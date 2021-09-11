https://ria.ru/20210911/tadzhikistan-1749710221.html

Сторонники США в Таджикистане тоже цеплялись бы за самолет, считает Байден

Сторонники США в Таджикистане тоже цеплялись бы за самолет, считает Байден - РИА Новости, 12.09.2021

Сторонники США в Таджикистане тоже цеплялись бы за самолет, считает Байден

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с людьми, цепляющимися за американские военно-транспортные самолеты, могла бы повториться и в Таджикистане, если... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-11T23:38

2021-09-11T23:38

2021-09-12T01:21

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

таджикистан

пенсильвания

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация с людьми, цепляющимися за американские военно-транспортные самолеты, могла бы повториться и в Таджикистане, если бы американцы вдруг решили вывезти оттуда своих сторонников.Во ходе посещения пожарного участка в штате Пенсильвания Байден выступил в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана и упомянул один из самых драматичных его моментов, когда афганцы в отчаянной попытке покинуть страну цеплялись за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и разбивались насмерть, падая с высоты.Американские военные ранее признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Байден оказался под огнем критики со всех сторон за то, как был проведен вывод войск из Афганистана, организована эвакуация гражданского персонала и закончена самая долгая война в американской истории.Движение "Талибан"* месяц назад активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210815/pelosi-1745842186.html

https://ria.ru/20210817/kabul-1746023688.html

сша

таджикистан

пенсильвания

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в мире, сша, таджикистан, пенсильвания, джо байден