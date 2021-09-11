https://ria.ru/20210911/smartfony-1749670831.html
Роспотребнадзор ответил на сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
Роспотребнадзор ответил на сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму - РИА Новости, 11.09.2021
Роспотребнадзор ответил на сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о сбоях в работе смартфонов Xiaomi в Крыму, сообщает РБК. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T16:06
2021-09-11T16:06
2021-09-11T16:06
общество
сирия
куба
судан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
xiaomi inc
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о сбоях в работе смартфонов Xiaomi в Крыму, сообщает РБК.Ведомство сообщило, что жалоб касательно блокировки гаджетов не поступало. В пресс-службе также добавили, что при наличии обращений будет проведена проверка.Ранее СМИ сообщили, что компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также Крыма. Через несколько дней после покупки нового устройства пользователи увидели на экране сообщение о том, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории.
https://ria.ru/20210911/smartfon-1749629834.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сирия, куба, судан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), xiaomi inc
Роспотребнадзор ответил на сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
РБК: жалоб в Роспотребнадзор по поводу блокировки смартфонов Xiaomi в Крыму не поступало