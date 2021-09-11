https://ria.ru/20210911/putin-1749643980.html
Путин рассказал о важности развития электробусов в Москве
Путин рассказал о важности развития электробусов в Москве - РИА Новости, 11.09.2021
Путин рассказал о важности развития электробусов в Москве
Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что развитие электробусов очень важно с экологической точки зрения. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:41
2021-09-11T11:41
2021-09-11T11:41
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что развитие электробусов очень важно с экологической точки зрения."Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов, это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов", - заявил Путин.Президент отметил, что это также важно, поскольку Москва крупный транспортный и промышленный центр.
https://ria.ru/20210911/putin-1749640110.html
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европа, москва, владимир путин, сергей собянин, россия
Путин рассказал о важности развития электробусов в Москве
Президент Путин: развитие электробусов в Москве очень важно с экологической точки зрения