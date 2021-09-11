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Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата
Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в возложении венков и цветов к памятным знакам и Могиле Неизвестного Солдата, сообщается на сайте мэра. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:18
2021-09-11T16:18
общество
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сергей собянин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в возложении венков и цветов к памятным знакам и Могиле Неизвестного Солдата, сообщается на сайте мэра."Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятному знаку городам воинской славы России, памятным знакам городов-героев и Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.Добавляется, что в церемонии также участвовали представители волонтерских и молодежных организаций города.По данным на сайте, военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Их установили перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата."Память павших героев почтили минутой молчания. После чего Военный образцовый оркестр почетного караула исполнил гимн России и перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почетного караула", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония возложения венков и цветов была посвящена 874-й годовщине основания Москвы.
https://ria.ru/20210508/neizvestnyy_soldat-1731462362.html
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общество, москва, сергей собянин, россия
16:18 11.09.2021
 
Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Денис ГришкинМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Денис Гришкин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в возложении венков и цветов к памятным знакам и Могиле Неизвестного Солдата, сообщается на сайте мэра.
"Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятному знаку городам воинской славы России, памятным знакам городов-героев и Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.
Могила Неизвестного солдата: священное пламя у стен Кремля - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 09:12
Могила Неизвестного Солдата: священное пламя у стен КремляМемориал Могила Неизвестного Солдата открыли в Александровском саду 8 мая 1967 года. В этот день был зажжен Вечный огонь, факел с которым доставили на бронетранспортере с Марсового поля в Ленинграде. Прах неизвестного солдата из дивизии генерала Панфилова перенесли к Кремлевской стене из братской могилы на месте кровавых боев в Зеленограде.
Добавляется, что в церемонии также участвовали представители волонтерских и молодежных организаций города.
По данным на сайте, военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Их установили перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата.
"Память павших героев почтили минутой молчания. После чего Военный образцовый оркестр почетного караула исполнил гимн России и перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почетного караула", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония возложения венков и цветов была посвящена 874-й годовщине основания Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
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