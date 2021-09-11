https://ria.ru/20210911/terakt-1749631510.html

Очевидец рассказал о теракте 9/11

Очевидец рассказал о теракте 9/11 - РИА Новости, 11.09.2021

Очевидец рассказал о теракте 9/11

Чешский архитектор Иржи Боудник оказался в Нью-Йорке свидетелем теракта 9/11, о том, что видел в этот день, он рассказал РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:07

2021-09-11T09:07

2021-09-11T09:21

в мире

сша

пенсильвания

теракты 11 сентября (2001)

чехословакия

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ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Чешский архитектор Иржи Боудник оказался в Нью-Йорке свидетелем теракта 9/11, о том, что видел в этот день, он рассказал РИА Новости."Вторник 11 сентября 2001 года начался совещанием участников строительства здания Федерального суда у Бруклинского моста в Нью-Йорке, в котором в качестве менеджера проекта участвовал и я. Потом позвонила моя знакомая, сообщила, что слышала, как какой-то легкий самолет врезался в одно из зданий ВТЦ и предположила, что, видимо, пилоту стало плохо за штурвалом. Я извинился перед ней, сказал, что очень занят и выключил телефон. Но через некоторое время вдруг одновременно засигналили телефоны и пейджеры у всех моих коллег – друзья и родные сообщали нам, что уже второй самолет врезался в здание ВТЦ. Мы начали понимать, что на США совершается террористическое нападение", - вспоминает Боудник.К тому времени 31-летний Боудник уже 14 лет жил в Нью-Йорке, куда эмигрировал в 1987 году вместе с мамой и сестрой из тогдашней социалистической Чехословакии.Мимо Боудника в сторону ВТЦ проносились машины скорой помощи и пожарных. А сам архитектор лихорадочно соображал, чем он может помочь спасателям, работающим в развалинах ВТЦ. Потому что далее спокойно работать над стройкой здания Федерального суда в создавшихся обстоятельствах он уже не мог.На другой день Боудник, как и сотни других волонтеров, пришел помогать пожарным в разборе развалин зданий ВТЦ.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.

https://rsport.ria.ru/20210911/11sentyabrya-1748551746.html

сша

пенсильвания

чехословакия

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в мире, сша, пенсильвания, теракты 11 сентября (2001), чехословакия