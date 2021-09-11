Пожарный рассказал о теракте 11 сентября

БОГОТА, 11 сен - РИА Новости. Колумбийский пожарный Луис Эдуардо Маруланда прибыл в Нью-Йорк 20 лет назад, чтобы пройти курс по методам борьбы с огнем, и стал свидетелем самого страшного теракта в истории США - атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, а также участником спасательных работ."То, что я увидел утром в новостях, показалось невероятным, и сперва я подумал, что это была просто авиакатастрофа", - рассказал РИА Новости Маруланда, который прилетел в Нью-Йорк накануне теракта и остановился у родных.Пожарный, которому в тот момент было 37 лет, немедленно связался с местной пожарной академией, организовавшей его образовательную поездку, и сообщил о прибытии. В академии уточнили наличие снаряжения и попросили присоединиться к команде спасателей из Нью-Джерси и метрополитена Майами, которые были в пути.Учитывая свой опыт спасательных операций и оказания помощи, Луис Эдуардо не раздумывал. Он доехал на метро до моста, соединяющего Манхэттен с Квинсом, где уже царил хаос. Пока он был в пути, второй самолет авиакомпании United, управляемый джихадистами "Аль-Каиды"*, врезался в южную башню ВТЦ."Левая сторона моста использовалась для пешеходной эвакуации людей, которые хотели покинуть Манхэттен, а другая сторона - для спасателей и властей, которые ехали к месту ЧС. Меня пропустили по значку пожарного, и через несколько минут ходьбы я тормознул грузовик, который довез меня до Всемирного торгового центра", - рассказал он.Всеобщий страхНа месте происшествия Маруланду приписали к первой поисково-спасательной группе из пятнадцати человек, которые отвечали за подъем оборудования весом до 45 кг в северную башню и оценку ущерба.К тому моменту люди в башне узнали, что это был теракт, и началась давка. В панике они пытались выбраться из здания."Находиться там было ужасно. Оглушительный топот смешивался с криками, началась давка. Люди пытались выбраться по головам, забыв о страхе получить травму, это было очень страшно. Товарищей, которые шли впереди, сбили с ног, другие тоже упали. Мы находились в хвосте, и нам пришлось отступить. Осознав, что мы тоже в опасности, начали возвращаться", - рассказал Луис Эдуардо.Крушение башенНа улице колумбиец с группой пожарных эвакуировал людей за периметр безопасности в четырех кварталах от ВТЦ, пока другие отряды пожарных оставались у входов. Южная башня обрушилась через несколько минут, унеся с собой тысячи жизней, включая пожарных, которые находились на передовой. Спустя 57 минут после удара самолета здание обратилось в пыль.Когда облако пыли рассеялось, он почувствовал морской бриз, который раньше отсекала южная башня, потом показались раненые - "люди в шоке, с кусками камней в головах, в спинах, на ногах. Люди лежали на улице и просили о помощи". Их приходилось тащить к пунктам медпомощи в семи кварталах от места крушения - "волоком или на том, что попадалось под руку".Неразбериха стала хаосомПосле крушения южной башни пожарных перегруппировали из-за всеобщей эвакуации на Манхэттене. Затем столпотворение превратилось в хаос - в 10:28 по местному времени упала и северная башня. Башни-близнецы всемирного торгового центра, которые простояли 28 лет, исчезли с панорамы Нью-Йорка."В очень тесном пространстве был хаос", - говорит Луис Эдуардо. Спасатели должны были тушить пожар, возникший в развалинах, и пытаться при этом спасти людей, которые, как полагалось, могли оставаться под завалами. Однако реальность была ошеломляющей.Луис 95 дней подряд работал на завалах в качестве спасателя. За это время он смог найти только одежду, обувь, пучки волос и останки, которые передавали судебно-медицинским экспертам для анализа ДНК и идентификации.РазочарованиеЗа время работ на завалах 3-месячная учебная виза Луиса истекла, с ним связалась иммиграционная служба США, и состоялся суд. Судья решил, что Маруланда работал без лицензии и должен покинуть страну в течение 6 дней под угрозой ареста и депортации в Колумбию, процесс которой может занимать до 18 месяцев.Луис Эдуардо больше не возвращался в США, но бережно хранит фотографии, сделанные в Башнях-близнецах за несколько лет до теракта, и те, что сделаны во время работ на Ground Zero. Показывая снимки, он рассказал, что, обсуждая события 11 сентября 2001 года, переживает катарсис - так спасателю удается очистить голову и не мучиться воспоминаниями.Маруланда женат, имеет двоих детей и работает волонтером в колумбийском Красном Кресте. В своей стране он принимает участие в спасательных операциях в Кундинамарке и Боготе. Среди его командировок - работа в Гаити (2010) и Эквадоре (2016) после разрушительных землетрясений, а также спасательная операция на карибском побережье страны после урагана Йота в 2020 году."Бог дал мне этот дар - ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, поэтому я все еще здесь, всегда готов сотрудничать", - сказал Луис.* Запрещенная в России террористическая организация.
БОГОТА, 11 сен - РИА Новости. Колумбийский пожарный Луис Эдуардо Маруланда прибыл в Нью-Йорк 20 лет назад, чтобы пройти курс по методам борьбы с огнем, и стал свидетелем самого страшного теракта в истории США - атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, а также участником спасательных работ.
