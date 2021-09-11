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https://ria.ru/20210911/terakt-1749631510.html
Очевидец рассказал о теракте 9/11
Очевидец рассказал о теракте 9/11 - РИА Новости, 11.09.2021
Очевидец рассказал о теракте 9/11
Чешский архитектор Иржи Боудник оказался в Нью-Йорке свидетелем теракта 9/11, о том, что видел в этот день, он рассказал РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T09:07
2021-09-11T09:21
в мире
сша
пенсильвания
теракты 11 сентября (2001)
чехословакия
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ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Чешский архитектор Иржи Боудник оказался в Нью-Йорке свидетелем теракта 9/11, о том, что видел в этот день, он рассказал РИА Новости."Вторник 11 сентября 2001 года начался совещанием участников строительства здания Федерального суда у Бруклинского моста в Нью-Йорке, в котором в качестве менеджера проекта участвовал и я. Потом позвонила моя знакомая, сообщила, что слышала, как какой-то легкий самолет врезался в одно из зданий ВТЦ и предположила, что, видимо, пилоту стало плохо за штурвалом. Я извинился перед ней, сказал, что очень занят и выключил телефон. Но через некоторое время вдруг одновременно засигналили телефоны и пейджеры у всех моих коллег – друзья и родные сообщали нам, что уже второй самолет врезался в здание ВТЦ. Мы начали понимать, что на США совершается террористическое нападение", - вспоминает Боудник.К тому времени 31-летний Боудник уже 14 лет жил в Нью-Йорке, куда эмигрировал в 1987 году вместе с мамой и сестрой из тогдашней социалистической Чехословакии.Мимо Боудника в сторону ВТЦ проносились машины скорой помощи и пожарных. А сам архитектор лихорадочно соображал, чем он может помочь спасателям, работающим в развалинах ВТЦ. Потому что далее спокойно работать над стройкой здания Федерального суда в создавшихся обстоятельствах он уже не мог.На другой день Боудник, как и сотни других волонтеров, пришел помогать пожарным в разборе развалин зданий ВТЦ.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
https://rsport.ria.ru/20210911/11sentyabrya-1748551746.html
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в мире, сша, пенсильвания, теракты 11 сентября (2001), чехословакия
09:07 11.09.2021 (обновлено: 09:21 11.09.2021)
 
Очевидец рассказал о теракте 9/11

Очевидец Иржи Боудник о теракте 9/11: я звонил знакомым, но их телефоны не отвечали

© REUTERS / U.S. Customs ServiceНа месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
На месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / U.S. Customs Service
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ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Чешский архитектор Иржи Боудник оказался в Нью-Йорке свидетелем теракта 9/11, о том, что видел в этот день, он рассказал РИА Новости.
"Вторник 11 сентября 2001 года начался совещанием участников строительства здания Федерального суда у Бруклинского моста в Нью-Йорке, в котором в качестве менеджера проекта участвовал и я. Потом позвонила моя знакомая, сообщила, что слышала, как какой-то легкий самолет врезался в одно из зданий ВТЦ и предположила, что, видимо, пилоту стало плохо за штурвалом. Я извинился перед ней, сказал, что очень занят и выключил телефон. Но через некоторое время вдруг одновременно засигналили телефоны и пейджеры у всех моих коллег – друзья и родные сообщали нам, что уже второй самолет врезался в здание ВТЦ. Мы начали понимать, что на США совершается террористическое нападение", - вспоминает Боудник.
"Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" Теракт 11 сентября
© AFP 2021 / Seth McAllister

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
© AP Photo / Suzanne Plunkett

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
© AP Photo / Chao Soi Cheong

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
© AP Photo / Mark Lennihan

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
© AP Photo / Diane Bondareff

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

Люди бегут во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
© REUTERS / Sara K. Schwittek

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
© AFP 2021 / Stan Honda

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

Мужчина во время теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
© REUTERS / Ray Stubblebine

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
© AFP 2021 / Eric Feferberg

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

Последствия теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
© AP Photo / Bill Farrington

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

Поисково-спасательная операция на месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

Пожарный на месте теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
© AFP 2021 / The White House/Eric Draper

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

Президент США Джордж Буш-младший разговаривает по телефону с вице-президентом Диком Чейни из Air Force One, после вылета с базы ВВС Оффатт в Небраске. 11 сентября 2001 года
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
© AFP 2021 / The White House

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

Президент США Джордж Буш-младший с сотрудниками перед своим обращение к нации в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
© REUTERS / U.S. Customs Service

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

На месте теракта 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
© AFP 2021 / Doug Kanter

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

Женщины на Бруклинской набережной после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
1 из 15

Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.

