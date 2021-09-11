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Собянин открыл десять городских поликлиник после реконструкции
Собянин открыл десять городских поликлиник после реконструкции - РИА Новости, 11.09.2021
Собянин открыл десять городских поликлиник после реконструкции
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 10 городских поликлиник после капитального ремонта и поздравил врачей с Днём города. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:03
2021-09-11T11:04
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 10 городских поликлиник после капитального ремонта и поздравил врачей с Днём города."Сегодня в 10 городских поликлиниках новоселье. Надеюсь, что вам будет здесь комфортно работать и вашим пациентам, которых огромное множество", — сообщил Собянин во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130.Мэр также поблагодарил врачей за работу в период пандемии. Он отметил, что в этот период на специалистах была огромная нагрузка.Вместе с тем Собянин поздравил врачей с Днём города."Поздравляю вас с наступившим Днём города, с праздником вас!", — сказал мэр.Как уточняется в материалах мэрии, недавно первых пациентов приняли ещё 3 реконструированные поликлиники – филиал № 2 ГП № 68 (улица Плющиха, д.42, стр.1), филиал № 1 ДГП №86 (Дубнинская улица, д.40, корп.3) и филиал № 1 ДЦ № 5 (Инженерная улица, д.3, стр.1).В ближайшее время свои двери откроют ещё 6 поликлиник – филиал № 194 ГП № 212 (Солнцевский проспект, д.8), филиал № 6 ДЦ № 3 (3-я Карачаровская улица, д.11), филиал № 1 ДГП № 61 (улица Полбина, д.50), филиал № 1 ГП № 11 (улица Архитектора Власова, д.31), филиал № 1 ДГП № 52 (улица Матросская Тишина, д.14) и филиал № 2 ГП № 46 (Иерусалимская улица, д.4, стр.1).Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
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общество, москва, сергей собянин
11:03 11.09.2021 (обновлено: 11:04 11.09.2021)
 
Собянин открыл десять городских поликлиник после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл десять городских поликлиник после капитального ремонта

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 10 городских поликлиник после капитального ремонта и поздравил врачей с Днём города.
"Сегодня в 10 городских поликлиниках новоселье. Надеюсь, что вам будет здесь комфортно работать и вашим пациентам, которых огромное множество", — сообщил Собянин во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130.
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Мэр также поблагодарил врачей за работу в период пандемии. Он отметил, что в этот период на специалистах была огромная нагрузка.
"Хотел бы поблагодарить вас за работу, в период ковида на вас упала огромная нагрузка. Вы сделали и свою работу и дополнительную работу, нагрузка выросла и вы с ней справились. Кроме того, для того, чтобы мы затеяли программу модернизации поликлиник, вы ещё и работали в стесненных условиях или переезжали, что тоже наложило свой отпечаток и дополнительно усложнило вашу работу. Но все плохое и трудное кончается", — добавил он.
Вместе с тем Собянин поздравил врачей с Днём города.
"Поздравляю вас с наступившим Днём города, с праздником вас!", — сказал мэр.
Как уточняется в материалах мэрии, недавно первых пациентов приняли ещё 3 реконструированные поликлиники – филиал № 2 ГП № 68 (улица Плющиха, д.42, стр.1), филиал № 1 ДГП №86 (Дубнинская улица, д.40, корп.3) и филиал № 1 ДЦ № 5 (Инженерная улица, д.3, стр.1).
В ближайшее время свои двери откроют ещё 6 поликлиник – филиал № 194 ГП № 212 (Солнцевский проспект, д.8), филиал № 6 ДЦ № 3 (3-я Карачаровская улица, д.11), филиал № 1 ДГП № 61 (улица Полбина, д.50), филиал № 1 ГП № 11 (улица Архитектора Власова, д.31), филиал № 1 ДГП № 52 (улица Матросская Тишина, д.14) и филиал № 2 ГП № 46 (Иерусалимская улица, д.4, стр.1).
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ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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