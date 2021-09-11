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Эксперт рассказал, как улучшить работоспособность смартфона
Эксперт рассказал, как улучшить работоспособность смартфона - РИА Новости, 11.09.2021
Эксперт рассказал, как улучшить работоспособность смартфона
Работоспособность смартфона можно улучшить, если использовать приложения без рекламы и лишней анимации и всегда "держать свободным" не менее 500-700 Мб памяти... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T08:48
2021-09-11T08:48
технологии
билайн
gps
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Работоспособность смартфона можно улучшить, если использовать приложения без рекламы и лишней анимации и всегда "держать свободным" не менее 500-700 Мб памяти устройства, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин."Все мы обращали внимание, что в какой-то момент наш смартфон может начать "притормаживать" или "подвисать" при выполнении каких-либо приложений, с которыми ранее таких неприятностей не происходило. Некоторые из них могут быть необратимыми и вызваны электрическими или механическими повреждениями, но в большинстве случаев эти вещи начинают возникать вследствие какой-то неоптимальности в распределении нагрузки на память и процессор устройства", - сообщил эксперт.В этой ситуации, по его словам, может помочь несколько средств, в частности, удаление или остановка неиспользуемых приложений, которые можно вычислить по статистике, а также применение функции оптимизации памяти и работоспособности устройства, которая есть в некоторых телефонах. Как указывает Верещагин, "не вредно время от времени собственноручно очищать память смартфона"."Всегда держите свободным не менее 500-700 Мб памяти. При меньшем (объеме - ред.) оперативная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и, как следствие – делать больше ошибок и больше времени тратить на внутренние операции копирования или перемещения данных", - отметил собеседник агентства.По словам Верещагина, также стоит помнить, что любая анимация или движение на экране дают дополнительную нагрузку на процессор, а функции радиокоммуникации, такие, как WiFi, GPS, как правило, имеют максимальный приоритет "по его занятию". Соответственно, как отметил эксперт, для улучшения работоспособности смартфона следует использовать приложения без рекламы, заставок и лишней анимации, и искать точку с более устойчивым сигналом WiFi или, возможно, на время отключить эту функцию.Если же эффекта от всех вышеописанных "оздоровительных" действий нет, то эксперт рекомендует подумать о сбросе настроек телефона до заводских. "Ну, и никто не отменял поход в сервисный центр за рекомендацией или обращение в чат поддержки производителя", - заключил Верещагин.
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технологии, билайн, gps
08:48 11.09.2021
 
Эксперт рассказал, как улучшить работоспособность смартфона

Эксперт: работоспособность смартфона можно улучшить, держа свободными 700 мегабайт памяти

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Работоспособность смартфона можно улучшить, если использовать приложения без рекламы и лишней анимации и всегда "держать свободным" не менее 500-700 Мб памяти устройства, рассказал РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.
"Все мы обращали внимание, что в какой-то момент наш смартфон может начать "притормаживать" или "подвисать" при выполнении каких-либо приложений, с которыми ранее таких неприятностей не происходило. Некоторые из них могут быть необратимыми и вызваны электрическими или механическими повреждениями, но в большинстве случаев эти вещи начинают возникать вследствие какой-то неоптимальности в распределении нагрузки на память и процессор устройства", - сообщил эксперт.
В этой ситуации, по его словам, может помочь несколько средств, в частности, удаление или остановка неиспользуемых приложений, которые можно вычислить по статистике, а также применение функции оптимизации памяти и работоспособности устройства, которая есть в некоторых телефонах. Как указывает Верещагин, "не вредно время от времени собственноручно очищать память смартфона".
"Всегда держите свободным не менее 500-700 Мб памяти. При меньшем (объеме - ред.) оперативная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и, как следствие – делать больше ошибок и больше времени тратить на внутренние операции копирования или перемещения данных", - отметил собеседник агентства.
По словам Верещагина, также стоит помнить, что любая анимация или движение на экране дают дополнительную нагрузку на процессор, а функции радиокоммуникации, такие, как WiFi, GPS, как правило, имеют максимальный приоритет "по его занятию". Соответственно, как отметил эксперт, для улучшения работоспособности смартфона следует использовать приложения без рекламы, заставок и лишней анимации, и искать точку с более устойчивым сигналом WiFi или, возможно, на время отключить эту функцию.
Если же эффекта от всех вышеописанных "оздоровительных" действий нет, то эксперт рекомендует подумать о сбросе настроек телефона до заводских. "Ну, и никто не отменял поход в сервисный центр за рекомендацией или обращение в чат поддержки производителя", - заключил Верещагин.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
04:00Сказано в эфире
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