"То, что я увидел утром в новостях, показалось невероятным, и сперва я подумал, что это была просто авиакатастрофа", - рассказал РИА Новости Маруланда, который прилетел в Нью-Йорк накануне теракта и остановился у родных.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
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Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
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Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Пожарный, которому в тот момент было 37 лет, немедленно связался с местной пожарной академией, организовавшей его образовательную поездку, и сообщил о прибытии. В академии уточнили наличие снаряжения и попросили присоединиться к команде спасателей из Нью-Джерси и метрополитена Майами, которые были в пути.
Учитывая свой опыт спасательных операций и оказания помощи, Луис Эдуардо не раздумывал. Он доехал на метро до моста, соединяющего Манхэттен с Квинсом, где уже царил хаос. Пока он был в пути, второй самолет авиакомпании United, управляемый джихадистами "Аль-Каиды"*, врезался в южную башню ВТЦ.
"Левая сторона моста использовалась для пешеходной эвакуации людей, которые хотели покинуть Манхэттен, а другая сторона - для спасателей и властей, которые ехали к месту ЧС. Меня пропустили по значку пожарного, и через несколько минут ходьбы я тормознул грузовик, который довез меня до Всемирного торгового центра", - рассказал он.
На месте происшествия Маруланду приписали к первой поисково-спасательной группе из пятнадцати человек, которые отвечали за подъем оборудования весом до 45 кг в северную башню и оценку ущерба.
"Мы хотели определить работоспособность систем пожаротушения. План состоял в том, чтобы подняться по лестнице на 30 или 40 этаж и посмотреть, не повреждена ли система, но едва смогли добраться до 10 этажа", - вспоминает собеседник агентства.
К тому моменту люди в башне узнали, что это был теракт, и началась давка. В панике они пытались выбраться из здания.
"Находиться там было ужасно. Оглушительный топот смешивался с криками, началась давка. Люди пытались выбраться по головам, забыв о страхе получить травму, это было очень страшно. Товарищей, которые шли впереди, сбили с ног, другие тоже упали. Мы находились в хвосте, и нам пришлось отступить. Осознав, что мы тоже в опасности, начали возвращаться", - рассказал Луис Эдуардо.
На улице колумбиец с группой пожарных эвакуировал людей за периметр безопасности в четырех кварталах от ВТЦ, пока другие отряды пожарных оставались у входов. Южная башня обрушилась через несколько минут, унеся с собой тысячи жизней, включая пожарных, которые находились на передовой. Спустя 57 минут после удара самолета здание обратилось в пыль.
"Никогда не думал, что башня упадет. Думаю, ни я, ни кто-либо другой. Северная башня стала для нас своего рода щитом - выброшенные куски летели с такой скоростью, что они превратились в бетонные снаряды разного размера. Облако пыли почти поглотило нас, когда мне удалось забраться между шинами одной из пожарных машин и намочить рубашку слюной, чтобы закрыть нос", - вспоминает Маруланда.
Когда облако пыли рассеялось, он почувствовал морской бриз, который раньше отсекала южная башня, потом показались раненые - "люди в шоке, с кусками камней в головах, в спинах, на ногах. Люди лежали на улице и просили о помощи". Их приходилось тащить к пунктам медпомощи в семи кварталах от места крушения - "волоком или на том, что попадалось под руку".
После крушения южной башни пожарных перегруппировали из-за всеобщей эвакуации на Манхэттене. Затем столпотворение превратилось в хаос - в 10:28 по местному времени упала и северная башня. Башни-близнецы всемирного торгового центра, которые простояли 28 лет, исчезли с панорамы Нью-Йорка.
"В очень тесном пространстве был хаос", - говорит Луис Эдуардо. Спасатели должны были тушить пожар, возникший в развалинах, и пытаться при этом спасти людей, которые, как полагалось, могли оставаться под завалами. Однако реальность была ошеломляющей.
"Самое большое разочарование, которое мы испытали, это то, что мы не смогли спасти никого живым", - с тоской говорит Маруланда, его голос ломается.
Луис 95 дней подряд работал на завалах в качестве спасателя. За это время он смог найти только одежду, обувь, пучки волос и останки, которые передавали судебно-медицинским экспертам для анализа ДНК и идентификации.
За время работ на завалах 3-месячная учебная виза Луиса истекла, с ним связалась иммиграционная служба США, и состоялся суд. Судья решил, что Маруланда работал без лицензии и должен покинуть страну в течение 6 дней под угрозой ареста и депортации в Колумбию, процесс которой может занимать до 18 месяцев.
"У меня не было никакого сертификата для работы, потому что на самом деле я не работал, а выполнял гуманитарные задачи. Судья, однако, посчитал, что я использую это, чтобы оставаться в стране, и дал мне шесть дней на сборы, наложив десятилетний запрет на возвращение. Я выполнил решение суда и вернулся в Колумбию, очень разочарованный, что не смог сделать большего", - признался колумбиец.
Луис Эдуардо больше не возвращался в США, но бережно хранит фотографии, сделанные в Башнях-близнецах за несколько лет до теракта, и те, что сделаны во время работ на Ground Zero. Показывая снимки, он рассказал, что, обсуждая события 11 сентября 2001 года, переживает катарсис - так спасателю удается очистить голову и не мучиться воспоминаниями.
Маруланда женат, имеет двоих детей и работает волонтером в колумбийском Красном Кресте. В своей стране он принимает участие в спасательных операциях в Кундинамарке и Боготе. Среди его командировок - работа в Гаити (2010) и Эквадоре (2016) после разрушительных землетрясений, а также спасательная операция на карибском побережье страны после урагана Йота в 2020 году.
"Бог дал мне этот дар - ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, поэтому я все еще здесь, всегда готов сотрудничать", - сказал Луис.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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