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Путин направил приветствие участникам журналистского форума "Вся Россия"
Путин направил приветствие участникам журналистского форума "Вся Россия" - РИА Новости, 11.09.2021
Путин направил приветствие участникам журналистского форума "Вся Россия"
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи и отметил, что форум на протяжении... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T19:09
2021-09-11T19:09
общество
сочи
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи и отметил, что форум на протяжении многих лет служит развитию качественных СМИ в стране."Приветствую вас в Сочи на открытии юбилейного XXV форума "Вся Россия-2021". Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии", - написано в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.Путин отметил, что встречи участников форума всегда становятся значимым событием в медиасообществе и отличаются насыщенной повесткой. Также президент поздравил поздравил лауреатов премии "ТЭФИ-Мультимедиа", которая впервые вручается в рамках форума."В эпоху цифровых технологий этот действительно уникальный проект объединил на одной конкурсной площадке представителей всех отраслей и направлений СМИ – как опытных мэтров, так и талантливую молодежь, и нацелен на продвижение лучших традиций отечественной журналистики", - подчеркнул Путин.Президент выразил уверенность в том, что форум "Вся Россия-2021" пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а его участники обсудят широкий круг актуальных проблем, обменяются опытом, новыми идеями и яркими замыслами.
https://ria.ru/20210911/zakharova-1749682792.html
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общество, сочи, владимир путин, россия
19:09 11.09.2021
 
Путин направил приветствие участникам журналистского форума "Вся Россия"

Путин поприветствовал участников и гостей XXV форума журналистики "Вся Россия-2021"

© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021" в Сочи и отметил, что форум на протяжении многих лет служит развитию качественных СМИ в стране.
"Приветствую вас в Сочи на открытии юбилейного XXV форума "Вся Россия-2021". Стартовав в 1996 году, форум убедительно доказал свою востребованность и на протяжении многих лет служит развитию в нашей стране, в российских регионах современных, качественных СМИ, совершенствованию стандартов работы с информацией, укреплению авторитета и престижа журналистской профессии", - написано в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.
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Путин отметил, что встречи участников форума всегда становятся значимым событием в медиасообществе и отличаются насыщенной повесткой. Также президент поздравил поздравил лауреатов премии "ТЭФИ-Мультимедиа", которая впервые вручается в рамках форума.
"В эпоху цифровых технологий этот действительно уникальный проект объединил на одной конкурсной площадке представителей всех отраслей и направлений СМИ – как опытных мэтров, так и талантливую молодежь, и нацелен на продвижение лучших традиций отечественной журналистики", - подчеркнул Путин.
Президент выразил уверенность в том, что форум "Вся Россия-2021" пройдет на высоком организационном и творческом уровне, а его участники обсудят широкий круг актуальных проблем, обменяются опытом, новыми идеями и яркими замыслами.
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