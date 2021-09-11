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Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме - РИА Новости, 17.09.2021
Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме, усилен контроль за уборкой территорий, противопожарной безопасностью и... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-11T11:20
2021-09-11T11:20
2021-09-17T20:23
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме, усилен контроль за уборкой территорий, противопожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что под особым контролем – работа электросетевых объектов, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Помимо этого, организовано дежурство в точках проведения праздничного артиллерийского салюта. На всех площадках были проведены профилактические обследования и инструктажи.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
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москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы