https://ria.ru/20210911/srok-1749623129.html

Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок

Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок - РИА Новости, 11.09.2021

Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, но не спешит об этом заявлять публично, считает директор украинского Института... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T05:08

2021-09-11T05:08

2021-09-11T05:21

в мире

украина

владимир зеленский

руслан бортник

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КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, но не спешит об этом заявлять публично, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.В предвыборный период, будучи кандидатом в президенты, Зеленский говорил, что идет на эту должность только на один срок. Затем, став главой государства, он изменил риторику, заговорил о втором президентским сроке. В пятницу Зеленский заявил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок и поедет отдыхать.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20210910/lavrov-1749590212.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, руслан бортник