https://ria.ru/20210911/sobyanin-1749640199.html

Собянин открыл десять городских поликлиник после реконструкции

Собянин открыл десять городских поликлиник после реконструкции - РИА Новости, 11.09.2021

Собянин открыл десять городских поликлиник после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 10 городских поликлиник после капитального ремонта и поздравил врачей с Днём города. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:03

2021-09-11T11:03

2021-09-11T11:04

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 10 городских поликлиник после капитального ремонта и поздравил врачей с Днём города."Сегодня в 10 городских поликлиниках новоселье. Надеюсь, что вам будет здесь комфортно работать и вашим пациентам, которых огромное множество", — сообщил Собянин во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130.Мэр также поблагодарил врачей за работу в период пандемии. Он отметил, что в этот период на специалистах была огромная нагрузка.Вместе с тем Собянин поздравил врачей с Днём города."Поздравляю вас с наступившим Днём города, с праздником вас!", — сказал мэр.Как уточняется в материалах мэрии, недавно первых пациентов приняли ещё 3 реконструированные поликлиники – филиал № 2 ГП № 68 (улица Плющиха, д.42, стр.1), филиал № 1 ДГП №86 (Дубнинская улица, д.40, корп.3) и филиал № 1 ДЦ № 5 (Инженерная улица, д.3, стр.1).В ближайшее время свои двери откроют ещё 6 поликлиник – филиал № 194 ГП № 212 (Солнцевский проспект, д.8), филиал № 6 ДЦ № 3 (3-я Карачаровская улица, д.11), филиал № 1 ДГП № 61 (улица Полбина, д.50), филиал № 1 ГП № 11 (улица Архитектора Власова, д.31), филиал № 1 ДГП № 52 (улица Матросская Тишина, д.14) и филиал № 2 ГП № 46 (Иерусалимская улица, д.4, стр.1).Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.

https://ria.ru/20210828/dorogi-1747627465.html

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общество, москва, сергей собянин