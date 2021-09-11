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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210911/tadzhikistan-1749710221.html
Сторонники США в Таджикистане тоже цеплялись бы за самолет, считает Байден
Сторонники США в Таджикистане тоже цеплялись бы за самолет, считает Байден - РИА Новости, 12.09.2021
Сторонники США в Таджикистане тоже цеплялись бы за самолет, считает Байден
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с людьми, цепляющимися за американские военно-транспортные самолеты, могла бы повториться и в Таджикистане, если... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-11T23:38
2021-09-12T01:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
таджикистан
пенсильвания
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с людьми, цепляющимися за американские военно-транспортные самолеты, могла бы повториться и в Таджикистане, если бы американцы вдруг решили вывезти оттуда своих сторонников.Во ходе посещения пожарного участка в штате Пенсильвания Байден выступил в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана и упомянул один из самых драматичных его моментов, когда афганцы в отчаянной попытке покинуть страну цеплялись за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и разбивались насмерть, падая с высоты.Американские военные ранее признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Байден оказался под огнем критики со всех сторон за то, как был проведен вывод войск из Афганистана, организована эвакуация гражданского персонала и закончена самая долгая война в американской истории.Движение "Талибан"* месяц назад активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html
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в мире, сша, таджикистан, пенсильвания, джо байден
23:38 11.09.2021 (обновлено: 01:21 12.09.2021)
 
Сторонники США в Таджикистане тоже цеплялись бы за самолет, считает Байден

Байден: сцена с людьми, цепляющимися за самолеты, могла бы повториться и в Таджикистане

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с людьми, цепляющимися за американские военно-транспортные самолеты, могла бы повториться и в Таджикистане, если бы американцы вдруг решили вывезти оттуда своих сторонников.
Во ходе посещения пожарного участка в штате Пенсильвания Байден выступил в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана и упомянул один из самых драматичных его моментов, когда афганцы в отчаянной попытке покинуть страну цеплялись за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и разбивались насмерть, падая с высоты.
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"Это сложно объяснить кому бы то ни было, как можно уйти иначе. Например, если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, - вы получили бы людей, висящих в нише шасси", - сказал, в частности, глава государства.

Американские военные ранее признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.
Байден оказался под огнем критики со всех сторон за то, как был проведен вывод войск из Афганистана, организована эвакуация гражданского персонала и закончена самая долгая война в американской истории.
Движение "Талибан"* месяц назад активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Люди возле аэропорта в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТаджикистанПенсильванияДжо Байден
 
 
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