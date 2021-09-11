https://ria.ru/20210911/sobyanin-1749672297.html

Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата

Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 11.09.2021

Собянин принял участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в возложении венков и цветов к памятным знакам и Могиле Неизвестного Солдата, сообщается на сайте мэра. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:18

2021-09-11T16:18

2021-09-11T16:18

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в возложении венков и цветов к памятным знакам и Могиле Неизвестного Солдата, сообщается на сайте мэра."Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к памятному знаку городам воинской славы России, памятным знакам городов-героев и Могиле Неизвестного Солдата", - говорится в сообщении.Добавляется, что в церемонии также участвовали представители волонтерских и молодежных организаций города.По данным на сайте, военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Их установили перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата."Память павших героев почтили минутой молчания. После чего Военный образцовый оркестр почетного караула исполнил гимн России и перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почетного караула", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония возложения венков и цветов была посвящена 874-й годовщине основания Москвы.

https://ria.ru/20210508/neizvestnyy_soldat-1731462362.html

https://ria.ru/20210911/moskva-1749634873.html

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общество, москва, сергей собянин, россия