https://ria.ru/20210911/tankist-1749615614.html

Рассекречены документы о танковых боях времен Великой Отечественной войны

Рассекречены документы о танковых боях времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 11.09.2021

Рассекречены документы о танковых боях времен Великой Отечественной войны

Министерство обороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел "Герои танковых баталий", посвященный Дню танкиста, который отмечается в этом году 12... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T00:19

2021-09-11T00:19

2021-09-11T07:43

справки

харьков

т-34

ленинград

прохоровка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/119257/16/1192571638_0:0:2625:1478_1920x0_80_0_0_2cd807aa4f88a1b889698a18faea2a78.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Министерство обороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел "Герои танковых баталий", посвященный Дню танкиста, который отмечается в этом году 12 сентября. В разделе представлены рассекреченные документы периода Великой Отечественной войны, в том числе наградные листы, журналы боевых действий, донесения, карты, альбомы с подробными характеристиками бронетехники.В разделе, в частности, представлен наградной лист на имя лейтенанта-танкиста Федора Фомина, представленного по итогам боя в ноябре 1941 года с немецкими захватчиками под Ленинградом к званию Герой Советского Союза. Фомин был командиром взвода 1-го отдельного танкового батальона 124-й танковой бригады, на вооружении которой стояли тяжелые танки "Климент Ворошилов" (КВ).Согласно документу, 16 ноября в боях за Усть-Тосно лейтенант Фомин под ураганным артиллерийским огнем повел свой тяжелый танк КВ на немецкие укрепления, расстреливая на ходу живую силу и технику врага, а также давя ее гусеницами.Танк лейтенанта Фомина был эвакуирован советскими подразделениями с поля боя только на шестые сутки. За пять суток экипаж танка уничтожил шесть ДЗОТов, две противотанковых пушки фашистов и свыше 180 солдат и офицеров.Танки типа КВ были вооружены 76-миллиметровой пушкой и тремя пулеметами. Имели на начало Великой Отечественной войны бронирование, выдерживающие попадание имевшихся у немцев на тот момент противотанковых пушек. КВ имел солидный боекомплект – более 100 снарядов к пушке и три тысячи патронов к пулеметам.В другом наградном листе, представленном в разделе, рассказывается, как советские танкисты таранили бронетехнику врага. В июле 1943 года экипаж Т-34 181-й танковой бригады шел в атаку на немецкие позиции. Навстречу красноармейцам выдвинулись немецкие танки, по большей части типа Pz.VI "Тигр". Экипажу удалось подбить один из них."После этого танк механика-водителя тов. Николаева был подожжен: командир батальона капитан Скрипкин тяжело ранен, командир башни убит. Оставшиеся в живых механик-водитель тов. Николаев и стрелок-радист тов. Чернов вытащили из танка тяжело раненного командира и передали его пехоте для доставки на пункт медпомощи. Чтобы приостановить движение немецких танков на нашу пехоту и отомстить за тяжелое ранение командира, два смельчака бросились в горящий танк и тараном помчались на "Тигр". Советский горящий танк врезался в тяжелобронированный "Тигр", и "Тигр", охваченный пламенем, остановился. Два героя погибли, но не пропустили немецкий танк", - говорится в листе.Значительная часть раздела посвящена документам о Курской битве, в ходе которой под Прохоровкой состоялся крупнейший в истории танковый бой с участием около 1200 советских и фашистских бронированных машин. Наглядное представление о ходе боя дают отчетные карты боевых действий 18-го танкового корпуса, входившего в состав 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Павла Ротмистрова, принявшей на себя главный удар гитлеровцев. На опубликованных картах отмечены положение и действия частей Красной Армии и направления ударов группировок противника в период с 11 по 24 июля 1943 года.В разделе представлены несколько докладов командующего войсками Воронежского фронта генерала армии Николая Ватутина. Именно на его войска в оборонительной части Курской битвы обрушился основной удар гитлеровского "броневого кулака".Еще весной 1943 года командующий войсками Воронежского фронта представил Сталину свой доклад "О группировке сил противника перед фронтом и соображения по подготовке наступательной операции". В опубликованном документе отмечается важность "организации плотной и развитой на большую глубину противотанковой обороны, особенно на важнейших танкоопасных направлениях", а также говорится о необходимости держать во всех частях и соединениях противотанковых подвижных резервов.В другом опубликованном в разделе докладе Сталину по результатам июльской оборонительной операции фронта на Курской дуге командующий войсками Воронежского фронта писал: "Противник вел наступление, применяя массовые танковые атаки на узком фронте группами 500 и более танков при поддержке массированной авиации… Операция вылилась в огромное, невиданное до сих пор ожесточенное сражение, поскольку обе стороны с исключительным упорством и настойчивостью добивались своих целей".Подводя итоги боев, Ватутин отмечал, что "подбито и сожжено танков и самоходных орудий было не менее 2500-3000". "Указанные выше потери подтверждаются показаниями пленных. Так, например, пленные 3-й танковой дивизии (Вермахта) показали, что перед наступлением дивизия имела не менее 250-300 танков, а в стрелковых ротах мотополков было по 180 человек. К концу же операции в дивизии осталось 30 танков и в ротах не более 40 человек, а некоторых подразделений совершенно не существует", - отмечал командующий.Говоря о действиях красноармейцев, Ватутин пишет: "Войска фронта проявили большое упорство в обороне… Ни одна часть не погибла и в окружение не попала". Как следует из доклада, гитлеровский план "Цитадель" был окончательно сорван и были созданы условия для успешного контрнаступления войск Красной Армии.Победной точкой в грандиозной Курской битве летом 1943 года стало освобождение оккупированного Харькова. Опубликованный в разделе приказ Верховного Главнокомандующего от 23 августа 1943 года провозгласил об освобождении города. В документе, помимо прочих, отмечены и большие заслуги в освобождении "второй столицы Советской Украины" войск генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова.

https://ria.ru/20210910/dokumenty-1749446939.html

https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html

https://ria.ru/20210711/pobeda-1740769225.html

https://ria.ru/20210908/blokada-1749145559.html

харьков

прохоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, харьков, т-34, ленинград, прохоровка