Очевидец рассказал о теракте 9/11

ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Чешский архитектор Иржи Боудник оказался в Нью-Йорке свидетелем теракта 9/11, о том, что видел в этот день, он рассказал РИА Новости."Вторник 11 сентября 2001 года начался совещанием участников строительства здания Федерального суда у Бруклинского моста в Нью-Йорке, в котором в качестве менеджера проекта участвовал и я. Потом позвонила моя знакомая, сообщила, что слышала, как какой-то легкий самолет врезался в одно из зданий ВТЦ и предположила, что, видимо, пилоту стало плохо за штурвалом. Я извинился перед ней, сказал, что очень занят и выключил телефон. Но через некоторое время вдруг одновременно засигналили телефоны и пейджеры у всех моих коллег – друзья и родные сообщали нам, что уже второй самолет врезался в здание ВТЦ. Мы начали понимать, что на США совершается террористическое нападение", - вспоминает Боудник.К тому времени 31-летний Боудник уже 14 лет жил в Нью-Йорке, куда эмигрировал в 1987 году вместе с мамой и сестрой из тогдашней социалистической Чехословакии.Мимо Боудника в сторону ВТЦ проносились машины скорой помощи и пожарных. А сам архитектор лихорадочно соображал, чем он может помочь спасателям, работающим в развалинах ВТЦ. Потому что далее спокойно работать над стройкой здания Федерального суда в создавшихся обстоятельствах он уже не мог.На другой день Боудник, как и сотни других волонтеров, пришел помогать пожарным в разборе развалин зданий ВТЦ.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Чешский архитектор Иржи Боудник оказался в Нью-Йорке свидетелем теракта 9/11, о том, что видел в этот день, он рассказал РИА Новости.
"Вторник 11 сентября 2001 года начался совещанием участников строительства здания Федерального суда у Бруклинского моста в Нью-Йорке, в котором в качестве менеджера проекта участвовал и я. Потом позвонила моя знакомая, сообщила, что слышала, как какой-то легкий самолет врезался в одно из зданий ВТЦ и предположила, что, видимо, пилоту стало плохо за штурвалом. Я извинился перед ней, сказал, что очень занят и выключил телефон. Но через некоторое время вдруг одновременно засигналили телефоны и пейджеры у всех моих коллег – друзья и родные сообщали нам, что уже второй самолет врезался в здание ВТЦ. Мы начали понимать, что на США совершается террористическое нападение", - вспоминает Боудник.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
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Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
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Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.
Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.
К тому времени 31-летний Боудник уже 14 лет жил в Нью-Йорке, куда эмигрировал в 1987 году вместе с мамой и сестрой из тогдашней социалистической Чехословакии.
"Мы с коллегами выскочили из здания и увидели, что расположенные сравнительно недалеко от нас башни-близнецы ВТЦ еще стоят, но над ними уже вовсю стелется дым от пожара. В одну из башен, северную, я тогда еженедельно ходил на какие-то курсы. В ВТЦ работало много моих знакомых. Я начал названивать им, но их телефоны или были заняты, или, в основном, не отвечали", - говорит Боудник.
Мимо Боудника в сторону ВТЦ проносились машины скорой помощи и пожарных. А сам архитектор лихорадочно соображал, чем он может помочь спасателям, работающим в развалинах ВТЦ. Потому что далее спокойно работать над стройкой здания Федерального суда в создавшихся обстоятельствах он уже не мог.
На другой день Боудник, как и сотни других волонтеров, пришел помогать пожарным в разборе развалин зданий ВТЦ.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
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