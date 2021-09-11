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Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
Путин отметил хорошие показатели развития Москвы - РИА Новости, 11.09.2021
Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:03
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москва
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.Путин отметил, что Москва - это огромная агломерация мирового масштаба."И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития", - сказал президент.Москва в воскресенье отмечает День города.
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москва, владимир путин, общество
11:03 11.09.2021 (обновлено: 11:14 11.09.2021)
 
Путин отметил хорошие показатели развития Москвы

Президент Путин: Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.
Путин отметил, что Москва - это огромная агломерация мирового масштаба.
"И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития", - сказал президент.
Москва в воскресенье отмечает День города.
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В Москве в день города откроют все парки и фестивальные площадки
 
МоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
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