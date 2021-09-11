https://ria.ru/20210911/solovev-1749688692.html
Искусственный интеллект скоро победит блогеров, считает глава СЖР
Искусственный интеллект скоро победит блогеров, считает глава СЖР - РИА Новости, 11.09.2021
Искусственный интеллект скоро победит блогеров, считает глава СЖР
Искусственный интеллект (ИИ) в обозримом будущем победит блогеров и станет серьезным конкурентом традиционной журналистике, такое мнение выразил в беседе с РИА... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T18:48
2021-09-11T18:48
2021-09-11T18:48
общество
технологии
владимир соловьев (телеведущий)
искусственный интеллект
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СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в обозримом будущем победит блогеров и станет серьезным конкурентом традиционной журналистике, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев."В ближайшее время начнется еще более жесткая конкуренция (традиционной журналистики) с искусственным разумом. Очень много на себя возьмет искусственный интеллект, он и так уже много на себя берет. И он-то точно победит блогеров", - сказал Соловьев на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".При этом он выразил уверенность, что полностью заменить работу профессионального журналиста ИИ все же не сможет. "Профессиональных журналистов, я думаю, что он еще долго не победит, потому что работа в поле - это рутинная работа: нужно ходить на пресс-конференции, собирать бэкграунд, информацию, писать. Это, может быть, немного скучно, но это та информация, на которую опирается общество", - подчеркнул Соловьев.
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общество, технологии, владимир соловьев (телеведущий), искусственный интеллект
Искусственный интеллект скоро победит блогеров, считает глава СЖР
Председатель СЖР Соловьев: ИИ скоро победит блогеров и станет конкурентом журналистам
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект
(ИИ) в обозримом будущем победит блогеров и станет серьезным конкурентом традиционной журналистике, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
.
"В ближайшее время начнется еще более жесткая конкуренция (традиционной журналистики) с искусственным разумом. Очень много на себя возьмет искусственный интеллект, он и так уже много на себя берет. И он-то точно победит блогеров", - сказал Соловьев на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
При этом он выразил уверенность, что полностью заменить работу профессионального журналиста ИИ все же не сможет. "Профессиональных журналистов, я думаю, что он еще долго не победит, потому что работа в поле - это рутинная работа: нужно ходить на пресс-конференции, собирать бэкграунд, информацию, писать. Это, может быть, немного скучно, но это та информация, на которую опирается общество", - подчеркнул Соловьев.