https://ria.ru/20210911/simptomy-1749681853.html

Названы три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу

Названы три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу - РИА Новости, 11.09.2021

Названы три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу

Врач-кардиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко Заур Шугушев в интервью "Вечерней Москве" перечислил три симптома, которые могут стать... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T17:27

2021-09-11T17:27

2021-09-11T18:17

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко Заур Шугушев в интервью "Вечерней Москве" перечислил три симптома, которые могут стать предвестником заболеваний сердечно-сосудистой системы.По словам медика, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, например, во время физических нагрузок.При обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов Шугуев рекомендовал регулярно наблюдаться у кардиолога.Ранее врач Дмитрий Напалков в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалиста, к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние. Кроме того, важно обращать внимание и на проблемы с аритмией, поскольку в этих случаях, по словам специалиста, болезнь также может протекать бессимптомно.

https://ria.ru/20210904/shkolnik-1748694653.html

https://rsport.ria.ru/20210716/davlenie-1741463754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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