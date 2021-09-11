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Названы три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
Названы три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу - РИА Новости, 11.09.2021
Названы три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу
Врач-кардиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко Заур Шугушев в интервью "Вечерней Москве" перечислил три симптома, которые могут стать... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:27
2021-09-11T18:17
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко Заур Шугушев в интервью "Вечерней Москве" перечислил три симптома, которые могут стать предвестником заболеваний сердечно-сосудистой системы.По словам медика, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, например, во время физических нагрузок.При обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов Шугуев рекомендовал регулярно наблюдаться у кардиолога.Ранее врач Дмитрий Напалков в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалиста, к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние. Кроме того, важно обращать внимание и на проблемы с аритмией, поскольку в этих случаях, по словам специалиста, болезнь также может протекать бессимптомно.
https://ria.ru/20210904/shkolnik-1748694653.html
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17:27 11.09.2021 (обновлено: 18:17 11.09.2021)
 
Названы три симптома, при которых следует обратиться к кардиологу

Кардиолог Шугушев: при жжении в груди и удушье нужно срочно обратиться к кардиологу

© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Врач-кардиолог клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко Заур Шугушев в интервью "Вечерней Москве" перечислил три симптома, которые могут стать предвестником заболеваний сердечно-сосудистой системы.
По словам медика, в первую очередь нельзя игнорировать жжение в середине грудной клетки. Опасным проявлением может быть и асфиксия, которая возникает, когда человек переходит из теплого помещения в холодное. Такое ощущение длится до пяти минут, предупредил врач.
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Кроме того, нужно срочно обратиться к специалистам при возникновении любого дискомфорта в грудной клетке, например, во время физических нагрузок.

При обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов Шугуев рекомендовал регулярно наблюдаться у кардиолога.
Ранее врач Дмитрий Напалков в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалиста, к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние. Кроме того, важно обращать внимание и на проблемы с аритмией, поскольку в этих случаях, по словам специалиста, болезнь также может протекать бессимптомно.
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