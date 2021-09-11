https://ria.ru/20210911/terakt-1749647511.html

Пожарный рассказал о теракте 11 сентября

Пожарный рассказал о теракте 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021

Пожарный рассказал о теракте 11 сентября

Колумбийский пожарный Луис Эдуардо Маруланда прибыл в Нью-Йорк 20 лет назад, чтобы пройти курс по методам борьбы с огнем, и стал свидетелем самого страшного... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:18

2021-09-11T12:18

2021-09-11T12:18

в мире

манхэттен

нью-йорк (город)

гаити

аль-каида

теракты 11 сентября (2001)

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БОГОТА, 11 сен - РИА Новости. Колумбийский пожарный Луис Эдуардо Маруланда прибыл в Нью-Йорк 20 лет назад, чтобы пройти курс по методам борьбы с огнем, и стал свидетелем самого страшного теракта в истории США - атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, а также участником спасательных работ."То, что я увидел утром в новостях, показалось невероятным, и сперва я подумал, что это была просто авиакатастрофа", - рассказал РИА Новости Маруланда, который прилетел в Нью-Йорк накануне теракта и остановился у родных.Пожарный, которому в тот момент было 37 лет, немедленно связался с местной пожарной академией, организовавшей его образовательную поездку, и сообщил о прибытии. В академии уточнили наличие снаряжения и попросили присоединиться к команде спасателей из Нью-Джерси и метрополитена Майами, которые были в пути.Учитывая свой опыт спасательных операций и оказания помощи, Луис Эдуардо не раздумывал. Он доехал на метро до моста, соединяющего Манхэттен с Квинсом, где уже царил хаос. Пока он был в пути, второй самолет авиакомпании United, управляемый джихадистами "Аль-Каиды"*, врезался в южную башню ВТЦ."Левая сторона моста использовалась для пешеходной эвакуации людей, которые хотели покинуть Манхэттен, а другая сторона - для спасателей и властей, которые ехали к месту ЧС. Меня пропустили по значку пожарного, и через несколько минут ходьбы я тормознул грузовик, который довез меня до Всемирного торгового центра", - рассказал он.Всеобщий страхНа месте происшествия Маруланду приписали к первой поисково-спасательной группе из пятнадцати человек, которые отвечали за подъем оборудования весом до 45 кг в северную башню и оценку ущерба.К тому моменту люди в башне узнали, что это был теракт, и началась давка. В панике они пытались выбраться из здания."Находиться там было ужасно. Оглушительный топот смешивался с криками, началась давка. Люди пытались выбраться по головам, забыв о страхе получить травму, это было очень страшно. Товарищей, которые шли впереди, сбили с ног, другие тоже упали. Мы находились в хвосте, и нам пришлось отступить. Осознав, что мы тоже в опасности, начали возвращаться", - рассказал Луис Эдуардо.Крушение башенНа улице колумбиец с группой пожарных эвакуировал людей за периметр безопасности в четырех кварталах от ВТЦ, пока другие отряды пожарных оставались у входов. Южная башня обрушилась через несколько минут, унеся с собой тысячи жизней, включая пожарных, которые находились на передовой. Спустя 57 минут после удара самолета здание обратилось в пыль.Когда облако пыли рассеялось, он почувствовал морской бриз, который раньше отсекала южная башня, потом показались раненые - "люди в шоке, с кусками камней в головах, в спинах, на ногах. Люди лежали на улице и просили о помощи". Их приходилось тащить к пунктам медпомощи в семи кварталах от места крушения - "волоком или на том, что попадалось под руку".Неразбериха стала хаосомПосле крушения южной башни пожарных перегруппировали из-за всеобщей эвакуации на Манхэттене. Затем столпотворение превратилось в хаос - в 10:28 по местному времени упала и северная башня. Башни-близнецы всемирного торгового центра, которые простояли 28 лет, исчезли с панорамы Нью-Йорка."В очень тесном пространстве был хаос", - говорит Луис Эдуардо. Спасатели должны были тушить пожар, возникший в развалинах, и пытаться при этом спасти людей, которые, как полагалось, могли оставаться под завалами. Однако реальность была ошеломляющей.Луис 95 дней подряд работал на завалах в качестве спасателя. За это время он смог найти только одежду, обувь, пучки волос и останки, которые передавали судебно-медицинским экспертам для анализа ДНК и идентификации.РазочарованиеЗа время работ на завалах 3-месячная учебная виза Луиса истекла, с ним связалась иммиграционная служба США, и состоялся суд. Судья решил, что Маруланда работал без лицензии и должен покинуть страну в течение 6 дней под угрозой ареста и депортации в Колумбию, процесс которой может занимать до 18 месяцев.Луис Эдуардо больше не возвращался в США, но бережно хранит фотографии, сделанные в Башнях-близнецах за несколько лет до теракта, и те, что сделаны во время работ на Ground Zero. Показывая снимки, он рассказал, что, обсуждая события 11 сентября 2001 года, переживает катарсис - так спасателю удается очистить голову и не мучиться воспоминаниями.Маруланда женат, имеет двоих детей и работает волонтером в колумбийском Красном Кресте. В своей стране он принимает участие в спасательных операциях в Кундинамарке и Боготе. Среди его командировок - работа в Гаити (2010) и Эквадоре (2016) после разрушительных землетрясений, а также спасательная операция на карибском побережье страны после урагана Йота в 2020 году."Бог дал мне этот дар - ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, поэтому я все еще здесь, всегда готов сотрудничать", - сказал Луис.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210911/terakty-1749641653.html

https://ria.ru/20210911/terakty-1749636903.html

https://ria.ru/20210911/terakt-1749631642.html

https://rsport.ria.ru/20210911/11sentyabrya-1748551746.html

https://ria.ru/20210911/terakt-1749348258.html

манхэттен

нью-йорк (город)

гаити

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в мире, манхэттен, нью-йорк (город), гаити, аль-каида, теракты 11 сентября (2001)