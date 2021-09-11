Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в возложении венков и цветов к памятным знакам и Могиле Неизвестного Солдата, сообщается на сайте мэра.
"Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятному знаку городам воинской славы России, памятным знакам городов-героев и Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
8 мая, 09:12Могила Неизвестного Солдата: священное пламя у стен КремляМемориал Могила Неизвестного Солдата открыли в Александровском саду 8 мая 1967 года. В этот день был зажжен Вечный огонь, факел с которым доставили на бронетранспортере с Марсового поля в Ленинграде. Прах неизвестного солдата из дивизии генерала Панфилова перенесли к Кремлевской стене из братской могилы на месте кровавых боев в Зеленограде.
Добавляется, что в церемонии также участвовали представители волонтерских и молодежных организаций города.
По данным на сайте, военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Их установили перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата.
"Память павших героев почтили минутой молчания. После чего Военный образцовый оркестр почетного караула исполнил гимн России и перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почетного караула", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония возложения венков и цветов была посвящена 874-й годовщине основания Москвы.
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