https://ria.ru/20210911/putin-1749643980.html

Путин рассказал о важности развития электробусов в Москве

Путин рассказал о важности развития электробусов в Москве - РИА Новости, 11.09.2021

Путин рассказал о важности развития электробусов в Москве

Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что развитие электробусов очень важно с экологической точки зрения. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T11:41

2021-09-11T11:41

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европа

москва

владимир путин

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что развитие электробусов очень важно с экологической точки зрения."Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов, это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов", - заявил Путин.Президент отметил, что это также важно, поскольку Москва крупный транспортный и промышленный центр.

https://ria.ru/20210911/putin-1749640110.html

европа

москва

россия

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европа, москва, владимир путин, сергей собянин, россия