© AFP 2021 / Seth McAllister
2 из 15

Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.

© AP Photo / Suzanne Plunkett
3 из 15

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий. Центральными в комплексе были две 110-этажные башни — Южная и Северная. Одна обрушилась после пожара, длившегося 56 минут, другая — через 102 минуты после удара.

© AP Photo / Chao Soi Cheong
4 из 15

Когда случилась трагедия, в Нью-Йорке было утро, горожане торопились на работу.

© AP Photo / Mark Lennihan
5 из 15

Ни объяснить происходящее, ни понять, что делать, никто не мог. В стране воцарился хаос.

© AP Photo / Diane Bondareff
6 из 15

Фотожурналист New Yorker Жиль Перез узнал о терактах после звонка менеджера и отправился на Манхэттен. "Полицейские пытались остановить меня: "Вы умрете! Не идите туда! Не идите! Вы умрете!" — рассказывал он.

© REUTERS / Sara K. Schwittek
7 из 15

Через несколько часов после атаки началась масштабная операция по поиску людей.

© AFP 2021 / Stan Honda
8 из 15

В обломках обнаружили небольшое количество раненых. Вскоре стало понятно, что больше никого найти не удастся.

© REUTERS / Ray Stubblebine
9 из 15

Несколько недель потребовалось только на то, чтобы потушить пожары, а горение и тление в завалах продолжались 99 дней.

© AFP 2021 / Eric Feferberg
10 из 15

Жертвами атаки стали 2977 человек, 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Погибли не только граждане США, но еще 92 стран.

© AP Photo / Bill Farrington
11 из 15

Теракт имел огромное влияние на политику США, как внешнюю, так и внутреннюю.

© REUTERS / U.S. Navy Photo/Preston Keres
12 из 15

"Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое-то время, но это наказание будет совсем немягким", — пригрозил американский лидер Джордж Буш, когда узнал о случившемся.

© AFP 2021 / The White House/Eric Draper
13 из 15

Для расследования терактов в 2002 году создали независимую комиссию. Итоговый доклад о причинах трагедии она обнародовала в 2004-м.

© AFP 2021 / The White House
14 из 15

Одним из главных выводов стало признание того, что исполнители терактов воспользовались "глубокими административными провалами" в работе правительства и спецслужб.

© REUTERS / U.S. Customs Service
15 из 15

Многие документы, касающиеся трагедии, засекречены до сих пор.

© AFP 2021 / Doug Kanter
К тому времени 31-летний Боудник уже 14 лет жил в Нью-Йорке, куда эмигрировал в 1987 году вместе с мамой и сестрой из тогдашней социалистической Чехословакии.
"Мы с коллегами выскочили из здания и увидели, что расположенные сравнительно недалеко от нас башни-близнецы ВТЦ еще стоят, но над ними уже вовсю стелется дым от пожара. В одну из башен, северную, я тогда еженедельно ходил на какие-то курсы. В ВТЦ работало много моих знакомых. Я начал названивать им, но их телефоны или были заняты, или, в основном, не отвечали", - говорит Боудник.
Мимо Боудника в сторону ВТЦ проносились машины скорой помощи и пожарных. А сам архитектор лихорадочно соображал, чем он может помочь спасателям, работающим в развалинах ВТЦ. Потому что далее спокойно работать над стройкой здания Федерального суда в создавшихся обстоятельствах он уже не мог.
На другой день Боудник, как и сотни других волонтеров, пришел помогать пожарным в разборе развалин зданий ВТЦ.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Австралийский пловец Иан Торп - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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В миреСШАПенсильванияТеракты 11 сентября (2001)Чехословакия
 
 
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