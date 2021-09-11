Глава МИД Катара заявил о восстановлении авиасообщения внутри Афганистана
Глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани: внутри Афганистана удалось восстановить авиасообщение
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что в Афганистане удалось восстановить внутреннее авиасообщение.
"Мы призываем афганских руководителей предоставить свободу передвижения жителям Афганистана. Нам удалось провести два чартера за последние несколько дней. Сегодня осуществляются внутренние рейсы. Сейчас за техническим аспектами мы следим вместе с афганскими властями", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
В четверг спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани, который находится в Афганистане, заявил, что специалистам из Катара удалось восстановить оборудование в аэропорту Кабула, поврежденное во время вывода иностранных военных из Афганистана. Первый международный пассажирский рейс с гражданами пяти стран на борту прибыл в четверг из Кабула в Доху.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенное в России террористическое движение