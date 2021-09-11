https://ria.ru/20210911/rabota-1750611314.html

Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме - РИА Новости, 17.09.2021

Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме

Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме, усилен контроль за уборкой территорий, противопожарной безопасностью и... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-11T11:20

2021-09-11T11:20

2021-09-17T20:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме, усилен контроль за уборкой территорий, противопожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что под особым контролем – работа электросетевых объектов, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Помимо этого, организовано дежурство в точках проведения праздничного артиллерийского салюта. На всех площадках были проведены профилактические обследования и инструктажи.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.

https://ria.ru/20210909/nevskiy-1749363449.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы