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Субботник "Зеленая Россия"
Субботник "Зеленая Россия" - РИА Новости, 11.09.2021
Субботник "Зеленая Россия"
РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:36
2021-09-11T16:59
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фото, фото
16:36 11.09.2021 (обновлено: 16:59 11.09.2021)
 

Субботник "Зеленая Россия"

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве 11 сентября состоялось открытие всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия".

Ректор РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева Владимир Трухачев во время посвящения в Зеленые Пионеры на торжественном открытии всероссийского экологического субботника Зелёная Россия на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве
1 из 9

В Москве 11 сентября состоялось открытие всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Церемония проходила на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева.

Юнармейцы участвуют в мастер-классе от сотрудников МЧС РФ в рамках всероссийского экологического субботника Зелёная Россия на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в Москв
2 из 9

Церемония проходила на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В мероприятии приняли участие федеральные министры, представители федеральных агентств и ведомств.

Дети на торжественном открытии всероссийского экологического субботника Зелёная Россия на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве
3 из 9

В мероприятии приняли участие федеральные министры, представители федеральных агентств и ведомств.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для участников субботника организовали насыщенную развлекательную программу.

Всероссийский экологический субботник Зелёная Россия
4 из 9

Для участников субботника организовали насыщенную развлекательную программу.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетители могли посмотреть на выступления спортсменов, принять участие в мастер-классах, играх и розыгрыше призов.

Люди на торжественном открытии всероссийского экологического субботника Зелёная Россия на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве
5 из 9

Посетители могли посмотреть на выступления спортсменов, принять участие в мастер-классах, играх и розыгрыше призов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Желающим показывали приемы кунг-фу, стрельбы из лука, а также раскрыли секреты шахматистов.

оржественное открытие всероссийского экологического субботника Зелёная Россия на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве
6 из 9

Желающим показывали приемы кунг-фу, стрельбы из лука, а также раскрыли секреты шахматистов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Субботник, по традиции, открылся выступлением духового оркестра Министерства обороны.

Военный оркестр выступает на торжественном открытии всероссийского экологического субботника Зелёная Россия на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве
7 из 9

Субботник, по традиции, открылся выступлением духового оркестра Министерства обороны.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы" министры, ветераны и студенты высадили именные деревья в память о погибших во времена ВОВ.

Посадка деревьев в рамках всероссийского экологического субботника Зелёная Россия на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве
8 из 9

В рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы" министры, ветераны и студенты высадили именные деревья в память о погибших во времена ВОВ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Также на открытии субботника прошла церемония посвящения в Зеленые Пионеры.

Церемония посвящения в Зеленые Пионеры на торжественном открытии всероссийского экологического субботника Зелёная Россия на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева в Москве
9 из 9

Также на открытии субботника прошла церемония посвящения в Зеленые Пионеры.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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