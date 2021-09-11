https://ria.ru/20210911/samolety-1749684487.html

Глава МИД Катара заявил о восстановлении авиасообщения внутри Афганистана

Глава МИД Катара заявил о восстановлении авиасообщения внутри Афганистана - РИА Новости, 11.09.2021

Глава МИД Катара заявил о восстановлении авиасообщения внутри Афганистана

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что в Афганистане удалось восстановить внутреннее авиасообщение. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T17:56

2021-09-11T17:56

2021-09-11T17:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

доха

афганистан

панджшер (провинция)

мид катара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149684/67/1496846782_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6d70654164c5230da9f272551add0f4c.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что в Афганистане удалось восстановить внутреннее авиасообщение."Мы призываем афганских руководителей предоставить свободу передвижения жителям Афганистана. Нам удалось провести два чартера за последние несколько дней. Сегодня осуществляются внутренние рейсы. Сейчас за техническим аспектами мы следим вместе с афганскими властями", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.В четверг спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани, который находится в Афганистане, заявил, что специалистам из Катара удалось восстановить оборудование в аэропорту Кабула, поврежденное во время вывода иностранных военных из Афганистана. Первый международный пассажирский рейс с гражданами пяти стран на борту прибыл в четверг из Кабула в Доху.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенное в России террористическое движение

https://ria.ru/20210911/lavrov-1749671676.html

https://ria.ru/20210911/taliby-1749661839.html

доха

афганистан

панджшер (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, доха, афганистан, панджшер (провинция), мид катара, мохаммад хасан ахунд