https://ria.ru/20210911/smartfon-1749629834.html

Эксперт рассказал, как улучшить работоспособность смартфона

Эксперт рассказал, как улучшить работоспособность смартфона - РИА Новости, 11.09.2021

Эксперт рассказал, как улучшить работоспособность смартфона

Работоспособность смартфона можно улучшить, если использовать приложения без рекламы и лишней анимации и всегда "держать свободным" не менее 500-700 Мб памяти... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:48

2021-09-11T08:48

2021-09-11T08:48

технологии

билайн

gps

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Работоспособность смартфона можно улучшить, если использовать приложения без рекламы и лишней анимации и всегда "держать свободным" не менее 500-700 Мб памяти устройства, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин."Все мы обращали внимание, что в какой-то момент наш смартфон может начать "притормаживать" или "подвисать" при выполнении каких-либо приложений, с которыми ранее таких неприятностей не происходило. Некоторые из них могут быть необратимыми и вызваны электрическими или механическими повреждениями, но в большинстве случаев эти вещи начинают возникать вследствие какой-то неоптимальности в распределении нагрузки на память и процессор устройства", - сообщил эксперт.В этой ситуации, по его словам, может помочь несколько средств, в частности, удаление или остановка неиспользуемых приложений, которые можно вычислить по статистике, а также применение функции оптимизации памяти и работоспособности устройства, которая есть в некоторых телефонах. Как указывает Верещагин, "не вредно время от времени собственноручно очищать память смартфона"."Всегда держите свободным не менее 500-700 Мб памяти. При меньшем (объеме - ред.) оперативная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и, как следствие – делать больше ошибок и больше времени тратить на внутренние операции копирования или перемещения данных", - отметил собеседник агентства.По словам Верещагина, также стоит помнить, что любая анимация или движение на экране дают дополнительную нагрузку на процессор, а функции радиокоммуникации, такие, как WiFi, GPS, как правило, имеют максимальный приоритет "по его занятию". Соответственно, как отметил эксперт, для улучшения работоспособности смартфона следует использовать приложения без рекламы, заставок и лишней анимации, и искать точку с более устойчивым сигналом WiFi или, возможно, на время отключить эту функцию.Если же эффекта от всех вышеописанных "оздоровительных" действий нет, то эксперт рекомендует подумать о сбросе настроек телефона до заводских. "Ну, и никто не отменял поход в сервисный центр за рекомендацией или обращение в чат поддержки производителя", - заключил Верещагин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210911/smartfon-1749569335.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, билайн, gps