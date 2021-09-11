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Наука
https://ria.ru/20210911/soyuz-1749629234.html
"Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура
"Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура - РИА Новости, 11.09.2021
"Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура
Ракета "Союз-2.1б" установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску 14 сентября, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:22
2021-09-11T08:22
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску 14 сентября, сообщается на сайте "Роскосмоса"."В субботу, 11 сентября 2021 года, состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса площадки №31. В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас специалисты "Роскосмоса" выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. В частности, проводится сборка схем и автономные испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя, а также проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.Добавляется, что предстартовые работы проходят в рамках выполнения контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Эти работы проводит совместный расчет представителей иностранных заказчиков и дочерних организаций "Роскосмоса": РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина, ЦЭНКИ и "Главкосмос".
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байконур (город), космос - риа наука, цэнки, главкосмос, arianespace
08:22 11.09.2021
 
"Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура

"Союз-2.1б" установили на стартовом комплексе Байконура и готовят к пуску

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2"
Пуск ракеты Союз-2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску 14 сентября, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"В субботу, 11 сентября 2021 года, состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса площадки №31. В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас специалисты "Роскосмоса" выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. В частности, проводится сборка схем и автономные испытания систем и агрегатов космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя, а также проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.
Добавляется, что предстартовые работы проходят в рамках выполнения контрактов компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem. Эти работы проводит совместный расчет представителей иностранных заказчиков и дочерних организаций "Роскосмоса": РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина, ЦЭНКИ и "Главкосмос".
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 12:26
Источник назвал дату запуска с Байконура "Союза" со спутниками OneWeb
 
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