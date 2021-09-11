Субботник "Зеленая Россия"

В Москве 11 сентября состоялось открытие всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия".
В Москве 11 сентября состоялось открытие всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия".
Церемония проходила на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева.
Церемония проходила на территории РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева.
В мероприятии приняли участие федеральные министры, представители федеральных агентств и ведомств.
В мероприятии приняли участие федеральные министры, представители федеральных агентств и ведомств.
Для участников субботника организовали насыщенную развлекательную программу.
Для участников субботника организовали насыщенную развлекательную программу.
Посетители могли посмотреть на выступления спортсменов, принять участие в мастер-классах, играх и розыгрыше призов.
Посетители могли посмотреть на выступления спортсменов, принять участие в мастер-классах, играх и розыгрыше призов.
Желающим показывали приемы кунг-фу, стрельбы из лука, а также раскрыли секреты шахматистов.
Желающим показывали приемы кунг-фу, стрельбы из лука, а также раскрыли секреты шахматистов.
Субботник, по традиции, открылся выступлением духового оркестра Министерства обороны.
Субботник, по традиции, открылся выступлением духового оркестра Министерства обороны.
В рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы" министры, ветераны и студенты высадили именные деревья в память о погибших во времена ВОВ.
В рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы" министры, ветераны и студенты высадили именные деревья в память о погибших во времена ВОВ.
Также на открытии субботника прошла церемония посвящения в Зеленые Пионеры.
Также на открытии субботника прошла церемония посвящения в Зеленые Пионеры.