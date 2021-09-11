https://ria.ru/20210911/soyuz-1749629234.html

"Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура

"Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура - РИА Новости, 11.09.2021

"Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура

Ракета "Союз-2.1б" установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску 14 сентября, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:22

2021-09-11T08:22

2021-09-11T08:22

байконур (город)

космос - риа наука

цэнки

главкосмос

arianespace

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729916071_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_f05d59d924efe48e6a31fb97af6057d4.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску 14 сентября, сообщается на сайте "Роскосмоса"."В субботу, 11 сентября 2021 года, состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса площадки №31. В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас специалисты "Роскосмоса" выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. В частности, проводится сборка схем и автономные испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя, а также проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.Добавляется, что предстартовые работы проходят в рамках выполнения контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Эти работы проводит совместный расчет представителей иностранных заказчиков и дочерних организаций "Роскосмоса": РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина, ЦЭНКИ и "Главкосмос".

https://ria.ru/20210906/raketa-1748846636.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), космос - риа наука, цэнки, главкосмос, arianespace