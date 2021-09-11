00:02 11.09.2021 (обновлено: 05:18 11.09.2021)
Тверской инспектор открыл стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя
УМВД Тверской области: инспектор применил оружие для остановки пьяного водителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Автоинспектору в Тверской области пришлось применить табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился пьяный водитель, сообщил в пятницу региональный главк МВД.
Машина попала в поле зрения сотрудников ДПС на 30-м километре автодороги Осташков-Кувшиново. Водитель Nissan Datsun не выполнил требования об остановке, неоднократно беспричинно выезжал на полосу встречного движения и на обочину.
"После неоднократных требований сотрудников Госавтоинспекции об остановке и предупредительного выстрела в воздух полицейскими было принято решение произвести выстрелы по задним колесам, в результате чего нарушитель был задержан. В результате погони и стрельбы никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался 58-летний житель города Бологое. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отношении задержанного был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния).