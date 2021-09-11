https://ria.ru/20210911/putin-1749640110.html
Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
Путин отметил хорошие показатели развития Москвы - РИА Новости, 11.09.2021
Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T11:03
2021-09-11T11:03
2021-09-11T11:14
москва
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.Путин отметил, что Москва - это огромная агломерация мирового масштаба."И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития", - сказал президент.Москва в воскресенье отмечает День города.
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москва, владимир путин, общество
11:03 11.09.2021 (обновлено: 11:14 11.09.2021)
Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
Президент Путин: Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития