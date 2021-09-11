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В Макаровском районе на Сахалине объявили режим ЧС
В Макаровском районе на Сахалине объявили режим ЧС - РИА Новости, 11.09.2021
В Макаровском районе на Сахалине объявили режим ЧС
В Макаровском районе на Сахалине объявлен режим ЧС, из-за сильных ливней сошло несколько селей, сообщает в субботу пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:07
2021-09-11T14:05
происшествия
оха
южно-сахалинск
восточный
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен — РИА Новости. В Макаровском районе на Сахалине объявлен режим ЧС, из-за сильных ливней сошло несколько селей, сообщает в субботу пресс-служба областного правительства."Сегодня (в субботу. — Прим. ред.) в муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате сильных ливней в районе сошло несколько селей. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище", — говорится в сообщении.По словам исполняющего обязанности мэра Макаровского городского округа Сергея Фертикова, которые приводит пресс-служба, железнодорожное сообщение пока приостановлено. На расчистку путей как с южной, так и северной от района части острова направлены более ста железнодорожников. На автотрассе движение не перекрывали."Чтобы исключить обрушение плотины на водохранилище, на месте работают десятки человек, в том числе сотрудники противопожарной службы. Ведется укрепление мешками с песком и откачка воды несколькими помпами", — цитирует пресс-служба Фертикова.В связи с приостановлением централизованного водоснабжения в Макарове организован подвоз воды в автоцистернах, в том числе из других районов.По данным исполняющего обязанности мэра, пострадавших в результате разгула стихии нет. Люди, находившиеся в местах возможного подтопления в селах Новое и Восточное, эвакуированы. В случае необходимости в районе готовы оперативно развернуть пункты временного размещения.
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оха
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происшествия, оха, южно-сахалинск, восточный
12:07 11.09.2021 (обновлено: 14:05 11.09.2021)
 
В Макаровском районе на Сахалине объявили режим ЧС

В Макаровском районе на Сахалине объявили режим ЧС из-за ливней

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина под зонтом на улице в Керчи
Женщина под зонтом на улице в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен — РИА Новости. В Макаровском районе на Сахалине объявлен режим ЧС, из-за сильных ливней сошло несколько селей, сообщает в субботу пресс-служба областного правительства.
"Сегодня (в субботу. — Прим. ред.) в муниципалитете объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате сильных ливней в районе сошло несколько селей. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище", — говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности мэра Макаровского городского округа Сергея Фертикова, которые приводит пресс-служба, железнодорожное сообщение пока приостановлено. На расчистку путей как с южной, так и северной от района части острова направлены более ста железнодорожников. На автотрассе движение не перекрывали.
"Чтобы исключить обрушение плотины на водохранилище, на месте работают десятки человек, в том числе сотрудники противопожарной службы. Ведется укрепление мешками с песком и откачка воды несколькими помпами", — цитирует пресс-служба Фертикова.
В связи с приостановлением централизованного водоснабжения в Макарове организован подвоз воды в автоцистернах, в том числе из других районов.
По данным исполняющего обязанности мэра, пострадавших в результате разгула стихии нет. Люди, находившиеся в местах возможного подтопления в селах Новое и Восточное, эвакуированы. В случае необходимости в районе готовы оперативно развернуть пункты временного размещения.
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