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В Панджшере заявили о продолжении борьбы с талибами, сообщили СМИ
В Панджшере заявили о продолжении борьбы с талибами, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.09.2021
В Панджшере заявили о продолжении борьбы с талибами, сообщили СМИ
Один из командующих силами сопротивления в афганской провинции Панджшер заявил, что повстанцы продолжат сражаться насмерть с боевиками движения "Талибан"*,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:34
2021-09-11T14:34
в мире
сша
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Один из командующих силами сопротивления в афганской провинции Панджшер заявил, что повстанцы продолжат сражаться насмерть с боевиками движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News.Ранее представитель движения талибов Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера."Я уверен, что моджахеды, силы сопротивления и ваши сыновья будут сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы защитить ценности и честь", - сказал один из командующих войсками сопротивления Салех Ригистани в видеообращении, его слова приводит телеканал.Ригистани добавил, что присутствие талибов в Панджшере не означает конца военных действий.Как заявил лидер "Партии национального конгресса Афганистана" Абдул Педрам, на данный момент Панджшер является центром сопротивления, а его силы присутствуют в горной местности для отпора талибам.В свою очередь, член комиссии "Талибана"* по культуре Инаммула Самангани заявил, что повстанцы "укрываются в ущельях и пещерах", а талибы ведут переговоры с ними переговоры, чтобы они вернулись к нормальной жизни.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210910/salekh-1749557726.html
https://ria.ru/20210905/afganistan-1748781615.html
сша
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в мире, сша, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
14:34 11.09.2021
 
В Панджшере заявили о продолжении борьбы с талибами, сообщили СМИ

Tolo News: Фронт сопротивления сообщил о продолжении борьбы с "Талибаном"* в Панджшере

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Один из командующих силами сопротивления в афганской провинции Панджшер заявил, что повстанцы продолжат сражаться насмерть с боевиками движения "Талибан"*, сообщает телеканал Tolo News.
Ранее представитель движения талибов Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
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Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
"Я уверен, что моджахеды, силы сопротивления и ваши сыновья будут сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы защитить ценности и честь", - сказал один из командующих войсками сопротивления Салех Ригистани в видеообращении, его слова приводит телеканал.
Ригистани добавил, что присутствие талибов в Панджшере не означает конца военных действий.
Как заявил лидер "Партии национального конгресса Афганистана" Абдул Педрам, на данный момент Панджшер является центром сопротивления, а его силы присутствуют в горной местности для отпора талибам.
В свою очередь, член комиссии "Талибана"* по культуре Инаммула Самангани заявил, что повстанцы "укрываются в ущельях и пещерах", а талибы ведут переговоры с ними переговоры, чтобы они вернулись к нормальной жизни.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане. 6 сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 19:12Инфографика
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
 
В миреСШАТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
 
 
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