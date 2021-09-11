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Главе СК доложат о смерти школьницы в ДТП в Тамбовской области
Главе СК доложат о смерти школьницы в ДТП в Тамбовской области - РИА Новости, 11.09.2021
Главе СК доложат о смерти школьницы в ДТП в Тамбовской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о пьяном водителе, сбившем под Тамбовом двух школьниц, РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:37
2021-09-11T20:37
происшествия
тамбов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о пьяном водителе, сбившем под Тамбовом двух школьниц, одна из которых скончалась, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 9 сентября 30-летний подозреваемый, будучи пьяным, наехал на машине на двух школьниц. От полученных ран 11-летняя девочка скончалась на месте, а ее 13-летнюю подругу госпитализировали в детскую областную больницу. В медучреждение доставили и 51-летнего отца подозреваемого, который находился с ним в машине в момент ДТП. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.В отношении водителя возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Тамбовской области... доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла малолетняя девочка... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210902/politseyskiy-1748343769.html
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происшествия, тамбов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:37 11.09.2021
 
Главе СК доложат о смерти школьницы в ДТП в Тамбовской области

Главе СК Бастрыкину доложат о смерти школьницы в ДТП с пьяным водителем под Тамбовом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о пьяном водителе, сбившем под Тамбовом двух школьниц, одна из которых скончалась, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 9 сентября 30-летний подозреваемый, будучи пьяным, наехал на машине на двух школьниц. От полученных ран 11-летняя девочка скончалась на месте, а ее 13-летнюю подругу госпитализировали в детскую областную больницу. В медучреждение доставили и 51-летнего отца подозреваемого, который находился с ним в машине в момент ДТП. В настоящее время подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
© Фото : СУСК России по Тамбовской областиВодитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух школьниц в поселке Садовый Кирсановского района Тамбовской области
Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух школьниц в поселке Садовый Кирсановского района Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Фото : СУСК России по Тамбовской области
Водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух школьниц в поселке Садовый Кирсановского района Тамбовской области
В отношении водителя возбуждено дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Тамбовской области... доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла малолетняя девочка... Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
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2 сентября, 12:56
В Чувашии пьяный полицейский сбил на служебной машине пешехода
 
ПроисшествияТамбовАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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