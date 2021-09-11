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Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме - РИА Новости, 17.09.2021
Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме
Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме, усилен контроль за уборкой территорий, противопожарной безопасностью и... РИА Новости, 17.09.2021
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме, усилен контроль за уборкой территорий, противопожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что под особым контролем – работа электросетевых объектов, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.Помимо этого, организовано дежурство в точках проведения праздничного артиллерийского салюта. На всех площадках были проведены профилактические обследования и инструктажи.Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
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москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
11:20 11.09.2021 (обновлено: 20:23 17.09.2021)
 

Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Городские службы Москвы в праздничные дни работают в усиленном режиме, усилен контроль за уборкой территорий, противопожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы в праздничные дни работают в усиленном режиме. Усилен контроль над содержанием и уборкой городских территорий. На круглосуточном дежурстве 1,5 тысяч аварийных бригад инженерных компаний и префектур",- говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем – работа электросетевых объектов, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"Пожарную безопасность обеспечивают более 1100 человек пожарно-спасательного гарнизона и более 300 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Усилено патрулирование акватории города",- говорится в сообщении.
Помимо этого, организовано дежурство в точках проведения праздничного артиллерийского салюта. На всех площадках были проведены профилактические обследования и инструктажи.
Москва отметит 874-й день рождения 11 и 12 сентября. В этом году масштабных концертов не запланировано, но будут локальные мероприятия и салют.
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