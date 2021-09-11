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Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок - РИА Новости, 11.09.2021
Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
Президент Украины Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, но не спешит об этом заявлять публично, считает директор украинского Института... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T05:08
2021-09-11T05:21
в мире
украина
владимир зеленский
руслан бортник
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КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, но не спешит об этом заявлять публично, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став главой государства, он изменил риторику, заговорил о втором президентским сроке. В пятницу Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
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в мире, украина, владимир зеленский, руслан бортник
05:08 11.09.2021 (обновлено: 05:21 11.09.2021)
 
Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок

Украинский политолог Бортник: Зеленский не спешит объявить о планах идти на второй срок

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, но не спешит об этом заявлять публично, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став главой государства, он изменил риторику, заговорил о втором президентским сроке. В пятницу Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.
"Зеленский хочет и планирует баллотироваться на второй срок, но финальное решение еще не принято в силу еще неочевидности перспектив. То есть ближе к дате выборов будет понятно финальное решение. Но дело в том, что такого рода заявления о втором сроке противоречат тем обещаниям, которые были даны раньше, и он не спешит публично об этом говорить, понимая, что таким образом он будет противоречить самому себе, и эта неправда может негативно восприниматься избирателями", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
Президент Украины В. Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан Бортник
 
 
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