этаж и посмотреть, не повреждена ли система, но едва смогли добраться до 10 этажа", - вспоминает собеседник агентства.
К тому моменту люди в башне узнали, что это был теракт, и началась давка. В панике они пытались выбраться из здания.
"Находиться там было ужасно. Оглушительный топот смешивался с криками, началась давка. Люди пытались выбраться по головам, забыв о страхе получить травму, это было очень страшно. Товарищей, которые шли впереди, сбили с ног, другие тоже упали. Мы находились в хвосте, и нам пришлось отступить. Осознав, что мы тоже в опасности, начали возвращаться", - рассказал Луис Эдуардо.
Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
10:18
Хозяин собаки-поводыря вспомнил, как она спасла людей 11 сентября

Крушение башен

На улице колумбиец с группой пожарных эвакуировал людей за периметр безопасности в четырех кварталах от ВТЦ, пока другие отряды пожарных оставались у входов. Южная башня обрушилась через несколько минут, унеся с собой тысячи жизней, включая пожарных, которые находились на передовой. Спустя 57 минут после удара самолета здание обратилось в пыль.
"Никогда не думал, что башня упадет. Думаю, ни я, ни кто-либо другой. Северная башня стала для нас своего рода щитом - выброшенные куски летели с такой скоростью, что они превратились в бетонные снаряды разного размера. Облако пыли почти поглотило нас, когда мне удалось забраться между шинами одной из пожарных машин и намочить рубашку слюной, чтобы закрыть нос", - вспоминает Маруланда.
Когда облако пыли рассеялось, он почувствовал морской бриз, который раньше отсекала южная башня, потом показались раненые - "люди в шоке, с кусками камней в головах, в спинах, на ногах. Люди лежали на улице и просили о помощи". Их приходилось тащить к пунктам медпомощи в семи кварталах от места крушения - "волоком или на том, что попадалось под руку".
Теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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Неразбериха стала хаосом

После крушения южной башни пожарных перегруппировали из-за всеобщей эвакуации на Манхэттене. Затем столпотворение превратилось в хаос - в 10:28 по местному времени упала и северная башня. Башни-близнецы всемирного торгового центра, которые простояли 28 лет, исчезли с панорамы Нью-Йорка.
"В очень тесном пространстве был хаос", - говорит Луис Эдуардо. Спасатели должны были тушить пожар, возникший в развалинах, и пытаться при этом спасти людей, которые, как полагалось, могли оставаться под завалами. Однако реальность была ошеломляющей.
"Самое большое разочарование, которое мы испытали, это то, что мы не смогли спасти никого живым", - с тоской говорит Маруланда, его голос ломается.
Луис 95 дней подряд работал на завалах в качестве спасателя. За это время он смог найти только одежду, обувь, пучки волос и останки, которые передавали судебно-медицинским экспертам для анализа ДНК и идентификации.
Австралийский пловец Иан Торп - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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Разочарование

За время работ на завалах 3-месячная учебная виза Луиса истекла, с ним связалась иммиграционная служба США, и состоялся суд. Судья решил, что Маруланда работал без лицензии и должен покинуть страну в течение 6 дней под угрозой ареста и депортации в Колумбию, процесс которой может занимать до 18 месяцев.
"У меня не было никакого сертификата для работы, потому что на самом деле я не работал, а выполнял гуманитарные задачи. Судья, однако, посчитал, что я использую это, чтобы оставаться в стране, и дал мне шесть дней на сборы, наложив десятилетний запрет на возвращение. Я выполнил решение суда и вернулся в Колумбию, очень разочарованный, что не смог сделать большего", - признался колумбиец.
Луис Эдуардо больше не возвращался в США, но бережно хранит фотографии, сделанные в Башнях-близнецах за несколько лет до теракта, и те, что сделаны во время работ на Ground Zero. Показывая снимки, он рассказал, что, обсуждая события 11 сентября 2001 года, переживает катарсис - так спасателю удается очистить голову и не мучиться воспоминаниями.
Маруланда женат, имеет двоих детей и работает волонтером в колумбийском Красном Кресте. В своей стране он принимает участие в спасательных операциях в Кундинамарке и Боготе. Среди его командировок - работа в Гаити (2010) и Эквадоре (2016) после разрушительных землетрясений, а также спасательная операция на карибском побережье страны после урагана Йота в 2020 году.
"Бог дал мне этот дар - ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, поэтому я все еще здесь, всегда готов сотрудничать", - сказал Луис.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
01:22
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
 
В миреМанхэттенНью-Йорк (город)ГаитиАль-КаидаТеракты 11 сентября (2001)
 
 
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14:09Попова назвала количество россиян, заразившихся COVID-19 на курортах
14:07На месте взрыва газа в доме под Ельцом нашли живого кота
14:00В Москве завершилось отпевание режиссера Мельника
14:00Праздничный марафет: как Москву украсили ко Дню города
13:55Пропавших в Белгородской области мальчиков нашли живыми
13:53Решение о времени прививок от гриппа и COVID-19 не принято, заявил Мурашко
13:49Кандидат в канцлеры Германии Лашет потребовал от соперника извинений
13:42Попова заявила о стабилизации эпидпроцессов в России и Белоруссии
13:35В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве грудного ребенка
13:33В Якутии начали проверку после гибели девочки на детской площадке
13:32В Японии прошло досрочное выездное голосование на выборах в Госдуму
13:30В Госдуме прокомментировали несчастные случаи с бытовым газом
13:29На нефтебазе в Донецке произошел взрыв
13:22На День города Москвы запустили новую AR-Тройку
13:19В Варшаве медики вышли на акцию протеста
13:11Очевидица рассказала о том, как пережила теракт 11 сентября
13:08В Токио такси наехало на прохожих на тротуаре
13:03В Коломенском высадили яблони и груши в память об экс-мэре Москвы Лужкове
13:00Попова призвала найти подходы к стимулированию вакцинации
12:57Мать, оставившую младенца в мусоропроводе в Москве, заключили под стражу
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