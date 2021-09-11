Путин направил приветствие участникам журналистского форума "Вся Россия"
Путин поприветствовал участников и гостей XXV форума журналистики "Вся Россия-2021"
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи и отметил, что форум на протяжении многих лет служит развитию качественных СМИ в стране.
"Приветствую вас в Сочи на открытии юбилейного XXV форума "Вся Россия-2021". Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии", - написано в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что встречи участников форума всегда становятся значимым событием в медиасообществе и отличаются насыщенной повесткой. Также президент поздравил поздравил лауреатов премии "ТЭФИ-Мультимедиа", которая впервые вручается в рамках форума.
"В эпоху цифровых технологий этот действительно уникальный проект объединил на одной конкурсной площадке представителей всех отраслей и направлений СМИ – как опытных мэтров, так и талантливую молодежь, и нацелен на продвижение лучших традиций отечественной журналистики", - подчеркнул Путин.
Президент выразил уверенность в том, что форум "Вся Россия-2021" пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а его участники обсудят широкий круг актуальных проблем, обменяются опытом, новыми идеями и яркими замыслами.
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