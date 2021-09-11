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Религия
https://ria.ru/20210911/rota-1749698286.html
Путин объяснил образы псковских десантников в памятнике Невскому
Путин объяснил образы псковских десантников в памятнике Невскому - РИА Новости, 11.09.2021
Путин объяснил образы псковских десантников в памятнике Невскому
Образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году, увековечены в... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T20:13
2021-09-11T23:47
справки
гдовский район
псковская область
шамиль басаев
воздушно-десантные войска россии
александр невский
россия
религия
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ДЕРЕВНЯ САМОЛВА (Псковская обл.), 11 сен — РИА Новости. Образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году, увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", заявил президент России Владимир Путин, выступая в субботу на церемонии открытия мемориала, построенного на берегу Чудского озера в Псковской области.Александру Невскому — "блестящему полководцу, неотступному защитнику Руси" — было чуть больше 20 лет, когда он одержал победу на Чудском озере, сказал Путин. "И вся его дружина — такие же, как он, совсем молодые люди. Мы видим здесь на мемориале образы этих мужественных, юных ратников, вставших на доспехи побежденных врагов", — добавил президент.История не сохранила портретные изображения княжеской дружины, и по замыслу скульптора их образы собирательные, отметил глава государства."Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле", — сказал Путин. "Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений", — подчеркнул президент."Особые слова благодарности скульптору Виталию Дмитриевичу Шанову за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников", — добавил Путин.Подвиг шестой ротыБой у высоты 776 — эпизод второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой под Аргуном на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимым Хаттабом. Среди главарей бандитов назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тысячи боевиков.Федеральные силы состояли из 6-й роты десантников, группы из 15 солдат 4-й роты и 1-й роты 1-го батальона 104-го парашютно-десантного полка. Огневую поддержку десантникам оказывал артиллерийский дивизион 104-го парашютно-десантного полка.После сражения в живых остались только шесть бойцов. В бою погибли 84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.За мужество и отвагу, проявленную при ликвидации незаконных вооруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).Мемориал на Чудском озереСтроительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента России от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны России и администрации Псковской области.Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника — более 20 метров.На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно.В центре композиции панно, выполненного в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена — немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину — свыше семи метров, высота — более трех метров.В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу.Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210911/ozero-1749695607.html
https://ria.ru/20210911/nevskiy-1749582381.html
https://ria.ru/20210910/memorial-1749567142.html
https://ria.ru/20210909/putin-1749357019.html
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справки, гдовский район, псковская область, шамиль басаев, воздушно-десантные войска россии, александр невский, россия
20:13 11.09.2021 (обновлено: 23:47 11.09.2021)
 
Путин объяснил образы псковских десантников в памятнике Невскому

Президент Путин отметил образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии в памятнике Невскому

© РИА НовостиПамятник Александру Невскому и дружине на берегу Чудского озера
Памятник Александру Невскому и дружине на берегу Чудского озера - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости
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ДЕРЕВНЯ САМОЛВА (Псковская обл.), 11 сен — РИА Новости. Образы бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, геройски павших в неравном бою с превосходящими силами террористов под Аргуном в 2000 году, увековечены в мемориале "Александр Невский с дружиной", заявил президент России Владимир Путин, выступая в субботу на церемонии открытия мемориала, построенного на берегу Чудского озера в Псковской области.
Александру Невскому — "блестящему полководцу, неотступному защитнику Руси" — было чуть больше 20 лет, когда он одержал победу на Чудском озере, сказал Путин. "И вся его дружина — такие же, как он, совсем молодые люди. Мы видим здесь на мемориале образы этих мужественных, юных ратников, вставших на доспехи побежденных врагов", — добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса Князь Александр Невский с дружиной в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
Вчера, 19:47Религия
Путин рассказал о важности победы на Чудском озере
История не сохранила портретные изображения княжеской дружины, и по замыслу скульптора их образы собирательные, отметил глава государства.
"Здесь мы видим и лица десантников легендарной шестой роты, которые проявили массовый героизм уже в наше время. Символично, что их полк носит имя Александра Невского. И сегодня воины этого полка здесь в почетном карауле", — сказал Путин. "Ничто не может разорвать священную связь времен и поколений", — подчеркнул президент.
"Особые слова благодарности скульптору Виталию Дмитриевичу Шанову за талантливое воплощение героических образов воинов-защитников", — добавил Путин.

Подвиг шестой роты

Бой у высоты 776 — эпизод второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля — 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой под Аргуном на рубеже Улус-Керт — Сельментаузен со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимым Хаттабом. Среди главарей бандитов назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тысячи боевиков.
Федеральные силы состояли из 6-й роты десантников, группы из 15 солдат 4-й роты и 1-й роты 1-го батальона 104-го парашютно-десантного полка. Огневую поддержку десантникам оказывал артиллерийский дивизион 104-го парашютно-десантного полка.
После сражения в живых остались только шесть бойцов. В бою погибли 84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.
За мужество и отвагу, проявленную при ликвидации незаконных вооруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).
Памятник Александру Невскому, открытие которого состоялось на площади у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
Вчера, 08:00Религия
"Ледового побоища не было". Главные мифы об Александре Невском

Мемориал на Чудском озере

Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Мемориальный комплекс возведен в рамках выполнения указа президента России от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).
Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны России и администрации Псковской области.
Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.
Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу — щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника — более 20 метров.
На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, находится мозаичное панно.
Памятник Александру Невскому и дружине на берегу Чудского озера - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 17:12Религия
В РВИО объяснили идею мемориала Александру Невскому на Чудском озере
В центре композиции панно, выполненного в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена — немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными. Размер полотна в ширину — свыше семи метров, высота — более трех метров.
В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч — это аллея, ведущая к мемориалу.
Помимо самого мемориала в Самолве будет создан музейный павильон, где разместится диорама "Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 14:55
Путин предложил ЕР привести в порядок памятники в городах трудовой доблести
 
РелигияСправкиГдовский районПсковская областьШамиль БасаевВоздушно-десантные войска РоссииАлександр НевскийРоссия
 
 
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