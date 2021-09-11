https://ria.ru/20210911/smartfony-1749670831.html

Роспотребнадзор ответил на сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

Роспотребнадзор ответил на сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму - РИА Новости, 11.09.2021

Роспотребнадзор ответил на сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о сбоях в работе смартфонов Xiaomi в Крыму, сообщает РБК. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T16:06

2021-09-11T16:06

2021-09-11T16:06

общество

сирия

куба

судан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

xiaomi inc

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о сбоях в работе смартфонов Xiaomi в Крыму, сообщает РБК.Ведомство сообщило, что жалоб касательно блокировки гаджетов не поступало. В пресс-службе также добавили, что при наличии обращений будет проведена проверка.Ранее СМИ сообщили, что компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также Крыма. Через несколько дней после покупки нового устройства пользователи увидели на экране сообщение о том, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории.

https://ria.ru/20210911/smartfon-1749629834.html

сирия

куба

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сирия, куба, судан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), xiaomi inc