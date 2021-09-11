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Тверской инспектор открыл стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя

Тверской инспектор открыл стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя - РИА Новости, 11.09.2021

Тверской инспектор открыл стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя

Автоинспектору в Тверской области пришлось применить табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель, сообщил в пятницу... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T00:02

2021-09-11T00:02

2021-09-11T05:18

происшествия

бологое

тверская область

авто

россия

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РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Автоинспектору в Тверской области пришлось применить табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель, сообщил в пятницу региональный главк МВД.Машина попала в поле зрения сотрудников ДПС на 30-м километре автодороги Осташков-Кувшиново. Водитель Nissan Datsun не выполнил требования об остановке, неоднократно беспричинно выезжал на полосу встречного движения и на обочину.Задержанным оказался 58-летний житель города Бологое. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении задержанного был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

бологое

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, бологое, тверская область, авто, россия