17:27 11.09.2021 (обновлено: 18:17 11.09.2021)
Названы три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
Кардиолог Шугушев: при жжении в груди и удушье нужно срочно обратиться к кардиологу
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко Заур Шугушев в интервью "Вечерней Москве" перечислил три симптома, которые могут стать предвестником заболеваний сердечно-сосудистой системы.
По словам медика, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.
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Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, например, во время физических нагрузок.
При обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов Шугуев рекомендовал регулярно наблюдаться у кардиолога.
При обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов Шугуев рекомендовал регулярно наблюдаться у кардиолога.
Ранее врач Дмитрий Напалков в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалиста, к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние. Кроме того, важно обращать внимание и на проблемы с аритмией, поскольку в этих случаях, по словам специалиста, болезнь также может протекать бессимптомно.
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