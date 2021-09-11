https://ria.ru/20210911/sakhalin-1749646265.html

В Макаровском районе на Сахалине объявили режим ЧС

В Макаровском районе на Сахалине объявили режим ЧС - РИА Новости, 11.09.2021

В Макаровском районе на Сахалине объявили режим ЧС

В Макаровском районе на Сахалине объявлен режим ЧС, из-за сильных ливней сошло несколько селей, сообщает в субботу пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:07

2021-09-11T12:07

2021-09-11T14:05

происшествия

оха

южно-сахалинск

восточный

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен — РИА Новости. В Макаровском районе на Сахалине объявлен режим ЧС, из-за сильных ливней сошло несколько селей, сообщает в субботу пресс-служба областного правительства."Сегодня (в субботу. — Прим. ред.) в муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате сильных ливней в районе сошло несколько селей. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище", — говорится в сообщении.По словам исполняющего обязанности мэра Макаровского городского округа Сергея Фертикова, которые приводит пресс-служба, железнодорожное сообщение пока приостановлено. На расчистку путей как с южной, так и северной от района части острова направлены более ста железнодорожников. На автотрассе движение не перекрывали."Чтобы исключить обрушение плотины на водохранилище, на месте работают десятки человек, в том числе сотрудники противопожарной службы. Ведется укрепление мешками с песком и откачка воды несколькими помпами", — цитирует пресс-служба Фертикова.В связи с приостановлением централизованного водоснабжения в Макарове организован подвоз воды в автоцистернах, в том числе из других районов.По данным исполняющего обязанности мэра, пострадавших в результате разгула стихии нет. Люди, находившиеся в местах возможного подтопления в селах Новое и Восточное, эвакуированы. В случае необходимости в районе готовы оперативно развернуть пункты временного размещения.

https://ria.ru/20210820/kuban-1746522179.html

оха

южно-сахалинск

восточный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оха, южно-сахалинск, восточный