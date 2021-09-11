https://ria.ru/20210911/sovet-1749618104.html

Пушков дал совет США после заявления по "Северному потоку — 2"

Пушков дал совет США после заявления по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 11.09.2021

Пушков дал совет США после заявления по "Северному потоку — 2"

США не имеют никакого отношения к "Северному потоку — 2", а значит не могут оценивать его целесообразность. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T00:54

2021-09-11T00:54

2021-09-11T00:54

в мире

сша

алексей пушков

северный поток — 2

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. США не имеют никакого отношения к "Северному потоку — 2", а значит не могут оценивать его целесообразность. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Ранее представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что Вашингтон продолжает считать "Северный поток — 2" плохой сделкой и продолжит противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта России."После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя", - написал парламентарий.Он напомнил, как официальный Вашингтон пытался помешать сделке Москвы и Анкары по покупке российских зенитно-ракетных системы С-400, однако старания американских властей не увенчались успехом."Давление со стороны США уже не причина, чтобы другие страны тут же поддавались на него и действовали вопреки своим интересам", - подчеркнул Пушков.Строительство "Северного потока — 2", связавшего Россию и Германию по дну Балтийского моря, полностью завершили в пятницу утром. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года. Начать эксплуатацию планируют до конца 2021 года.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон несколько раз вводил санкции в отношении компаний, причастных к сооружению, в итоге строительство замедлилось почти на год. При этом активную поддержку проекту оказывали Германия и Австрия.Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что компания может поставить первый газ по "Северному потоку — 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.

https://ria.ru/20210910/potok-1749484299.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, алексей пушков, северный поток — 2