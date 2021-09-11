https://ria.ru/20210911/svyaschennik-1749688504.html

"Это было как в фильме": священник рассказал о теракте 11 сентября

"Это было как в фильме": священник рассказал о теракте 11 сентября - РИА Новости, 11.09.2021

"Это было как в фильме": священник рассказал о теракте 11 сентября

Трагические события 11 сентября 2001 года, ознаменовавшие собой самый страшный теракт на американской земле, сплотили жителей Соединенных Штатов вне зависимости РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T18:47

2021-09-11T18:47

2021-09-11T18:49

религия

сша

пенсильвания

министерство обороны сша

теракты 11 сентября (2001)

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Трагические события 11 сентября 2001 года, ознаменовавшие собой самый страшный теракт на американской земле, сплотили жителей Соединенных Штатов вне зависимости от их вероисповедания, рассказал РИА Новости викарий Греческой православной архиепископии Америки священник Алекс Карлуцос, ставший свидетелем этих событий.Двадцать лет назад два захваченных террористами самолета врезались в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ), в то же время еще один лайнер влетел в здание Пентагона близ Вашингтона. Четвертый из захваченных самолетов упал в штате Пенсильвания. Жертвами крупнейшей в мировой истории серии терактов стали в общей сложности почти три тысячи человек, еще около шести тысяч получили ранения.Каждый американец хорошо знает и помнит, где находился 11 сентября. Отец Алекс Карлуцос вспоминает, как утром того рокового дня пытался добраться до штаб-квартиры Греческой православной архиепископии на Манхэттене, но не смог, хотя в тот момент находился далеко от эпицентра трагических событий."Движение было парализовано, поэтому я вернулся в свою церковь и созвал людей на молебен. Это было похоже на Пасху, люди словно переживали Страстную пятницу", - вспоминает священник.По его словам, все верующие независимо от религии в тот момент испытывали сильнейшие страдания и нуждались в поддержке со стороны церкви. Собравшись вместе, люди стали возносить молитвы в попытке преодолеть охватившие их страх и горе, поделился собеседник.Будучи на службе в качестве капеллана полиции Нью-Йорка и Нью-Джерси, отец Алекс Карлуцос затем был вызван, чтобы оказать психологическую помощь пострадавшим при терактах."Я проезжал мимо Всемирного торгового центра (ВТЦ). Это был ад, это было ужасно, будто в фильме про Годзиллу", - эмоционально прокомментировал священнослужитель.Небольшая церковь Святого Николая, находившаяся в непосредственной близости от "близнецов" ВТЦ, была полностью уничтожена при обрушении одной из башен. Лишь благодаря счастливой случайности за несколько минут до трагических событий находившиеся в храме священник и еще один человек успели покинуть здание."Я просто верю, что мы были благословлены, поскольку никого не потеряли. Вместе с тем, нам было очень больно оттого, что мы потеряли нашу церковь", - с сожалением сказал священник.В строительстве нового храма на месте разрушенного, продолжавшемся почти 20 лет, священнослужитель усматривает благое знамение."Теперь мы счастливы, что наконец смогли восстановить нашу церковь, которая будет открыта для всех людей", - с удовлетворением сказал собеседник.Первая поминальная служба в новой церкви состоится 10 сентября, а на следующий день здание храма, как и многие другие, подсветят синим светом в память о жертвах теракта.

https://ria.ru/20210911/bayden-1749685436.html

https://ria.ru/20210830/sluzhba-1747804330.html

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, пенсильвания, министерство обороны сша, теракты 11 сентября (2001)