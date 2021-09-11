23:38 11.09.2021 (обновлено: 01:21 12.09.2021)
Сторонники США в Таджикистане тоже цеплялись бы за самолет, считает Байден
Байден: сцена с людьми, цепляющимися за самолеты, могла бы повториться и в Таджикистане
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с людьми, цепляющимися за американские военно-транспортные самолеты, могла бы повториться и в Таджикистане, если бы американцы вдруг решили вывезти оттуда своих сторонников.
Во ходе посещения пожарного участка в штате Пенсильвания Байден выступил в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана и упомянул один из самых драматичных его моментов, когда афганцы в отчаянной попытке покинуть страну цеплялись за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и разбивались насмерть, падая с высоты.
"Это сложно объяснить кому бы то ни было, как можно уйти иначе. Например, если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, - вы получили бы людей, висящих в нише шасси", - сказал, в частности, глава государства.
Американские военные ранее признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.
Байден оказался под огнем критики со всех сторон за то, как был проведен вывод войск из Афганистана, организована эвакуация гражданского персонала и закончена самая долгая война в американской истории.
Движение "Талибан"* месяц назад активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.